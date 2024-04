Carmona insiste en críticas al presidente del CDE por posible querella contra Jadue y señala que “no está para hacer activismo”

Tras criticar al presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Raúl Letelier, por afirmar el miércoles pasado que estarían evaluando presentar una querella contra el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, insistió en sus puntos y señaló que Letelier “no está para hacer activismo”.

Durante una conversación con CNN Prime, Raúl Letelier afirmó que en la investigación que involucra al jefe comunal “ya hemos ido observando la comisión de algún tipo de figuras ilícitas y eso permite mirar que es un caso que va a tener seguramente novedades en el corto plazo”. Esto en la indagatoria desarrollada por la Fiscalía -y en la cual ya Jadue declaró como imputado- por posibles delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, fraude al fisco y lavado de activos, en las negociaciones realizadas por la Asociación Chilena de Municipalidades Farmacias Populares (Achifarp) con la empresa Best Quality SPA.

Frente a estos dichos, el timonel comunista señaló durante una entrevista en Radio Nuevo Mundo que le parecía “lamentable” la declaración del presidente del CDE. Además, recordando que el mismo organismo descartó acciones legales contra la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), en la investigación por el caso Sierra Bella, señaló que estas declaraciones son parte de “una orquestación que cuando quieren debilitar a los comunistas también afecta a sus símbolos o sus liderazgos más representativos”.

“Él no está para hacer activismo”

En ese contexto, y consultado por estas declaraciones en Radio ADN, Carmona señaló que “fue claro y directo”.

“A mi me llamó profundamente la atención que en medio de un cuadro de tanta sensibilidad en lo que es la probidad, en lo que es la transparencia, la honradez en la tarea pública (...) el que encabeza el Consejo de Defensa del Estado, que es un órgano muy importante para los efectos del funcionamiento del país, se plantee en una posición de relativismo: ‘estamos evaluando’”, explicó.

“Uno no anuncia situaciones de ese tipo hasta que tenga una conclusión, y dice hemos evaluado y llegado a tal conclusión”, criticó a Letelier, señalando además que lo hace “a título de presidente y no en representación del Consejo de Defensa del Estado”.

A continuación, Carmona mencionó que “él no está para hacer activismo, no está para llevar adelante, y a nadie le hace falta cuáles son sus especulaciones frente a tales o cuales situaciones. Él está para ser muy riguroso, y ahí me parece que parecía más un activista”.

Consultado sobre si el actual alcalde de Recoleta habría participado en comisión de delitos, señaló que “mi información dice que hay una investigación que lleva harto tiempo. Ahí no hay dolo personal de Daniel Jadue en lo que es el ejercicio de una tarea que marcó como referencia en la gestión municipal a nivel de muchos municipios del país, incluyendo municipios de derecha”.