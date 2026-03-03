Presidenta del FA por quiebre entre gobierno entrante y saliente: “El que rompe la relación es José Antonio Kast”

El quiebre entre el Presidente Gabriel Boric y el futuro mandatario, José Antonio Kast, ha marcado la jornada política y noticiosa de este martes. La tensión parece no detenerse y la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, apuntó sus duros dardos contra el líder del Partido Republicano.

En conversación con el programa Desde la Redacción, de La Tercera, la dirigenta sostuvo que “el que rompe la relación (con Boric) es José Antonio Kast”, añadiendo que “por parte de este gobierno ha habido permanente disposición no sólo a conversar, sino también haber asumido el gobierno anterior con todas las diferencias que teníamos con una capacidad de entender que los procesos soberanos y también los procesos institucionales de nuestro país se cuidan. Y para eso hay que tener una actitud de conversación.

“Creo que en este caso el que rompe la mesa (es Kast), digamos, al decir que se va de la conversación y que produce una eventual diferencia que puede ser discutible”, enfatizó la frenteamplista.

Sobre el hecho de que - según Boric- Kast ni siquiera le haya contestado el teléfono al jefe de Estado, Martínez sostuvo que: “Me parece muy patente del tipo de liderazgo que ha expresado José Antonio Kast, sobre todo una vez electo”.

“Yo creo que acá hemos tenido a un Presidente Boric que ha defendido en todos los tonos un traspaso ordenado, un traspaso que se conversa, la disposición a que podamos encontrarnos en nuestras diferencias (...) y creo que José Antonio Kast ha hecho todo lo contrario desde que salió electo”, agregó.

También sobre las diferencias de posiciones entre el actual mandatario y el futuro jefe de Estado, Martínez, sostuvo que “creo en la palabra del Presidente Boric totalmente” añadiendo que el mandatario “ha sido un constructor de unidad y no he visto eso en Kast”.

El cable submarino

En particular sobre el polémico cable submarino chileno-chino, Martínez cuestionó la postura que ha tomado el presidente electo.

“A mí lo que me parece muy inverosímil es que estemos discutiendo tanto tiempo respecto a qué se dijo particularmente o qué faltó cuando acá hay una intromisión de Estados Unidos”, partió diciendo la timonel frente amplista para luego agregar que: “y que la señal que va a dar el presidente electo es romper relaciones con el presidente del gobierno anterior y participar de una cumbre del presidente (Donald Trump) que amenazó a nuestro país. Eso es lo de fondo”.

“Yo veo que José Antonio Kast toma partido por la doctrina Monroe, toma partido porque Estados Unidos realmente sea el imperio que determine de alguna manera nuestra soberanía eso es lo que me preocupa”, recalcó.

En esa dirección, la dirigente recalcó que: “Espero que Kast se transforme en el Presidente de todos los chilenos y no de su barra brava”.

