    Política

    Pese a rebelión PS y PPD, Vallejo apuesta por participación de todos partidos oficialistas en próximo comité político ampliado

    La portavoz del Ejecutivo planteó que “ningún partido oficialista además ha dado un paso al costado respecto a su participación en el gobierno”.

    Alonso Aranda 
    Alonso Aranda
    Camila Vallejo, ministra vocera de gobierno. Foto: Diego Martin/Aton Chile. Diego Martin

    “Nosotros esperamos que el próximo comité político ampliado sea con todos los partidos oficialistas”.

    De esta manera, la ministra secretaria general de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, sinceró las expectativas de La Moneda para la cita de coordinación entre el Ejecutivo y las colectividades que sustentan la administración del Presidente Gabriel Boric.

    Esto, en medio de la rebelión del Socialismo Democrático, en específico del Partido Socialista (PS) y el Partido por la Democracia (PPD), luego del quiebre con el Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista (PC) por las recriminaciones por la Ley Naín-Retamal, tras el fallo que absolvió al excarabinero Claudio Crespo en el caso de Gustavo Gatica.

    En la habitual vocería de los lunes, la portavoz del Ejecutivo planteó que, pese a las advertencias del SD, entienden que “ningún partido oficialista además ha dado un paso al costado respecto a su participación en el gobierno”.

    La secretaria de Estado, además, apuntó que la decisión de no realizar el comité político ampliado este lunes obedece a que la atención está puesta en el megaincendio que afecta a las regiones de Biobío y Ñuble.

    “Si el día de hoy obviamente no se desarrolla es porque estamos en una situación de emergencia. Ustedes han visto que casi todos los ministros y particularmente el Ministerio del Interior que lidera ese espacio ha estado plenamente trabajando en las labores de emergencia, tanto en la participación de los Cogrid como en la coordinación de las autoridades regionales en esta materia”, remarcó.

    Y luego agregó: “Esperamos que ya la próxima semana podamos retomar estos espacios de conversación y articulación necesaria con el oficialismo para poder avanzar en unidad en las tareas que la ciudadanía nos demanda”.

    “Para nosotros es importante tener espacio de diálogo colectivo y, por lo tanto, todos los oficios que se han ido desplegando para tener ese acercamiento se van a seguir haciendo, pero insisto, estamos hoy día muy centrados en la emergencia para justamente poder sacar a nuestro país adelante en este momento tan difícil que está azotando a dos regiones, que es Biobío y Ñuble, pero que está conmoviendo y movilizando a todo un país”, zanjó.

