Republicanos asume apoyo de Frei en el balotaje tras cita con Kast: “Es difícil interpretarlo de una manera distinta”

Si bien el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle (DC) no entregó un respaldo explícito, para el senador electo y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, la cita con el abanderado de la tienda, José Antonio Kast, es leído como un apoyo para el balotaje del 14 de diciembre, en que se medirá con la candidata del oficialismo y la Democracia Cristiana, Jeannette Jara.

Así, en diálogo con Radio 13C, el timonel republicano dejó atrás el discurso más moderado manifestado en la jornada de ayer desde su colectividad por el encuentro y admitió que asumen el avance del exmandatario como su visto bueno para la segunda vuelta.

“Los apoyos de los expresidentes o las maneras de pronunciarse son en este estilo. Son al estilo medio diplomático, embajador, sin la cosa más rutinaria de quienes estamos en la política del día a día. Bueno, obviamente que a días de una elección es difícil interpretarlo de una manera distinta. Y en el fondo, cuando uno ve la carta y haberlo recibido en la casa, obviamente que hay una señal de que hay confianza”, dijo.

En esa misma línea, apuntó que para el sector “hay una llamada al mundo de centro, creo yo, a eliminar los fantasmas que podrían quedar de alguien o de un grupo de personas que, en términos relativos, es nuevo en el escenario político”.

“Porque en el fondo nosotros hemos estado transitando durante las últimas décadas en la lógica más tradicional, Concertación durante mucho tiempo, la oposición a la Concertación, que han sido los partidos tradicionales de derecha. De repente nace este nuevo partido que en algún minuto nos asocia a estos como movimientos un poco más duros, más disruptivos de otras partes del mundo. Pero en estricto rigor, la verdad es que para nosotros no tiene mucho de eso, sino que tiene más bien de sentido común, de repente decir y hacer en el fondo lo que no necesariamente es políticamente correcto, de enfrentar las cosas de manera frontal”, argumentó.

De acuerdo a Squella, “esa lectura la hace el expresidente Frei, la hacen otras personas también. Yo no sé si han tenido la oportunidad de ir viendo los distintos apoyos de sectores de centro que nos han ido llegando. Y la verdad es que a nosotros nos ayuda mucho para, primero, tranquilizar quizás a un grupo importante de personas que todavía tenía ese fantasma. Y segundo, darle solidez en el fondo a lo que podría llegar a ser el gobierno de José Antonio Kast a partir del 11 de marzo del próximo año si ganamos la elección”.

El exmandatario recibió al presidenciable de la derecha en su casa la mañana del lunes, lo que fue confirmado por el propio Frei en una declaración pública en la jornada de ayer, en la que dio cuenta que “pese a que, como todos saben, venimos de posiciones políticas distintas y hemos tenido diferentes posturas en muchos temas, nos encontramos en un momento crucial, en el que el país requiere unidad. Se necesita convocar a todos los sectores , con amplitud, de manera de llegar a los acuerdos que permitan superar los desafíos que hoy enfrentamos”.

El gesto fue resentido por la Democracia Cristiana, tienda en la que milita el otrora jefe de Estado, y también por Jara, que semanas atrás había manifestado su deseo de poder reunirse con Frei. Esto, a pesar de que el histórico dirigente de la falange se ha mostrado crítico de la exministra del Trabajo y del apoyo de su colectividad a su cruzada presidencial.