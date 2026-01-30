SUSCRÍBETE POR $1100
    Quién es Alberto Larraín, el psiquiatra detenido por el caso ProCultura

    Alberto Larraín y otras cuatro personas fueron detenidas a raíz del convenio firmado con la Gobernación Regional Metropolitana para el programa de prevención de suicidio "Quédate", por el cual el GORE transfirió a ProCultura unos $1.600 millones.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    Alberto Larraín, cofundador de ProCultura.

    En el marco de la investigación del caso ProCultura, la justicia despachó esta tarde una orden de detención en contra de los principales protagonistas de la investigación ligada a la fundación, incluyendo a su cofundador y exdirector, el psiquiatra Alberto Larraín.

    ProCultura es una de las aristas más relevantes del denominado caso Convenios, que indaga la entrega de fondos públicos a una serie de ONG con vínculos políticos.

    Según consignó La Tercera, la orden de detención contra Alberto Larraín y otras cuatro personas surge a raíz del convenio firmado con la Gobernación Regional Metropolitana para llevar a cabo el programa de prevención de suicidio denominado Quédate. A raíz de dicho contrato, el GORE transfirió a la Fundación ProCultura unos $1.600 millones.

    Tal arista es indagada por el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, quien solicitó a la justicia la orden de detención contra Larraín, la que se ejecutó cerca de las 19 horas de esta tarde.

    ¿Quién es Alberto Larraín?

    Alberto Larraín Salas, psiquiatra y exnovicio jesuita de 43 años, es magíster en Bioética y doctor en Salud Pública.

    Es hijo del ingeniero químico Alberto Larraín Lohmayer, exprisionero político tras el golpe de Estado de 1973 y otrora miembro del directorio de ProCultura.

    Larraín estudió en el Colegio San Ignacio de Alonso de Ovalle, en Santiago. En 2023, cuatro años después de egresar de educación media, se convirtió en novicio jesuita. Su vínculo con sacerdotes y exseminaristas germinaron su interés por la restauración patrimonial, cuando a sus 20 años de edad se le pidió reparar una pequeña capilla.

    Estudió medicina en la Universidad de Chile y se tituló en 2008.

    Ya en 2009, cofundó junto a la fotógrafa y gestora cultural Ilonka Csillag, la Fundación ProCultura, dedicada inicialmente a la creación de libros de patrimonio, restauración de monumentos y puesta en valor cultural, para luego expandirse a proyectos sociales y territoriales.

    Fue subdirector de Salud en Santiago en 2011 durante la administración de Pablo Zalaquett (UDI) y trabajó en el consultorio de Salud Mental de Peñalolén, cuando el alcalde era Claudio Orrego, a quien apoyó en las primarias presidenciales de 2013.

    Entre 2014 y 2018, durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, fue parte de la Subsecretaría de Salud Pública. Fue coordinador del Plan Nacional de Prevención del Suicidio, del proyecto de salud mental del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) y del Plan Nacional de Demencia del Minsal.

    En paralelo, fue militante de la Democracia Cristiana (DC) entre 2012 y 2018. Tras dejar la falange, se acercó al Frente Amplio y al entonces diputado Gabriel Boric.

    Ya en 2022, lideró, con ProCultura, el primer Centro Público de Salud Mental Materna del país, en Las Condes.

    En la actualidad, además de la arista del GORE RM, Larraín es indagado por un posible aporte a campañas políticas a través de Procultura, entre ellas la de Gabriel Boric, algo que el psiquiatra ha negado en diversas oportunidades.

