“¿Quieren de presidente a una persona que apoya a Cuba? Váyanse al diablo": el debate más íntimo de la DC en torno a Jara

Durante este sábado se desarrolló la junta nacional de la Democracia Cristiana (DC), en la que la colectividad resolvió entregar apoyo explícito a la candidata ganadora de las primarias del oficialismo, Jeannette Jara (PC).

En la instancia, que se desarrolló de manera telemática, distintos directivos y militantes de la colectividad reflexionaron sobre la decisión que adoptarían. En ese contexto, las diferencias fueron notorias entre los expositores.

A continuación, algunas de las intervenciones.

Alberto Undurraga: “Apoyar a Jara significa que buena parte de nuestro electorado se va a ir hacia la derecha”

Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Alberto Undurraga llegó a la instancia luego de jornadas marcadas por su advertencia de presentar su renuncia de renunciar al cargo si finalmente la junta nacional mostraba su apoyo a Jara. Algo que finalmente concretó la noche del sábado.

En palabras a la militancia del partido durante esta jornada, el diputado explicó respecto al tema que “se han presentado dos grandes posturas: apoyar a la candidatura de Jeannette Jara, y tener un candidato de la DC, elegido en la próxima junta nacional. Personalmente, yo planteé que hay una tercera opción: la prescindencia en materia presidencial, en el marco de la centroizquierda”.

En ese sentido, Undurraga mencionó que “la opción de apoyar a Jara, más allá de los temas programáticos, se presenta como la opción que permite asegurar la presencia parlamentaria necesaria para la existencia legal del partido, como argumento principal de quienes la sostienen. Yo no comparto esa mirada, porque la experiencia reciente señala que, cuando se abandona nuestro electorado, este no nos sigue. Cuando se izquierdiza nuestro partido, el centro progresista no nos sigue. Es el caso de la decisión del primer plebiscito constitucional”.

“Apoyar a Jeannette Jara en primera vuelta significa que una parte de nuestro electrodo no nos va a seguir. Por lo tanto, creo que se sacan cuentas alegres cuando se dice que tendremos asegurado un número importante de diputados y senadores. Yo creo que eso no es cierto, porque perdemos votación”, agregó sobre un eventual resultado electoral.

El parlamentario también explicó que su rechazo a la candidatura “no se trata de ser anti-algo. Es simplemente que hay diferencias evidentes, razones doctrinarias significativas. No respecto hace 20 o 30 años, no (...). Solo esta semana el PC y el FA rechazaron los estados de excepción en seguridad pública, lo han hecho de manera sostenida. Para qué hablar de lo económico”.

“En materia política (apoyar a Jara), significa la continuidad del área más de izquierda del gobierno del cual no formamos parte. No participamos de la primaria por honestidad política, porque nuestro electorado no iba a apoyar, en el caso que ganara la candidata del PC y del FA”, agregó.

“Apoyar la candidatura de Jeannette Jara significa que buena parte de nuestro electorado no nos va a seguir. Eso significa que se van a ir hacia la derecha. Eso no se recupera en segunda vuelta”, continuó.

El diputado mencionó que para él la alternativa estaría en escoger en la próxima junta nacional una candidatura de la DC que incluya una lista parlamentaria propia apoyada por otros partidos en la centroizquierda.

“Tengo la convicción de que ese (respaldar a Jara) no es el camino. ¿Cuál es la alternativa? No es fácil, pero es muy superior a la anterior. La alternativa de tener una candidatura que elijamos en una próxima junta nacional, con un programa y una lista parlamentaria con aquellos en la centroizquierda que acepten esta posición, que lo hay, no es la mayoría de los partidos, pero los hay. Es una alternativa que es superior a la anterior, se trata de volver a creer que podemos construir un centro progresista moderno. Nos permite volver a poner nuestras ideas en el debate”, detalló.

“En 2009, cuando se hizo algo similar en el sentido inverso, no se nos pasó por la cabeza a nosotros como DC exigirle al PC, que participó de la lista nuestra, que renunciara a su candidatura presidencial. En esa oportunidad, fuimos en una misma lista Eduardo Frei, candidato a Presidente de la Concertación, y Jorge Arrate, candidato a Presidente del PC”, ejemplificó.

