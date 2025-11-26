BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Republicanos asume apoyo de Frei en el balotaje tras cita con Kast: “Es difícil interpretarlo de una manera distinta”

    El timonel de la tienda, Arturo Squella, apuntó que los respaldos de los exmandatarios “o las maneras de pronunciarse son en este estilo” y que haber recibido al abanderado en su casa a días del balotaje “es una señal de que hay confianza”.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Arturo Squella, senador electo y presidente del Partido Republicano.

    Si bien el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle (DC) no entregó un respaldo explícito, para el senador electo y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, la cita con el abanderado de la tienda, José Antonio Kast, es leído como un apoyo para el balotaje del 14 de diciembre, en que se medirá con la candidata del oficialismo y la Democracia Cristiana, Jeannette Jara.

    Así, en diálogo con Radio 13C, el timonel republicano dejó atrás el discurso más moderado manifestado en la jornada de ayer desde su colectividad por el encuentro y admitió que asumen el avance del exmandatario como su visto bueno para la segunda vuelta.

    “Los apoyos de los expresidentes o las maneras de pronunciarse son en este estilo. Son al estilo medio diplomático, embajador, sin la cosa más rutinaria de quienes estamos en la política del día a día. Bueno, obviamente que a días de una elección es difícil interpretarlo de una manera distinta. Y en el fondo, cuando uno ve la carta y haberlo recibido en la casa, obviamente que hay una señal de que hay confianza”, dijo.

    En esa misma línea, apuntó que para el sector “hay una llamada al mundo de centro, creo yo, a eliminar los fantasmas que podrían quedar de alguien o de un grupo de personas que, en términos relativos, es nuevo en el escenario político”.

    “Porque en el fondo nosotros hemos estado transitando durante las últimas décadas en la lógica más tradicional, Concertación durante mucho tiempo, la oposición a la Concertación, que han sido los partidos tradicionales de derecha. De repente nace este nuevo partido que en algún minuto nos asocia a estos como movimientos un poco más duros, más disruptivos de otras partes del mundo. Pero en estricto rigor, la verdad es que para nosotros no tiene mucho de eso, sino que tiene más bien de sentido común, de repente decir y hacer en el fondo lo que no necesariamente es políticamente correcto, de enfrentar las cosas de manera frontal”, argumentó.

    De acuerdo a Squella, “esa lectura la hace el expresidente Frei, la hacen otras personas también. Yo no sé si han tenido la oportunidad de ir viendo los distintos apoyos de sectores de centro que nos han ido llegando. Y la verdad es que a nosotros nos ayuda mucho para, primero, tranquilizar quizás a un grupo importante de personas que todavía tenía ese fantasma. Y segundo, darle solidez en el fondo a lo que podría llegar a ser el gobierno de José Antonio Kast a partir del 11 de marzo del próximo año si ganamos la elección”.

    El exmandatario recibió al presidenciable de la derecha en su casa la mañana del lunes, lo que fue confirmado por el propio Frei en una declaración pública en la jornada de ayer, en la que dio cuenta que “pese a que, como todos saben, venimos de posiciones políticas distintas y hemos tenido diferentes posturas en muchos temas, nos encontramos en un momento crucial, en el que el país requiere unidad. Se necesita convocar a todos los sectores, con amplitud, de manera de llegar a los acuerdos que permitan superar los desafíos que hoy enfrentamos”.

    El gesto fue resentido por la Democracia Cristiana, tienda en la que milita el otrora jefe de Estado, y también por Jara, que semanas atrás había manifestado su deseo de poder reunirse con Frei. Esto, a pesar de que el histórico dirigente de la falange se ha mostrado crítico de la exministra del Trabajo y del apoyo de su colectividad a su cruzada presidencial.

    Más sobre:PresidencialesJosé Antonio KastEduardo Frei Ruiz-TagleArturo Squella

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Bolsa de Santiago extiende su alza y el IPSA está a un paso de lograr los 10.000 puntos

    Temporada navideña: ¿Cuánto y en qué gastarán las familias en Chile este año?

