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    Kast se reúne con “víctimas de terrorismo” en La Araucanía y promete impulsar iniciativas para saldar “deuda que Chile tiene” con ellos

    Tras la cita, el Mandatario señaló que "detrás de cada acto de violencia en La Araucanía hay familias que lo perdieron todo y un dolor que el Estado no puede ignorar".

    Por 
    Helen Mora
     
    Pedro Rosas

    Pasadas las 09.00 horas de este viernes, el Presidente José Antonio Kast puso en marcha la tercera y última jornada de su gira por la región de La Araucanía.

    Su agenda, que contempla tres actividades, comenzó con una reunión privada con “víctimas de terrorismo” en la región. Se trata de una instancia de escucha directa con usuarios del Programa de Apoyo a Víctimas de Violencia Rural de Sercotec, provenientes de las comunas de Lumaco, Collipulli, Traiguén y Angol.

    Para Collipulli, el lugar de la reunión, el Mandatario se iba a trasladar en helicóptero, pero las condiciones climáticas no lo permitieron. En fin, Kast asistió acompañado por los subsecretarios de Economía, Karlfranz Koehler y de Agricultura, Francesco Venezian.

    Tras la cita, el Presidente compartió unas fotografías del momento, acompañadas con un mensaje. “Detrás de cada acto de violencia en La Araucanía hay familias que lo perdieron todo y un dolor que el Estado no puede ignorar. Hoy me reuní con víctimas de terrorismo de la región para escucharlas y acompañarlas. Vamos a impulsar las iniciativas necesarias para hacernos cargo de una deuda que Chile tiene con La Araucanía”, se lee en la publicación de X.

    El itinerario de Kast continuará con una nueva reunión, esta vez de carácter multigremial, la cual está citada para las 11.00 horas. En esa cita participará el subsecretario de Economía; el delegado presidencial regional de La Araucanía, Francisco Ljubetic; y el alcalde de Collipulli, Manuel Macaya. Asimismo, estarán presentes representantes de organizaciones productivas, de contratistas forestales, transportistas, agricultores y representantes del turismo de la región.

    Por último, el Presidente cerrará su gira con la inauguración del mejoramiento del borde costero de Caleta La Barra en Toltén. En la actividad participarán además el biministro de Transportes, Telecomunicaciones y Obras Públicas, Louis de Grange y el subsecretario de Economía.

    Tras ello, cerca de las 18.00 horas, el Mandatario y su comitiva retornarán a Santiago.

    Más sobre:José Antonio KastLa Araucanía

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