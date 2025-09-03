Quiénes son los candidatos del distrito 12 que componen La Florida, Puente Alto, La Pintana, Pirque y San José de Maipo
Los siete diputados actuales buscan la reelección. Entre los 53 postulantes se encuentran la pareja de Pamela Jiles, la hermana de Franco Parisi y la exconvencional Giovanna Grandón, conocida como la "Tía Pikachu".
El distrito 12 es uno de los que entrega siete cupos parlamentarios y lo componen comunas con gran cantidad de electores como La Florida, Puente Alto y La Pintana y otras zonas más rurales como Pirque y San José de Maipo.
Los actuales diputados son Mónica Arce (IND.), Álvaro Carter (REP.), Ana María Gazmuri (AH), Pamela Jiles (PDG), Ximena Ossandón (RN), Hernán Palma (IND.) y Daniela Serrano (PC).
Todos los actuales parlamentarios irán a la reelección, no obstante, hay algunas cartas fuertes que podrían amagar sus aspiraciones. En el distrito postulan 53 candidatos.
Candidatos destacados
Entre los candidatos que se repiten está Pamela Jiles, quien llegó al Congreso compitiendo por el Partido Humanista y hoy lo hace en representación del Partido de la Gente. Está vez, la periodista será acompañada en su lista por su pareja, Pablo Maltés, y Zandra Parisi, hermana del candidato presidencial de la colectividad, Franco Parisi.
En tanto, Álvaro Carter quien obtuvo un escaño a la Cámara como independiente esta vez representará al Partido Republicano. En su misma lista será acompañado por Macarena Santelices, exalcaldesa de Olmué y excandidata a gobernadora de la Región Metropolitana, Macarena Santelices.
A su vez, otra que repostulará en el distrito es la diputada Ana María Gazmuri (AH) quien será acompañada en su lista por exconvencional Giovanna Grandón, conocida como la “Tía Pikachu” y quien se presenta como independiente.
En el oficialismo va por la reelección la diputada Daniela Serrano (PC) y también en la segunda lista oficialista va el diputado Hernán Palma (FRVS). También se suma Mónica Arce (IND. DC) quien forma parte de la lista Unidad por Chile.
También repostula buscando su tercer periodo la diputada Ximena Ossandón (RN).
Todos los candidatos
• Judith Makarena Marin Morales (PSC), Cambio por Chile
• Elein Fernanda Ossandon Manrique (PSC), Cambio por Chile
• Kevin Roger Valenzuela Arroyo (PSC), Cambio por Chile
• Camille Sigl Fuentes (PNL), Cambio por Chile
• María Isabel Sáez Vila (PNL), Cambio por Chile
• Andres Fernando Arce Bustos (PNL), Cambio por Chile
• Macarena Santelices Cañas (REP.), Cambio por Chile
• Álvaro Carter Fernández (REP.), Cambio por Chile
• Ximena Ossandón Irarrazabal (RN), Chile Grande y Unido
• Paola Romero Llanos (IND. RN), Chile Grande y Unido
• Hugo Estrella Muñoz (RN), Chile Grande y Unido
• Paz Ortúzar Fuenzalida (IND. UDI), Chile Grande y Unido
• Claudia Rasso Socias (IND. UDI), Chile Grande y Unido
• Aníbal Pinto Ferrada (UDI), Chile Grande y Unido
• Johana Concha Ortiz (DEM.), Chile Grande y Unido
• Jonathan Barrera Guajardo (DEM.), Chile Grande y Unido
• Pamela Jiles Moreno (PDG), Partido de la Gente
• Pablo Antonio Maltes Biskupovic (PDG), Partido de la Gente
• Zandra Parisi Fernández (PDG), Partido de la Gente
• Luis Eduardo Molina Castillo (PDG), Partido de la Gente
• Leonardo Javier Maturana Vergara (PDG), Partido de la Gente
• Hernán Jonathan Álvarez Vargas (PDG), Partido de la Gente
• Jorge Marcelo Chávez Arévalo (PDG), Partido de la Gente
• Daniela Andrea Serrano Salazar (PC), Unidad por Chile
• Juan Wladimir Navarro Romero (PC), Unidad por Chile
• Simón Ramírez González (FA), Unidad por Chile
• Marco Velarde Salinas (FA), Unidad por Chile
• Claudia Antonella Hasbún Faila (PS), Unidad por Chile
• Li Daniel Fridman Moses (IND. PS), Unidad por Chile
• Dinka Tomicic Bobadilla (DC), Unidad por Chile
• Mónica Arce Castro (IND. DC), Unidad por Chile
• Ana María Gazmuri Vieira (AH), Verdes, Regionalistas y Humanistas
• Margarita Paz Araya Flores (AH), Verdes, Regionalistas y Humanistas
• Giovanna Jazmín Grandón Caro (IND. AH), Verdes, Regionalistas y Humanistas
• Fabrizio Antonio Alday Valdovinos (IND. AH), Verdes, Regionalistas y Humanistas
• Hernán Palma Pérez (FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
• Ximena Salinas González (FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
• Gustavo Lorca Quitral (IND. FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
• Ricardo Santana Pérez (IND. FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
• Natalia Garrido Toro (IND. PH), Izquierda Ecologista Popular Animalista Y Humanista
• Rene Valle Toro (IND. PH), Izquierda Ecologista Popular Animalista Y Humanista
• Rafael Harvey Valdés (IND. PH), Izquierda Ecologista Popular Animalista Y Humanista
• Rita Pino Mardones (IND. PH), Izquierda Ecologista Popular Animalista Y Humanista
• Juan Carlos Zurita Medina (PH), Izquierda Ecologista Popular Animalista Y Humanista
• Paula Ocares Cerda (IND. PH), Izquierda Ecologista Popular Animalista Y Humanista
• Dominique Muñoz Venegas (PH), Izquierda Ecologista Popular Animalista Y Humanista
• Catalina Valeska Valenzuela Maureira (IND. PH), Izquierda Ecologista Popular Animalista Y Humanista
• Patricia Del Pilar Toledo Jerez (PAVP), Partido Alianza Verde Popular
• Sebastián Rodriguez Cortes (PAVP), Partido Alianza Verde Popular
• Andrés Teodoro Jara Pérez (PAVP), Partido Alianza Verde Popular
• Nicolas Patricio Farnet Toledo (PAVP), Partido Alianza Verde Popular
• Darlyng Dayane Fuentes Gómez (PAVP), Partido Alianza Verde Popular
• Valentina Ignacia Castillo Reyes (PAVP), Partido Alianza Verde Popular
• Vania Andrea Neculqueo Saavedra (PAVP), Partido Alianza Verde Popular
