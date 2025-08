Previo a cita de Jara con la DC: Cardoch adelanta que habrá nuevas incorporaciones al comando esta semana

La coordinadora territorial de la campaña de la candidata del oficialismo y la Democracia Cristiana (DC), Nicole Cardoch, la mañana de este martes adelantó que durante esta semana habrá nuevas incorporaciones al comando.

Las declaraciones de la exsubsecretaria de la Segegob se producen previo a la cita que tendrá en esta jornada la abanderada del pacto Unidad por Chile con la falange, luego que hace una semana la junta nacional de la colectividad tomó la decisión de darle su respaldo.

En diálogo con T13, Cardoch sostuvo que la reunión con la DC, sin embargo, “no es lo único que va a pasar durante esta semana, probablemente vamos a tener nuevas ideas, nuevas incorporaciones, más figuras que estén dando el respaldo” y que eso da cuenta “de una candidatura que sigue sumando apoyos y no restando”.

El domingo, en declaraciones entregadas a TVN, la coordinadora territorial se había referido a la incorporación de la exministra del Interior, Carolina Tohá.

“¿Se va a incorporar Carolina Tohá a los equipos de trabajo?”, le preguntaron a la exsubsecretaria de la Segegob, ante lo que respondió: “Se va a incorporar, está con entusiasmo. Está muy atenta, además, del desarrollo de todo esto”.

Sin embargo, este lunes, previo a su participación en el Biobío del “Conversatorio por la Descentralización”, en el marco de la “Cumbre de las Regiones” -junto Evelyn Matthei y José Antonio Kast-, la propia Jara aterrizó esas expectativas.

“Sí he conversado (con Tohá), pero no hemos tomado una definición al respecto. Ella igual ha estado conversando conmigo, ha hecho algunas gestiones para algunas reuniones, pero no sé si va a estar en posibilidad de jugar un rol más activo” , dijo.

Cita con la DC: “Marca un hito”

En concreto sobre el encuentro con la falange, la asesora de Jara apuntó que “es con toda la mesa directiva, con su nuevo presidente, el senador Francisco Huenchumilla” y que la idea es ver “cómo reforzamos en esta nueva etapa de campaña con todas las ideas de la Democracia Cristiana”.

La otrora autoridad de gobierno, además, dijo sobre la tienda del centro político que ”es un partido histórico acá en Chile, un partido que ha estado siempre detrás de las principales transformaciones del país, de las mejoras a la vida cotidiana de nuestros chilenos y chilenas".

Consultada sobre la resistencia de ciertos sectores de la DC a apoyar a Jara, respondió: “Yo creo que nosotros representamos una candidatura que entiende que puede haber muchas diferencias aún, pero que a pesar de las diferencias y de que a pesar de que en ciertas cositas nosotros estemos pensando distinto, nosotros avanzamos con un objetivo común”.

Y luego agregó: “La primera reunión con la directiva de la Democracia Cristiana, sin duda, va a marcar un hito, pero hay que seguir fortaleciéndolo en el camino. La candidata Jeannette Jara no es la candidata solamente de un par de partidos. La candidatura hoy día tiene el apoyo transversal histórico de nueve partidos que están detrás de ella, que representan además los nueve partidos, el centro político y la izquierda política de nuestro país”.