PC pide remoción de fiscal de caso Jadue: imputado acusó presiones de la persecutora para perjudicar a exalcalde

Esta jornada, Matías Muñoz, uno de los principales imputados en el caso Farmacias Populares, denunció que la fiscal Giovanna Herrera lo presionó para dar declaraciones falsas que inculparan al exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), quien se mantiene hasta el día de hoy en arresto domiciliario.

Al respecto, el exsecretario ejecutivo de la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp), en entrevista con Radio Bio-Bio, admitió haber mentido en su declaración ante la Fiscalía, tras pasar 120 días privado de libertad.

“Lo primordial era cagarse a Jadue” , afirmó Muñoz. “(La fiscal Herrera) me ofreció que si mentía podía salir en libertad. También quería que dijera que las platas del autopréstamo me las robé y se las pasé a Jadue, eso yo no lo hice”, aseguró.

Asimismo, sostuvo que aceptó declarar falsamente que participó en una reunión inexistente, en la que supuestamente se habría pactado un soborno y, además, aseguró que la Fiscalía conocía pruebas que desmentían algunas acusaciones.

Declaración del PC

Ante estas declaraciones, el Partido Comunista (PC) emitió una declaración pública en la que, tras insistir en la inocencia del ex jefe comunal, afirma que con los dichos de Muñoz “se confirma que el ánimo de la Fiscalía ha sido siempre dañar la reputación personal y política” de Jadue, “menoscabando su imagen pública y el proyecto político antineoliberal que se estaba desarrollando desde el territorio, la comuna de Recoleta”.

“La arbitraria e ilegal persecución penal tenía como propósito socavar su posición política, no lograr una condena penal. La Fiscalía logró privar de libertad al alcalde Jadue el tiempo suficiente para que perdiera su calidad de edil de la Municipalidad de Recoleta”, agregaron desde el PC.

En concreto, la tienda sostiene que la declaración de Muñoz “es demostrativa de la falta objetividad e imparcialidad de la Fiscal Giovanna Herrera Andreucci , al sostener que fue presionado para emitir declaraciones falsas que inculparan a Daniel Jadue. Señala que le ofrecieron sacarlo de la prisión preventiva, en la que se encontraba hace más de 100 días, si declaraba que estuvo presente, y que Daniel Jadue había participado, en la supuesta reunión en que se habría planificado el cohecho”.

Ante esto, desde el PC emplazaron al Ministerio Público a remover del caso a la fiscal Herrera.

Al respecto, destacaron que a las declaraciones de Matías Muñoz se suma que la fiscal “se encuentra en calidad de querellada por el delito de prevaricación, por estos antecedentes y por el evidente conflicto de intereses debido a su relación de parentesco por afinidad con quien ha desarrollado un proyecto similar a farmacia populares pero financiado por grandes empresas, Farmacias SQM Fracción”.

Así, desde la tienda liderada por Lautaro Carmona demandaron un proceso penal transparente con un apego irrestricto al Estado de derecho.

“En el contexto de una serie de hechos que involucran en la actualidad a las fiscalías, de sumarse esta denuncia, reviste la máxima gravedad y obliga a adoptar medidas”, cerraron desde el PC.