Rabat blinda a Sedini tras su traspié y responde a críticas de Gajardo por PNB: “Está profundamente equivocado”

En el marco de su visita al Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, abordó el caso de Galvarino Apablaza, quien es sindicado como el autor intelectual del homicidio del senador Jaime Guzmán.

Y es que el tema volvió a la palestra luego de que ayer, en medio de un nuevo aniversario de la muerte del fundador de la UDI, se aprobó la extradición de Argentina a Chile del exfrentista, sin embargo cuando la policía fue a detenerlo, no fue encontrado.

Esto desató una ola de críticas oficialistas, especialmente de la UDI, al gobierno anterior encabezado por el expresidente Gabriel Boric.

Galvarino Apablaza

En este cuadro, el ministro lamentó la situación y evitó referirse a los cuestionamientos: “No me corresponde, hay que centrarse en encontrar a Apablaza, luego seguir el tramite de extradición y ponerlo a disposición de la Justicia”.

Siguiendo con ese tema, el líder de Justicia también abordó el error de su par de Segegob, Mara Sedini, quien ayer desde La Moneda aseguró que Apablaza estaba condenado por el crimen de Guzmán, pese a que no existe sentencia.

Ese error no pasó inadvertido y las críticas no se hicieron esperar. Por lo mismo, hoy la vocera tuvo que reconocer ese traspié y corregirlo.

Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

Así las cosas, al ser consultado sobre el tema, Rabat señaló: Yo no he escuchado a la vocera, pero puedo decirle que este gobierno tiene una gran vocera y estamos muy contentos con su desempeño”.

“Gajardo está equivocado”

Por otro lado, Rabat también respondió los cuestionamientos de su antecesor, Jaime Gajardo, con respecto a algunas definiciones en el Plan Nacional de Búsqueda.

“No hay una genuina comprensión de lo que significa un Estado respetuoso de los Derechos Humanos” dijo la exautoridad en el programa Desde la Redacción de La Tercera.

“Eso ya lo hemos respondido y creo simplemente decirle al ministro Gajardo que no se transforme en comentarista y que está profundamente equivocado”, lanzó.