Previo a inscripción: Vodanovic confirma que “está bastanta zanjada” la negociación oficialista y aborda interrogante en el distrito 8

Santiago 12 de abril 2025. S e desarrolla la primera sesion del nuevo Comite Central del Partido Socialista, en la cual se espera una definicion en materia presidencial. Raul Bravo/Aton Chile

A horas del plazo final para formalizar las candidaturas ante el Servel, la timonel del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, afirmó que la negociación oficialista se encuentra resuelta.

En conversación con radio Duna, la senadora que competirá en el Senado por la región del Maule, señaló: "Cuando uno firma un pacto no queda entregado al azar cada uno de los distritos ni los nombres. Por lo tanto, aquí ya está bastante zanjado“.

En esa línea, precisó: “Igual hay que cumplir cuotas de género. Por lo tanto, también está la preocupación de todos los partidos políticos para que cada uno cumpla con esto, porque de otra manera, la lista es la que no cumple el requisito”.

Vodanovic también abordó a los nudos críticos en las conversaciones, particularmente la situación en el apetecido distrito 8, donde la Democracia Cristiana busca postular a Juan Carlos “Pollo” Valdivia y Claudia Atenas. En tanto, el Frente Amplio quiere presentar la candidatura de la diputada Claudia Mix y la de la exconvencional Tatiana Urrutia. Mientras que el Partido Comunista apuesta por Gustavo Gatica.

Así, la líder socialista indicó: “Yo no sé directamente si esa situación está resuelta o no, porque ayer estuvieron los secretarios generales, que son los que están encargados de todos los trámites administrativos”.

En esa línea, también descartó que el PS tenga intención de objetar la candidatura de Daniel Jadue (PC) por el distrito 9.

“Si la ley no le impone ninguna consecuencia gravosa al hecho de estar imputado o formalizado, no somos nosotros, ningún partido político, los que podríamos pasar por sobre la ley, porque eventualmente esa decisión de exclusión podría ser incluso objeto de un recurso de protección al constituir una discriminación arbitraria”, precisó.

Y zanjó: “En ningún momento ha habido objeciones a ningún candidato dentro de la lista”.