Gobierno ingresa indicación para reponer multa por no sufragar: va de 34 mil a 103 mil pesos

La tarde de este martes, el gobierno ingresó una indicación para reponer la multa por no sufragar en el marco de la discusión del proyecto de voto obligatorio.

Así lo transmitió la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, en la comisión de Gobierno del Senado.

“Tal como lo ha planteado el Ejecutivo, la idea es adquirir un compromiso de viabilizar dos iniciativas de manera paralela. Por una parte, viabilizar el proyecto originado en moción parlamentaria de la diputada Joanna Pérez, que es para reponer el tema de la multa para los ciudadanos y el procedimiento para el cobro de la misma en caso de esta ser procedente”, comenzó señalando la secretaria de Estado.

“En segundo lugar, se ha ingresado y se dará cuenta en la sala del Senado en la sesión ordinaria de las 16 horas una reforma constitucional que modifique el artículo 14 de la Constitución Política de la República para efectos de elevar los requisitos para que los extranjeros puedan sufragar en las elecciones de todo tipo, estableciendo, por cierto, que no hay un cambio de reglas del juego en la próxima elección, sino que aplica para el proceso siguiente”, destacó la ministra.

En concreto sobre la multa, se busca incorporar un “nuevo artículo 139 bis que establezca que para los ciudadanos que no concurran a votar, habrá una multa que va de las 0.5 a las 1.5 unidades tributarias mensuales”, es decir entre los $34.632 mil a $103.897 mil.

Cabe recordar que el proyecto de voto obligatorio fue despachado la semana pasada por la Cámara de Diputados, pero sin la indicación que establecía una sanción monetaria.