Presidente Boric destaca baja del desempleo de mujeres: cifra se ubica en el 8,5%

El Presidente Gabriel Boric celebró este jueves las cifras entregadas en esta jornada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que informó que la tasa de desempleo se ubicó en 8,0% durante el trimestre octubre-diciembre de 2025.

El Mandatario utilizó sus redes sociales para destacar los resultados, marcados por el descenso de la desocupación femenina.

Baja el desempleo en Chile marcado por el descenso del desempleo delas mujeres. Buena noticia! — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) January 29, 2026

“Baja el desempleo en Chile, marcado por el descenso del desempleo de las mujeres. Buena noticia”, escribió en X.

De acuerdo al INE, se registró un descenso de 0,1 pp. en doce meses, producto del alza de la fuerza de trabajo (1,8%), igual a la presentada por las personas ocupadas (1,8%). Las personas desocupadas, en tanto, aumentaron 1,4%, incididas únicamente por aquellas que buscan trabajo por primera vez (24,4%).

En las mujeres, la tasa de desocupación se situó en 8,5%, decreciendo 0,9 pp. interanualmente, producto del aumento de 2,7% de la fuerza de trabajo, menor al de 3,7% registrado por las mujeres ocupadas; mientras las desocupadas se contrajeron 7,0%, incididas únicamente por las cesantes (-9,7%).

Al Jefe de Estado se sumó el ministro de Hacienda, Nicolás Grau: “El desempleo llega a 8%. Esto es una reducción importante del 8,4% en el que estábamos el mes anterior”, dijo, y agregó que “si uno se enfoca en mujeres, que es donde ha existido un desafío más importante, el desempleo llega a 8,5%. Este desempleo, llegó hace poco hasta más del 10% en el caso de las mujeres. Es decir, en un periodo corto de tiempo se ha reducido en más de 1,5 puntos porcentuales el desempleo de las mujeres”.