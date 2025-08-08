Polémica por motivo de viaje con la TNE: Gobierno reitera que transportes no pueden fiscalizar el uso del pase escolar

En medio del debate por el uso del pase escolar, La Moneda reiteró que las empresas de transportes no pueden fiscalizar a los estudiantes que utilicen la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE).

La polémica que zanjó la Contraloría tiene relación con el Decreto N° 20, de 1982, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que establece que el pase escolar debe utilizarse para viajes “con razones de estudio”.

Así, el ente fiscalizador remarcó lo que establece la ley y precisó que de todas formas la tarjeta puede utilizarse 24/7, todos los días del año.

Ante los reproches que causó la explicación de Contraloría, el gobierno instruyó modificar el decreto que determina que el pase debe utilizarse solo con fines educativos.

Mensaje que este viernes, la portavoz de La Moneda, Camila Vallejo, reiteró: “Ya comprometimos una mesa de trabajo para modificar el decreto supremo para que no queden más interpretaciones respecto a esto”.

En esa línea, señaló: “No son las empresas de las micros, de los buses, del transporte las que pueden determinar si el estudiante puede hacer uso de la Tarjeta Nacional Estudiantil o no. No son los entes fiscalizadores y no son los que pueden restringir el uso de esta tarjeta en el transporte público".