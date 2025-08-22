Partido Socialista condena reciente ofensiva militar de Israel en Gaza y acusa “limpieza étnica”

El Partido Socialista (PS), a través de un comunicado, condenó la ofensiva militar de las últimas horas del gobierno de Israel en Gaza.

En el texto compartido por la colectividad liderada por la senadora Paulina Vodanovic se señala que se condena “en los términos más enérgicos” al gobierno de Benjamín Netanyahu.

Acusan que la ofensiva es “para expulsar a la población palestina sobreviviente de Gaza, mediante nuevos ataques y la destrucción sistemática de viviendas aún en pie en Ciudad de Gaza”.

“Rechazamos el propósito declarado de altos integrantes del gobierno de Netanyahu de ocupar toda la Franja de Gaza”, se remarca en el comunicado.

A eso agregan: “Denunciamos, igualmente, los planes de trasladar forzosamente a habitantes palestinos de Gaza a Sudán del Sur, lo que equivaldría a una limpieza étnica -un crimen de guerra según el derecho internacional humanitario-. Entretanto, la hambruna sigue cundiendo entre los habitantes de Gaza, incluyendo a niños y niñas. Esta actitud inhumana del régimen israelí amerita una condena universal".

“Paralelamente, Netanyahu y su coalición política de extrema derecha religiosa han autorizado la construcción de nuevos asentamientos en Cisjordania, con el propósito de impedir cualquier solución futura de dos Estados que permita la convivencia en paz de Israel y Palestina dentro de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas. Esta escalada extremista merece nuestro más profundo repudio”, cierra el texto.