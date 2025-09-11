Parisi interpela a Kaiser por dieta parlamentaria: libertario afirma que renunciará a ella durante el tiempo de campaña

Durante el debate presidencial televisivo de esta noche, Franco Parisi (Partido de la Gente) interpeló al diputado y candidato presidencial Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario) por el financiamiento de la campaña con la dieta parlamentaria y asignaciones.

Fue en el contexto del bloque en que los candidatos podían realizar preguntas entre sí, en que el economista arremetió contra el libertario.

En ese sentido, Parisi puso como ejemplo que Marco Enríquez-Ominami y Gonzalo Winter, ofrecieron donar sus ingresos durante el período de la campaña presidencial.

“Nos encontramos hace cuatro meses y te pregunté si ibas a dejar la dieta parlamentaria, donándola. Me dijiste que no, que ibas a seguir trabajando. Revisé tu página (en el Congreso) y dice que faltaste como siete días o algo así. ¿Crees que es justo eso? ¿lo ves correcto que seas candidato financiado por el Parlamento más toda la asignación parlamentaria?”, dijo Parisi.

En su respuesta Johannes Kaiser anunció que está en conversaciones con el secretario de la Cámara de Diputados para “renunciar por el tiempo de la campaña a mi sueldo, en el tiempo que yo no vaya al Congreso”.

“Estuve hoy trabajando normalmente, estuve ayer trabajando normalmente. Yo he cumplido con lo que corresponde”, aseguró Kaiser.

“Para ser bien correcto no me parece que tú quieras que la gente trabaje a cambio de nada. A mí me eligieron como parlamentario con ciertas condiciones y mientras cumpla con eso, me parece que estoy haciendo lo que corresponde”, dijo el libertario.

“Yo no soy una persona millonaria, yo no recibo dinero desde fuentes que no conocemos y tengo que trabajar y tengo que vivir de mi sueldo. Lo siento mucho”, cerró.

“Voy a renunciar en el momento en que deje de trabajar como parlamentario que es lo que corresponde, no antes, no después”, añadió.