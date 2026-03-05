Presidente (s) de la Democracia Cristiana: “Los senadores no son quienes conducen la mesa nacional”

Poco antes de que la Democracia Cristiana resolviera no participar del cónclave oficialista de este viernes -al que fue invitada por el Ejecutivo, pese a no formar parte de la administración de Gabriel Boric- el timonel subrogante de la DC, Óscar Ramírez, fue entrevistado en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, donde aseguró que al partido “no les correspondía estar” si la instancia tendría “el carácter de despedida del gobierno”. Esto, pese a que el lunes había aceptado la convocatoria, lo que provocó la inmediata arremetida de los senadores del partido.

En entrevista con Jorge Arellano y Rodrigo Álvarez, el presidente interino abordó las tensiones internas que causó su decisión inicial, y apuntó de vuelta a los representantes de su colectividad en la Cámara Alta. “Yo hoy día subrogo porque el senador (Francisco) Huenchumilla renunció, entonces que los senadores manden mensajes por la prensa me complica”, afirmó.

¿Por qué decidió inicialmente que la DC participara del encuentro?

A nosotros se nos invitó a un encuentro para los sectores de centro y centroizquierda que vamos a ser oposición, no a un cónclave. En ese sentido yo acepté la invitación, lo que generó escozor en algunos militantes. Aprovecho de agradecer a los miembros de la mesa nacional que, en su gran mayoría, entienden que es la presidencia quien tiene la conducción política del partido.

¿Por qué las dificultades para resolver sobre la invitación?

No es que nos cueste tomar decisiones, es que ha cambiado mucho el contexto desde que nos invitaron. Todavía no estaba el quiebre entre el presidente electo y el Presidente. Nosotros tenemos que dialogar. Se echa de menos a hombres de Estado como Patricio Aylwin y Eduardo Frei, que colocaban a Chile primero. Eso le está faltando a los actuales presidentes.

Figuras emblemáticas de la DC calificaron como un “error político grave” su decisión inicial. ¿Cómo puede haber tantas diferencias en miembros de un mismo partido?

Me alegra que los senadores se hayan coordinado de una forma tan espectacular para hacer esa declaración. Las políticas en la conducción (del partido) la tiene la mesa nacional. No le voy a mandar mensaje a los senadores por la prensa. El senador (Iván) Flores estuvo hace poco en un cónclave con el gobierno, no entiendo la diferencia que tiene. Se le hace un daño al partido y a la institucionalidad. Los senadores no son quienes conducen la mesa nacional, son militantes que pudiesen competir en la elección. Me asombra de ellos, sobre todo la senadora (Yasna) Provoste y el senador (Francisco) Huenchumilla, porque han estado en las mesas nacionales. De hecho, yo hoy día subrogo porque el senador Huenchumilla renunció. Entonces que hoy manden mensajes por la prensa me complica. No sé si el senador Flores ha ocupado un cargo al interior del partido entonces no sé si él conoce cómo funciona la institucionalidad partidaria.

¿Le complica la forma en que respondieron los senadores o que su decisión pudiese generar un quiebre con los parlamentarios?

Yo no veo un quiebre en la Democracia Cristiana. Respeto la opinión que han dado los camaradas. Hay temas más importantes que si el presidente de la DC va a una reunión, porque solamente es una reunión. Yo he visto a parlamentarios democratacristianos participando de cónclaves del gobierno y desde la presidencia nunca le mandamos mensajes por la prensa.

¿Atribuye de igual forma a Gabriel Boric y a José Antonio Kast la ruptura entre ambos?

Hay responsabilidades compartidas, se debe respetar la institucionalidad y hasta el 11 de marzo el Presidente es Gabriel Boric.

¿Cómo influye el quiebre de gobierno saliente y entrante con la decisión de la DC sobre el cónclave?

Si se reestableciera el diálogo entre ambos presidentes cambiaría la situación. Hoy día nos preocupa que este encuentro, que después se llamó cónclave, pueda ser una especie de despedida al Presidente, nosotros no fuimos parte de este gobierno. Entonces, si va a tener el carácter de despedida de gobierno a la Democracia Cristiana no le correspondería estar. (Distinto es) si es un diálogo para conversar para lo que viene como oposición. Nosotros seremos una oposición responsable.

El PS también puso en duda su participación en el encuentro...

Que el PS diga que no va es complejo, ha sido clave en el gobierno.

¿Tiene decidido inscribir su candidatura para esas elecciones?

Se están barajando listas. Quiero que haya un gran acuerdo en la Democracia Cristiana. Me gusta mucho el nombre del diputado de Concepción Álvaro Ortiz y el de Alejandra Krauss. Creo que con ellos se puede construir una lista que le dé conducción a la Democracia Cristiana. Son liderazgos que nos fortalecen como partido.

En otro tema, ¿está de acuerdo con el camino que ha tomado el expresidente Eduardo Frei?

No estoy de acuerdo. La Junta Nacional tomó una definición (en las presidenciales) y hay que respetarla, porque obliga a todos y todas las militantes del partido. A mí me incomodó la postura del expresidente Frei. Esperaba otra cosa de él pero tampoco soy de los que dicen que se tiene que ir. Hay que conversar y recomponer porque es una persona importante para el partido.