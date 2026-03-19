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    Política

    Presidenta del Senado asegura que proyecto para reformular el Mepco ingresaría al Congreso este lunes o martes

    Asimismo, la parlamentaria detalló que se espera que la iniciativa esté en el Senado este miércoles.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

    La tarde de este jueves el Presidente José Antonio Kast recibió en el Palacio de La Moneda a los líderes del Senado y la Cámara, Paulina Núñez y Jorge Alessandri, respectivamente, para abordar las prioridades del gobierno.

    Tras la cita, que se extendió por cerca de dos horas, la timonel del Senado aseguró que el proyecto que busca reformular el Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco) ingresaría a la Cámara entre el lunes o martes de la próxima semana, y se espera que el miércoles pase a la Cámara Alta a través de la Comisión de Hacienda.

    “Cuando se gobierna hay que tomar decisiones. Hay decisiones que se piensan para un momento determinado, voy a denominarlo una urgencia, y hay otras que efectivamente se piensan para mediano o largo plazo, y hoy día tenemos una urgencia a propósito de la guerra y creemos que la mayor preocupación tiene que ser afectar lo menos posible, lo más sentido para la ciudadanía. Obviamente, el valor del transporte público y también el valor del combustible de la parafina”, comenzó señalando Núñez.

    Dicho eso, respondiendo a las críticas opositoras, señaló: “La legislación en esta materia no puede detenerse en cuestiones ideológicas o en cómo le produzco o no, eventualmente, un primer gallito al gobierno o al ministro que está de turno”.

    Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

    “En esto tenemos que actuar de manera responsable, entendiendo, además, que son consecuencias las que hoy día estamos viviendo, y evidentemente lo que esperamos, sobre todo, y quiero marcar el punto desde el Senado, es por eso que la próxima semana ya se va a empezar a discutir de este proyecto, y esperamos que haya la mayor altura de miras”, continuó.

    En esa línea, detalló que “respecto a los tiempos es que la próxima semana lunes o martes ingresaría este proyecto por la Cámara de Diputadas y Diputados y calculamos que el día miércoles ya debería estar en el Senado en la Comisión de Hacienda“.

    “Esperamos que esos plazos se cumplan, que se actúe con urgencia y con celeridad y por supuesto que así vamos a procurar conducirlo en cada una de las Cámaras”, concluyó Núñez.

    Por su parte, Alessandri marcó: “Este sistema llamado Mepco en Chile sirve para los vaivenes de precios normales del mercado del petróleo, del combustible internacional. El Mepco sirve para eso, pero el Mepco no es suficiente para una guerra entre Estados Unidos e Irán”.

    “Vamos a estudiar con detención el proyecto que va a enviar el Ejecutivo y vamos a preocuparnos primero de que este costo no afecte o afecte lo menos posible el bolsillo de los chilenos”, agregó.

    Santiago, 19 de marzo 2026. El Presidente de la Camara de Diputados Jorge Alessandri y la Presidenta del Senado Paulina Nuñez en conferencia de prensa tras la reunion con el Presidente de la Republica. Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE
    Más sobre:MepcoCongresoCombustibles

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