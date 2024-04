Por críticas de Carmona al presidente del CDE: Vallejo defiende rol de las instituciones “independiente de las opiniones” de políticos

La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, se refirió este lunes a los dichos del presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Raúl Letelier, quien afirmó el miércoles que el organismo está evaluando la presentación de querellas contra el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en las cuales no descartó incluir el delito de cohecho.

“Ya hemos ido observando la comisión de algún tipo de figuras ilícitas y eso permite mirar que es un caso que va a tener seguramente novedades en el corto plazo”, dijo el presidente del CDE sobre el caso que involucra al actual jefe comunal de Recoleta.

Esto, en el marco de la indagatoria que lleva la Fiscalía -y en la cual Jadue ya declaró como imputado- por eventuales delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, fraude al Fisco y lavado de activos, en las negociaciones realizadas por la Asociación Chilena de Municipalidades Farmacias Populares (Achifarp) con la empresa Best Quality SPA.

Tras esta situación, el timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, salió a criticar este lunes al presidente del CDE. “Él no está para hacer activismo, él no está para llevar adelante ni a nadie le hace falta cuáles son sus especulaciones frente a tales y cuales situaciones. Él está para ser muy riguroso y me parece que ahí superó y parecía más un activista”, dijo Carmona en ADN.

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona. Sebastián Beltrán Gaete / Agencia Uno.

Por su parte y consultada al respecto durante la vocería de los lunes, la ministra de la Segegob señaló que “nosotros defendemos el rol de las instituciones. Aquí ha habido una declaración de un ente que es autónomo, que tiene un rol importante además en la defensa del Estado y el buen uso de los recursos y atribuciones del Estado, por algo se llama el Consejo de Defensa del Estado”.

“Frente a una declaración que señala la evaluación posible de querellas, nosotros entendemos que la institución autónoma tendrá que justamente evaluar las acciones que tomará a futuro y eso no tiene doble lectura por parte del Ejecutivo, independientemente de cuáles sean las opiniones de los distintos actores políticos”, añadió la ministra.

En ese sentido, reforzó su idea señalando que: “La posición del Ejecutivo en esto es única. Las instituciones del Estado y las instituciones que tienen autonomía respecto al gobierno, que tienen facultades y atribuciones específicas, nosotros las respetamos en su accionar”.

“Esperamos evidentemente que frente a todos los casos se investiguen, se tomen las acciones, para que al final de cuentas la gente tenga la claridad de si esas causas eran justificadas, si esas causas no eran justificadas, si había delitos, si no había delitos, y cuando haya delitos, que se apliquen las penas correspondientes para que no quede la sensación de impunidad. Eso es un estándar general y global, y el Consejo de Defensa del Estado, en ese marco, juega un rol importante en la defensa del Estado”, cerró Vallejo.