Yasna Provoste, crítica de Undurraga

MARIO TELLEZ

“Hoy vivimos tiempos difíciles. Chile atraviesa el ascenso de las derechas y, en particular, de una ultraderecha que es agresiva, descalificadora, regresiva, que busca instalar el miedo, la resignación como forma de hacer política. Lo que está en juego no es solo el nombre para las próximas elecciones, está en juego la democracia como espacio real para poder mejorar la vida de las mayorías“.

“Frente a eso (el avance de la derecha), no es la hora de los caminos propios. Es la hora de la unidad democrática, de la convergencia amplia y generosa (...). Por eso hemos promovido una lista parlamentaria unitaria, un acuerdo programático, que nos permita actuar con fuerza en el Congreso (...)”.

“Creo que el camarada presidente (Alberto Undurraga) se equivoca al creer que el problema es de identidad doctrinaria o de pureza ideológica. Se equivoca cuando plantea una lista propia con partidos de centroizquierda que ya se inscribieron en otro pacto. Lo que propone, en la práctica, es una candidatura presidencial propia, una lista parlamentaria en solitario, un camino que muchos acá vemos como la ruta más directa hacia la extinción política”.

“También se equivoca (Undurraga) cuando hace una caricatura de la candidatura de Jeannette Jara, como si fuera solo del PC. Jara ganó una primaria, es la candidata de una coalición. Ha demostrado amplitud, seriedad, vocación de diálogo”.

“La ciudadanía, en tiempos de crisis, valora la unidad, no la fragmentación. Es con esa mayoría ciudadana con la que tenemos una deuda y un compromiso”.

La arremetida de Ricardo Hormazábal contra los adherentes de Jara

El expresidente de la DC Ricardo Hormazábal planteó que no es partidario del actual gobierno ni de dar continuismo a esa administración. “Muchos de los que veo acá quisieron entrar al gobierno. ¡No nos quieren! Nos necesitan por unos votitos, para que continúe el proceso en que la DC se destruye", alegó.

“Yo estoy en contra del continuismo de este gobierno. Estoy en contra de que ahora la señora que encabezó la fortaleza de las AFP sea mi candidata. Si antes las AFP tenían un padre legítimo en José Piñera, hoy día tienen una madre adaptativa, que es la señora Jeannette Jara. Camaradas, estudien los temas. Este gobierno deja a las AFP más fuertes que nunca".

“¿Quieren tener de presidente a una persona que apoya a Cuba y a su sistema político? Váyanse al diablo (...). La DC no puede seguir en este camino segundón, la DC es, para mí, un proyecto de vida”.

Claudia Pizarro: “Debemos decirle a Chile que seguimos estando de pie, unidos con las demás fuerzas progresistas”

Valparaiso, 6 de noviembre 2024 Punto de prensa de la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, comenzó su intervención con una respuesta al ex timonel Ricardo Hormazábal, quien criticó la postura de Jara frente al régimen cubano. “Estamos en Chile, quiero recordar a mi camarada Ricardo Hormazábal”, dijo.

“La patria enfrenta un gran desafío en la próxima elección presidencial. Muchos de los derechos que hemos ganado están amenazados. La derecha y la ultraderecha han sido muy claras: vienen a desmantelar los avances sociales, vienen a aplastar los derechos de las mujeres, de las minorías, de los vulnerables y de las conquistas laborales de los trabajadores. Incluso de nuestros pensionados”.

“¿Vamos a tomar palco una vez más? Como quisieron en 2021. ¿Qué diría don Radomiro Tomic? ¿Qué haría Manuel Bustos? Las fuerzas progresistas decidieron en una primaria limpia y democrática quién representaría. Nosotros, sin una participación directa, apoyamos con fuerza a Carolina Tohá. El triunfo de Jeannette Jara fue aplastante, convirtiéndose en una representante de todas las fuerzas progresistas, o de un solo partido”.

