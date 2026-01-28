Pedro Pool busca evitar juicio: youtuber pidió perdón por amenazar a exconstituyentes Jaime Bassa y Fernando Atria

El Juzgado de Garantía de Osorno aprobó una suspensión condicional del procedimiento en contra de Pedro Pool, imputado por el delito de amenazas simples contra los ex constituyentes Fernando Atria y Jaime Bassa, además de la excandidata presidencial Evelyn Matthei, en el marco de una investigación encabezada por la Fiscalía Local de Osorno.

La decisión fue adoptada tras varios años de investigación en los que el imputado permaneció sujeto a medidas cautelares.

Los hechos indagados se relacionan con una serie de videos difundidos por Pool en la plataforma YouTube durante el proceso constituyente de 2022, en los que promovía discursos de odio contra integrantes del Frente Amplio y representantes de pueblos indígenas, además de proferir amenazas de exterminio y fusilamiento.

En esa misma línea, posteriormente el imputado emitió amenazas de tenor similar contra Evelyn Matthei y el ex Presidente Sebastián Piñera, lo que motivó la acción del Ministerio Público.

Como parte de la resolución, el tribunal ordenó a Pool ofrecer disculpas públicas a las víctimas, las que debieron ser leídas en audiencia ante los intervinientes.

En su declaración, el imputado señaló: “En el contexto de que hoy no soy candidato presidencial, y entiendo que mis dichos pudieron afectar a cierto sector político de este país, pido disculpas al tribunal y en general a cualquier persona que se sintió afectada por mis dichos”.

Además, quedó sujeto al cumplimiento de una serie de condiciones por un plazo de dos años, entre ellas fijar domicilio y comunicar cualquier cambio al tribunal, mantener prohibición de acercarse a las víctimas de forma presencial o virtual, abstenerse de emitir expresiones ofensivas en su contra y no portar armas de fuego, municiones ni cartuchos.

El abogado querellante Miguel Schurmann valoró la decisión judicial.

“Valoramos mucho la determinación del Ministerio Público de perseguir actos graves de violencia política, inadmisibles en una democracia, y el hecho de que el imputado Pool haya pedido disculpas públicas a las víctimas de estos hechos, entre ellos nuestros representados Jaime Bassa y Fernando Atria”, sostuvo.

16/11/2022 FERNANDO ATRIA FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

Asimismo, destacó las restricciones impuestas al imputado. “Dado el perfil del imputado, también destacamos que el Ministerio Público haya impuesto la prohibición de portar armas de fuego y de referirse en términos ofensivos a las víctimas. Si el imputado Pool incumple estas condiciones y reincide en sus dichos exigiremos las más altas condenas en su contra”, agregó.

28 AGOSTO 2024 RETRATO A JAIME BASSA. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones impuestas o si el imputado es nuevamente formalizado por otros hechos, la suspensión podría ser revocada, dando paso a un juicio oral. En ese escenario, Pool arriesgaría penas más severas, las que podrían verse agravadas por la reiteración de conductas y por la aplicación del artículo 12 N°21 del Código Penal, relativo a delitos motivados por discriminación ideológica, política, étnica o social.