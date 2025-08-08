SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Polémica por motivo de viaje con la TNE: Gobierno reitera que transportes no pueden fiscalizar el uso del pase escolar

La ministra vocera señaló que están trabajando para modificar el decreto supremo que establece que la TNE solo debe ser utilizada para fines educativos.

Shelmmy CarvajalPor 
Shelmmy Carvajal
JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

En medio del debate por el uso del pase escolar, La Moneda reiteró que las empresas de transportes no pueden fiscalizar a los estudiantes que utilicen la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE).

La polémica que zanjó la Contraloría tiene relación con el Decreto N° 20, de 1982, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que establece que el pase escolar debe utilizarse para viajes “con razones de estudio”.

Así, el ente fiscalizador remarcó lo que establece la ley y precisó que de todas formas la tarjeta puede utilizarse 24/7, todos los días del año.

Ante los reproches que causó la explicación de Contraloría, el gobierno instruyó modificar el decreto que determina que el pase debe utilizarse solo con fines educativos.

Mensaje que este viernes, la portavoz de La Moneda, Camila Vallejo, reiteró: “Ya comprometimos una mesa de trabajo para modificar el decreto supremo para que no queden más interpretaciones respecto a esto”.

En esa línea, señaló: “No son las empresas de las micros, de los buses, del transporte las que pueden determinar si el estudiante puede hacer uso de la Tarjeta Nacional Estudiantil o no. No son los entes fiscalizadores y no son los que pueden restringir el uso de esta tarjeta en el transporte público".

Más sobre:TNEContraloríaPase escolarGobierno

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Ejército de Israel fija el 7 de octubre como plazo límite para que palestinos abandonen Ciudad de Gaza

DGA sanciona a Anglo American por extracción no autorizada de aguas y la compañía niega los cargos

Quién será la abogada que rematará los bienes de Corona

Marcel confirma que sumarios contra funcionarios que hicieron mal uso de licencias continúan incluso si ya fueron desvinculados

Defensoría presentó amparo: joven iba a pasar un año preso porque su hermano suplantó su identidad

Vallejo refuta a Desbordes y asegura que la intervención en barrio Meiggs comenzó “al menos en 2022″

Lo más leído

1.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

2.
Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

3.
Lluvia “sobre lo normal”: cuándo volverán las precipitaciones a la Región Metropolitana

Lluvia “sobre lo normal”: cuándo volverán las precipitaciones a la Región Metropolitana

4.
Quién es y cómo fue localizado el empresario que fue secuestrado en Quilicura

Quién es y cómo fue localizado el empresario que fue secuestrado en Quilicura

5.
Por donación de Leonardo Farkas: Desafío Levantemos Chile inicia entrega de casas a afectados por megaincendio en Quilpué

Por donación de Leonardo Farkas: Desafío Levantemos Chile inicia entrega de casas a afectados por megaincendio en Quilpué

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Micrófono abierto capta el disgusto de Mundaca contra consejeros regionales

Micrófono abierto capta el disgusto de Mundaca contra consejeros regionales

Parapentista se grabó sobrevolando la Cordilla Darwin: CONAF rechazó la maniobra

Parapentista se grabó sobrevolando la Cordilla Darwin: CONAF rechazó la maniobra

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Milagrosa salvada de conductor: tren impacta a una camioneta en cruce ferroviario

Milagrosa salvada de conductor: tren impacta a una camioneta en cruce ferroviario

Servicios

El nuevo prefijo para identificar las llamadas de spam o no deseadas

El nuevo prefijo para identificar las llamadas de spam o no deseadas

Rating del jueves 7 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 7 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Esta es la sucursal de Hites que se encuentra con remate por próximo cierre

Esta es la sucursal de Hites que se encuentra con remate por próximo cierre

Marcel confirma que sumarios contra funcionarios que hicieron mal uso de licencias continúan incluso si ya fueron desvinculados
Chile

Marcel confirma que sumarios contra funcionarios que hicieron mal uso de licencias continúan incluso si ya fueron desvinculados

Defensoría presentó amparo: joven iba a pasar un año preso porque su hermano suplantó su identidad

Vallejo refuta a Desbordes y asegura que la intervención en barrio Meiggs comenzó “al menos en 2022″

DGA sanciona a Anglo American por extracción no autorizada de aguas y la compañía niega los cargos
Negocios

DGA sanciona a Anglo American por extracción no autorizada de aguas y la compañía niega los cargos

Quién será la abogada que rematará los bienes de Corona

La elección de Sonami tiene pimienta: el actual presidente contra un histórico dirigente

“Una IA experta a nivel doctorado”: así es GPT-5, la nueva versión de ChatGPT
Tendencias

“Una IA experta a nivel doctorado”: así es GPT-5, la nueva versión de ChatGPT

Qué se sabe de la orden de Trump que permitiría al ejército de EEUU combatir a los carteles de la droga extranjeros

Estuvo desaparecido 28 años y encontraron su cuerpo en un glaciar que se estaba derritiendo

Almirón, otra vez contra los árbitros: “Hay reclamos en todo el mundo; no veo que a un técnico lo expulsen por un gesto”
El Deportivo

Almirón, otra vez contra los árbitros: “Hay reclamos en todo el mundo; no veo que a un técnico lo expulsen por un gesto”

Jugadores vs. árbitros: el golpe de timón de Roberto Tobar a los jueces en medio de la crisis que revuelve al fútbol

Manuel Mayo explica por qué no llegó Eduardo Vargas a la U

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

De Los Jaivas a Los Tres: cómo será y qué lanzamientos tendrá el Día del Vinilo en Chile
Cultura y entretención

De Los Jaivas a Los Tres: cómo será y qué lanzamientos tendrá el Día del Vinilo en Chile

Festival Red Stage presenta line up con 1915 y Yorka

El escritor colombiano Tomás González es el ganador del Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas 2025

Ejército de Israel fija el 7 de octubre como plazo límite para que palestinos abandonen Ciudad de Gaza
Mundo

Ejército de Israel fija el 7 de octubre como plazo límite para que palestinos abandonen Ciudad de Gaza

Escuelas, cruceros y hasta moteles: Cómo la ciudad brasileña de Bélem enfrenta la falta de camas para la COP30

Netanyahu expresa su “decepción” al canciller de Alemania por el “embargo de armas” a Israel

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista
Paula

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?

¿Existe el secreto para vivir más y feliz?