Presidenta del FA apunta a función de voceros de Jara tras desmarques por dichos sobre “intentona golpista” de Machado

La presidenta del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez, abordó la mañana de este jueves los dichos de la abanderada del oficialismo y la DC, Jeannette Jara, sobre la líder opositora venezolana María Corina Machado y los desmarques posteriores de sus voceros Francisco Vidal (PPD) y Alejandra Krauss (DC).

La noche del martes en el debate de la Asociación Nacional de Televisión (Anatel), el último cara a cara con el republicano José Antonio Kast previo al balotaje del domingo, la exministra del Trabajo se refirió a la figura de la ganadora del Premio Nobel de la Paz.

“Es evidente que hay opiniones distintas respecto a la señora Machado. Yo no la conozco, solo sé lo que llega por TV y sé que ha tenido intentonas golpistas, así como también ha tratado de promover elecciones libres”, señaló Jara.

Las palabras de la aspirante comunista a La Moneda generaron división en el comando, lo que quedó de manifiesto con el distanciamiento público de sus dos voceros.

"Yo hubiera preferido no pronunciarme sobre eso", dijo Vidal en diálogo con radio ADN. En tanto, Krauss dijo en entrevista con radio Agricultura: “Nosotros estimamos que Corina Machado es un liderazgo que ha buscado permanentemente la libertad para su pueblo, y en consecuencia, merece todo el respeto de la Democracia Cristiana chilena“.

En conversación con radio Infinita, en esta jornada Martínez apuntó a la función de ambos en el comando de Jara.

“Yo soy más de la idea de que cuando uno está en esos espacios, es bueno escuchar la mejor versión de la candidata, y que creo que ha sido suficientemente clara” , dijo.

Y luego agregó: “ Yo soy más de la idea de que los voceros deben acompañar ese trabajo, más que dar su opinión mediante la prensa”.

Sobre su propia postura, señaló: “Yo ayer, por ejemplo, tenía algunas dudas sobre algunos aspectos del debate y fueron totalmente aclaradas durante el día, y que creo que es la forma en que uno tiene que trabajar cuando está en colectivo”.

Con todo, la timonel del FA destacó que Jara “ha sido muy clara de que en Venezuela hay una dictadura y su posición respecto al dictador (Nicolás) Maduro también es muy clara”.

-¿Pero a usted le parece que María Corina Machado califica en el concepto de golpista?

Ante esta consulta, Martínez respondió: “No. Yo creo que ahí hay versiones diversas y creo que no es tan relevante en este momento discutir eso”.