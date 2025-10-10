Presidenta del Servel y posibilidad de Jadue de estar en la papeleta en noviembre: “El proceso de candidaturas y padrón ya cerró”

La presidenta del Servicio Electoral (Servel), Pamela Figueroa, abordó este viernes el caso del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), que sigue en su cruzada por llegar a la papeleta en noviembre, para competir por un cupo en la Cámara de Diputados.

Esto, luego que la defensa de la figura comunista ingresó un recurso de reposición ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), en el que solicitan la revocación de la sentencia que lo dejó fuera de la carrera parlamentaria.

La acción se produjo después de que el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago decidiera reabrir la investigación respecto de Jadue en el caso Farmacias Populares. En la solicitud de señala que “la acusación en contra de nuestro representado quedó sin efecto con fecha 8 de octubre de 2025”.

Figueroa fue requerida por las posibilidades de Jadue mientras participaba en el sorteo del orden de salida para las franjas presidenciales y parlamentarias, el próximo 17 de octubre.

“En este caso, el Servicio Electoral ya cerró el proceso, ese es un proceso que está en el ámbito judicial, por lo tanto no corresponde al Servicio Electoral ningún rol al respecto”, respondió la presidenta del Servel.

Y luego agregó: " El padrón y las candidaturas, el trabajo del Servel ya ha sido cerrado, publicado y dentro del ámbito judicial el Servicio Electoral no tiene un rol específico".

-¿Pero en la práctica no habría forma de volver a integrar a Daniel Jadue al padrón y por ende a ser candidato?

Ante esta consulta, Figueroa retrucó: “Los tiempos ya han sido cerrados para el proceso electoral del 16 de noviembre”.

Finalmente, al ser inquirida si esto significa que queda cerrada la puerta para el exalcalde de Recoleta, dijo: “No, el Servicio Electoral no tiene ninguna información a ese respecto y el Servicio Electoral ya ha terminado el proceso. Ha cerrado el proceso de candidaturas y de padrón”.