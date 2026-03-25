Presidente José Antonio Kast nombra a seremis de Vivienda y Urbanismo

El Presidente de la República, José Antonio Kast, nombró a los secretarios regionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) para el actual periodo de gobierno.

Dentro de las autoridades nombradas, son los de Arica y Parinacota y Valparaíso quienes asumieron sus funciones este martes 25 de marzo, mientras que el resto lo hará desde este miércoles 26.

Asimismo, señalaron en el comunicado que “en el caso de la Región de La Araucanía, el nombramiento será informado oportunamente”.

Los seremis que asumirán funciones, como máximas autoridades del Minvu en sus respectivas regiones, son los siguientes: