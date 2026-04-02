SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Rabat blinda a Sedini tras su traspié y responde a críticas de Gajardo por PNB: “Está profundamente equivocado”

    Ayer desde La Moneda Sedini aseguró que Apablaza estaba condenado por el crimen de Guzmán, pese a que no existe sentencia. Ese error no pasó inadvertido y por lo mismo, hoy la vocera tuvo que reconocer ese traspié y corregirlo.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora

    En el marco de su visita al Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, abordó el caso de Galvarino Apablaza, quien es sindicado como el autor intelectual del homicidio del senador Jaime Guzmán.

    Y es que el tema volvió a la palestra luego de que ayer, en medio de un nuevo aniversario de la muerte del fundador de la UDI, se aprobó la extradición de Argentina a Chile del exfrentista, sin embargo cuando la policía fue a detenerlo, no fue encontrado.

    Esto desató una ola de críticas oficialistas, especialmente de la UDI, al gobierno anterior encabezado por el expresidente Gabriel Boric.

    Galvarino Apablaza

    En este cuadro, el ministro lamentó la situación y evitó referirse a los cuestionamientos: “No me corresponde, hay que centrarse en encontrar a Apablaza, luego seguir el tramite de extradición y ponerlo a disposición de la Justicia”.

    Siguiendo con ese tema, el líder de Justicia también abordó el error de su par de Segegob, Mara Sedini, quien ayer desde La Moneda aseguró que Apablaza estaba condenado por el crimen de Guzmán, pese a que no existe sentencia.

    Ese error no pasó inadvertido y las críticas no se hicieron esperar. Por lo mismo, hoy la vocera tuvo que reconocer ese traspié y corregirlo.

    Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    Así las cosas, al ser consultado sobre el tema, Rabat señaló: Yo no he escuchado a la vocera, pero puedo decirle que este gobierno tiene una gran vocera y estamos muy contentos con su desempeño”.

    “Gajardo está equivocado”

    Por otro lado, Rabat también respondió los cuestionamientos de su antecesor, Jaime Gajardo, con respecto a algunas definiciones en el Plan Nacional de Búsqueda.

    “No hay una genuina comprensión de lo que significa un Estado respetuoso de los Derechos Humanos” dijo la exautoridad en el programa Desde la Redacción de La Tercera.

    “Eso ya lo hemos respondido y creo simplemente decirle al ministro Gajardo que no se transforme en comentarista y que está profundamente equivocado”, lanzó.

    FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ
    Más sobre:Fernando RabatMara SediniGalvarino ApablazaJaime GajardoJaime Guzmán

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El presidente de Corea del Sur pide perdón a Corea del Norte por el despliegue de drones en la frontera

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo

    Al menos cinco personas mueren en el centro de Irán por nuevos ataques de EE.UU. e Israel

    Ataque armado en una cancha de Maipú deja un fallecido y un lesionado en riesgo vital

    Natalia González, presidenta del CPLT: “Tenemos instituciones blindadas de la transparencia, eso no es correcto”

    Lo más leído

    1.
    Nuevas declaraciones de ministra de la Mujer atizan polémica por despido de directora del SernamEG

    Nuevas declaraciones de ministra de la Mujer atizan polémica por despido de directora del SernamEG

    2.
    Parlamentarias endurecen críticas a ministra Marín por continuar remoción de directora de Sernameg

    Parlamentarias endurecen críticas a ministra Marín por continuar remoción de directora de Sernameg

    3.
    Ministra Marín confirma que el gobierno continuará con la remoción de directora de Sernameg tras fin de su licencia

    Ministra Marín confirma que el gobierno continuará con la remoción de directora de Sernameg tras fin de su licencia

    4.
    Arrau afirma que no habrá despidos masivos en el MOP por recortes presupuestarios anunciados por el Ejecutivo

    Arrau afirma que no habrá despidos masivos en el MOP por recortes presupuestarios anunciados por el Ejecutivo

    5.
    Macaya pide “altura de miras” en Chile Vamos tras “fuego amigo” por remoción de directora del SernamEG

    Macaya pide “altura de miras” en Chile Vamos tras “fuego amigo” por remoción de directora del SernamEG

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El medio siglo de Apple

    El medio siglo de Apple

    Por Alejandro Jofré
    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    Las lecciones que dejó la masacre de Virginia Tech

    Las lecciones que dejó la masacre de Virginia Tech

    Servicios

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    Conaf actualiza situación sobre incendio forestal en localidad de Rivadavia en Vicuña

    Conaf actualiza situación sobre incendio forestal en localidad de Rivadavia en Vicuña

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo
    Chile

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    Ataque armado en una cancha de Maipú deja un fallecido y un lesionado en riesgo vital

    El encargo que no llegó a las “Big Four”: Gobierno desecha auditoría externa internacional al Estado por estrechez fiscal
    Negocios

    El encargo que no llegó a las “Big Four”: Gobierno desecha auditoría externa internacional al Estado por estrechez fiscal

    Ignacio Briones: “La baja del impuesto a empresas es fundamental y por eso debe ser compensada fiscalmente para ser creíble”

    La crisis petrolera y el cambio estructural que se viene en la matriz energética del mundo

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos
    Tendencias

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    El envejecimiento no es sinónimo de enfermedad: estudio muestra cómo los adultos mayores pueden mejorar su vida

    Eduardo Vargas y la nueva cara de la U con Fernando Gago: “Cambiamos de chip, lo que pasó con el DT anterior quedó atrás”
    El Deportivo

    Eduardo Vargas y la nueva cara de la U con Fernando Gago: “Cambiamos de chip, lo que pasó con el DT anterior quedó atrás”

    En el estreno de Gago por la Liga de Primera: la U despierta para golear a La Serena y por fin celebra en el Nacional

    Luto en el fútbol chileno: fallece Adán Godoy, mundialista del 62

    El medio siglo de Apple
    Tecnología

    El medio siglo de Apple

    Review de la Canon EOS R6 Mark III: ¿vale la pena dar el salto?

    Por qué mi televisor podría fallar brevemente durante estos días

    Río Grande, Puerto Rico: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Río Grande, Puerto Rico: un relato de Jaime Bayly

    Cate Blanchett: “Hemos despilfarrado las oportunidades que nos brindó la pandemia, pero no pierdo la esperanza”

    La segunda vida de Roxette: “Las canciones nunca se equivocan”

    El presidente de Corea del Sur pide perdón a Corea del Norte por el despliegue de drones en la frontera
    Mundo

    El presidente de Corea del Sur pide perdón a Corea del Norte por el despliegue de drones en la frontera

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo

    Al menos cinco personas mueren en el centro de Irán por nuevos ataques de EE.UU. e Israel

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo
    Paula

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo

    Elisa Alcaíno, presidenta de Red de Acción Carcelaria: “A nadie le importa la realidad de las mujeres presas”

    Los otros huevitos de Pascua