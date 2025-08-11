Por dictamen sobre TNE: UDI emplaza a Jara a aclarar su posición por publicación de las JJ.CC. en contra de Dorothy Pérez

El presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, junto con los diputados Sergio Bobadilla y Flor Weisse, emplazaron este lunes a la candidata presidencial del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara (PC), para que aclare su posición sobre la publicación de las Juventudes Comunistas (JJ.CC) en contra de la contralora Dorothy Pérez tras el dictamen sobre el uso del pase escolar.

La situación se originó a raíz del pronunciamiento de la Contraloría General de la República (CGR) en el que confirmaron lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 20 de la Subsecretaría de Transportes, que establece que si bien la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) puede usarse todos los días del año, debe ser netamente “por razones de estudio”.

Sin embargo, a pesar de la aclaración que hizo el organismo luego que se les endosara a ellos una supuesta limitación en el uso del documento, las JJ.CC. publicaron durante la semana pasada un afiche en sus redes con la imagen de la contralora que decía “Dorothy Pérez contra les estudiantes”.

En el texto de la publicación, el ala juvenil del PC señaló que la resolución desconoce la realidad y “legitima la violencia y control” sobre su movilidad. Además, apuntaron que la contralora tiene una denuncia por las medidas que tomó y que afirman “han vulnerado los derechos de los trabajadores”.

Por lo mismo, el presidente de la UDI, junto con los diputados Bobadilla y Weisse, emplazaron a Jeannette Jara a transparentar si comparte o no la polémica publicación de las JJ.CC, advirtiendo que sería “absolutamente preocupante ” que la aspirante presidencial se muestre a favor de la “funa”.

“No vamos a calificar el actuar de las Juventudes Comunistas porque históricamente han recurrido a este tipo de prácticas, que lo único que hacen es horadar nuestra democracia y atentar contra la estabilidad institucional de nuestro país”, apuntaron.

“Pero lo que sí vamos a hacer es exigirle a la candidata presidencial de ellos y que, además, es militante de ese partido, a que transparente si comparte no sólo esta funa hacia la contralora Dorothy Pérez, sino que esta forma de actuar y manifestar las diferencias en política, por medio del escarnio público”, añadieron los parlamentarios gremialistas.

En esa línea, advirtieron que “no basta con que la candidata Jara se mantenga en silencio frente a este tipo de prácticas, que terminan dañando la legitimidad y la confianza en nuestras instituciones”.