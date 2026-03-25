Presidente José Antonio Kast nombra a seremis de Vivienda y Urbanismo
Las autoridades de Arica y Parinacota y Valparaíso asumieron este miércoles sus funciones, mientras que en La Araucanía el nombramiento todavía no es concretado.
El Presidente de la República, José Antonio Kast, nombró a los secretarios regionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) para el actual periodo de gobierno.
Dentro de las autoridades nombradas, son los de Arica y Parinacota y Valparaíso quienes asumieron sus funciones este martes 25 de marzo, mientras que el resto lo hará desde este miércoles 26.
Asimismo, señalaron en el comunicado que “en el caso de la Región de La Araucanía, el nombramiento será informado oportunamente”.
Los seremis que asumirán funciones, como máximas autoridades del Minvu en sus respectivas regiones, son los siguientes:
- En la Región de Arica y Parinacota: Francisco José Antonio Meza Hernández.
- En la Región de Tarapacá: Alonso Vincenzo Damián Velásquez Rodríguez.
- En la Región de Antofagasta: Jorge Richard Olivares Puentes.
- En la Región de Atacama: Maximiliano Alberto Barrionuevo García.
- En la Región de Coquimbo: Pablo Dugald Cuadra Corrales.
- En la Región de Valparaíso: Marcelo Alonso Ruíz Fernández.
- En la Región del Libertador Bernardo O’Higgins: Christian Gonzalo Villegas Gárate.
- En la Región del Maule: Patricio Alejandro Ponce Arqueros.
- En la Región de Ñuble: Carolina Navarrete Rubio.
- En la Región del Biobío: Luis Anselmo Villagra Cabello.
- En la Región de Los Ríos: Cristián Adrián Arriagada Patiño.
- En la Región de Los Lagos: Mario Fernando Marchant Martínez.
- En la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo: Fabián Humberto Rojas Muñoz.
- En la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena: José Rodolfo Guajardo Barría.
- En la Región Metropolitana: Sebastián Eduardo Norambuena Yung.
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