“Desde mi punto de vista, queridos y queridas camaradas, debemos aceptar la invitación a ser parte de un gran proyecto para Chile”.

“Lo que está en juego es más que una elección, es la posibilidad de que el pueblo vuelva a creer. Si se pierde esa fe, el río arrastra a todos (...). Nuestra decisión está bajo la mirada de esa gente a la que decimos representar, la gente quiere respuestas, soluciones. No quiere seguir esperando, no puede seguir esperando. ¿Nos vamos a restar? Debemos decirle a Chile que los democratacristianos seguimos estando de pie, unidos, entre nosotros y con las demás fuerzas progresistas”.

Carmen Frei: “No es necesario ni prudente comprometer nuestro apoyo en primera vuelta”

Foto: Javier Salvo/ Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

La exsenadora Carmen Frei marcó distancia ante la idea de comprometer el apoyo de la DC a la abanderada Jeannette Jara al menos en la primera vuelta.

“Me dirijo a ustedes con la convicción y la serenidad de quien ha participado en la vida política y en la lucha democrática toda mi vida, pero también con la pasión intacta de que la DC aún tiene una voz clara, firme y necesaria en el Chile de hoy”.

“Aquí estamos discutiendo algo más que una decisión táctica, estamos hablando de la identidad política de la DC, de su proyección futura y de su responsabilidad con los miles de chilenos que nos han acompañado por generaciones”.

“El presidente de nuestro partido (Alberto Undurraga) ha sido claro: no es necesario ni prudente, y no ayuda a derrotar a la derecha, comprometer nuestro apoyo a la candidata presidencial del oficialismo en primera vuelta. Por una razón fundamental: los partidos en la primera vuelta deben presentar una propuesta al país, representar sus convicciones y competir por el apoyo popular. Una vez que el pueblo se ha manifestado, se debe buscar mediante el diálogo un acuerdo programático, serio, de la centroizquierda”.

“La unidad de las fuerzas progresistas no debe ser impuesta por decreto. Lo correcto es lo que se ha planteado: mantenernos disponibles para una negociación real en segunda vuelta, con un acuerdo programático que ponga límites a los extremos y dé garantías para la gobernabilidad. No nos dejemos arrastrar por presiones coyunturales, tengamos la audacia de mantener nuestra autonomía”.

Francisco Huenchumilla: “Nadie nos va a dar un acuerdo parlamentario si no adherimos a la candidatura” de Jara

Francisco Huenchumilla.

“Nos estamos jugando la supervivencia del partido. Si no hacemos las cosas bien hoy día, el partido va a desaparecer. Este partido viene en caída libre”.

Esas fueron las duras palabras que entregó el senador Francisco Huenchumilla en su intervención en la junta nacional de la DC durante este sábado.

El parlamentario hizo un llamado “a la reflexión” y planteó que “si nosotros queremos sobrevivir como partido, necesitamos un mínimo de diputados electos y un mínimo de porcentaje. ¿Cómo lo logramos? Si vamos solos, con una candidatura presidencial, tenemos que enfrentar a una gran coalición por la izquierda y otra gran coalición por la derecha. Electoralmente no tenemos posibilidades y vamos a perder la posibilidad de elegir candidatos a diputados".

“Nadie nos va a dar un acuerdo parlamentario si es que nosotros no adherimos a la candidatura que tienen ellos (...). No nos van a dar nada si no tomamos una decisión presidencial. Si alguien piensa que levantando una candidatura propia ellos nos van a dar por arte de gracia unos cuantos cupos parlamentarios… Tú no puedes en la vida querer chicha y chancho, tienes que optar".

“Respecto del comunismo, camaradas, no podemos quedarnos en el pasado (...). El comunismo ya no es tema en el mundo. El tema es la fragilidad de la democracia, con los autoritarismos, el populismo, el crimen organizado, migraciones, la globalización (...). Esos son los grandes temas. Los comunistas se volvieron capitalistas, como China y Vietnam, con los cuales la derecha hace negocios”.