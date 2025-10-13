SUSCRÍBETE
Pese a dudas del PC: Carmona manifiesta expectativa de que el partido apoye la reforma constitucional para usar FF.AA. sin el Congreso

“Yo tengo la expectativa que si las cosas son como las que yo conozco por ahora la propensión va a ser respaldar el proyecto”, sostuvo el líder de los comunistas.

Helen Mora
Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Tras salir de un nuevo comité político ampliado, el timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, abordó la postura de su colectividad en torno a la reforma constitucional anunciada por el Presidente Gabriel Boric sobre desplegar efectivos de las Fuerzas Armadas en la frontera, a través de un decreto supremo.

Ante el anuncio del Mandatario, los comunistas reaccionaron con dudas. Por lo mismo hoy se le consultó directamente a su líder sobre la posición del PC, partido que históricamente se ha resistido al uso de las FF.AA. para tareas de seguridad interna.

“La reforma constitucional va a permitir que las renovaciones de las misiones que tengan las Fuerzas Armadas, en lo que es el resguardo de frontera, no requiera más que la determinación de parte del Ejecutivo. Creo que lo que se precisó fue a que no hay ninguna incorporación, incremento de cualidad o capacidad de misiones por sobre las que están funcionando hoy día y están, digamos, en el marco estricto de la tarea en el límite en lo que es la tarea de frontera desde el punto de vista política en relación a nuestros vecinos con lo que es la política interna”, comenzó señalando al respecto.

Luego al ser requerido sobre los diputados de su tienda van a respaldar la reforma constitucional, Carmona respondió: “Ellos van a discutir la posición y el mérito de las cosas que ya han dicho, van a exponer su votación”.

“Yo tengo la expectativa que si las cosas son como las que yo conozco por ahora la propensión va a ser respaldar el proyecto”, afirmó.

“Parásitos”

El líder PC también fue consultado sobre la columna de opinión del asesor republicano Cristián Valenzuela en La Tercera, en la cual acusó que el Estado chileno “está drenado por parásitos”.

“Me parece una descalificación gratuita cuando uno puede connotar teniendo una mirada crítica con respeto, con rigor y precisando para que la conclusión no sea una patotada, sino un argumento en un intercambio de ideas”, dijo.