    HP anuncia despidos masivos en todo el mundo por foco en la inteligencia artificial

    Este problema para dormir podría estar vinculado con la enfermedad de Parkinson, según un reciente estudio

    CNTV define orden de aparición en la franja electoral: Kast en primer lugar y a Jara en segundo

    A tres años del plan Calles Protegidas: cerca de 27 mil vehículos han sido retirados de circulación

    Lo más leído

    1.
    Pacientes en pasillos, riesgo de desplomes y pabellones como bodegas: las irregularidades detectadas por Contraloría en hospitales Carlos van Buren y Gustavo Fricke

    Pacientes en pasillos, riesgo de desplomes y pabellones como bodegas: las irregularidades detectadas por Contraloría en hospitales Carlos van Buren y Gustavo Fricke

    2.
    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    3.
    Hermano de Jorge Matute Johns: “La familia de la señora Ercira tiene derecho a una investigación seria”

    Hermano de Jorge Matute Johns: “La familia de la señora Ercira tiene derecho a una investigación seria”

    4.
    Detienen a 12 sujetos por contrabando de cigarrillos: uno de los integrantres de la banda era funcionario de Aduana

    Detienen a 12 sujetos por contrabando de cigarrillos: uno de los integrantres de la banda era funcionario de Aduana

    5.
    Senado rechaza acusación constitucional a Pardow gracias a votos de RN, Evópoli, PSC y Demócratas

    Senado rechaza acusación constitucional a Pardow gracias a votos de RN, Evópoli, PSC y Demócratas

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Este extraño síntoma podría ser una señal temprana de Alzheimer, según un reciente estudio

    Este extraño síntoma podría ser una señal temprana de Alzheimer, según un reciente estudio

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Anuncian frío y precipitaciones para Santiago: en qué comunas habrá lluvia

    Anuncian frío y precipitaciones para Santiago: en qué comunas habrá lluvia

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Olympiacos vs. Real Madrid por la Champions League en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Olympiacos vs. Real Madrid por la Champions League en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Eintracht Frankfurt vs. Atalanta por la Champions League en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Eintracht Frankfurt vs. Atalanta por la Champions League en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. PSV por la Champions League en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. PSV por la Champions League en TV y streaming

    CNTV define orden de aparición en la franja electoral: Kast en primer lugar y a Jara en segundo
    Chile

    CNTV define orden de aparición en la franja electoral: Kast en primer lugar y a Jara en segundo

    A qué hora y dónde ver a Olympiacos vs. Real Madrid por la Champions League en TV y streaming

    A tres años del plan Calles Protegidas: cerca de 27 mil vehículos han sido retirados de circulación

    Bolsa de Santiago extiende su alza y el IPSA está a un paso de lograr los 10.000 puntos
    Negocios

    Bolsa de Santiago extiende su alza y el IPSA está a un paso de lograr los 10.000 puntos

    Temporada navideña: ¿Cuánto y en qué gastarán las familias en Chile este año?

    HP anuncia despidos masivos en todo el mundo por foco en la inteligencia artificial

    Este problema para dormir podría estar vinculado con la enfermedad de Parkinson, según un reciente estudio
    Tendencias

    Este problema para dormir podría estar vinculado con la enfermedad de Parkinson, según un reciente estudio

    Guía de compras Black Friday 2025: celulares, tablets y laptops con descuentos

    Elon Musk se asocia con Entel Chile: cómo cambiarán los planes móviles con Starlink (y cuáles serán sus precios)

    “Su físico ha dicho basta”: el Sevilla sufre la baja de Gabriel Suazo para el derbi contra el Betis de Manuel Pellegrini
    El Deportivo

    “Su físico ha dicho basta”: el Sevilla sufre la baja de Gabriel Suazo para el derbi contra el Betis de Manuel Pellegrini

    Mellizos, un fanático del FBI y tres top 120: la otra cara de la Serbia de Novak Djokovic que amenaza a Chile en la Copa Davis

    El momento más tenso de Chiqui Tapia: el listado de polémicas de la AFA que lo tienen en entredicho en Argentina

    Radler, una cerveza refrescante de sabor cítrico ideal para el verano
    Finde

    Radler, una cerveza refrescante de sabor cítrico ideal para el verano

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    El combate de Papudo, un joven Arturo Prat y cuando la Covadonga se unió a Chile
    Cultura y entretención

    El combate de Papudo, un joven Arturo Prat y cuando la Covadonga se unió a Chile

    Los secretos de Secret LiveSet, la fiesta que recupera lugares impensados y cuyo recinto sólo se sabe 48 horas antes

    Chumbekes disimula en su nueva etapa

    Arabia Saudita se alista a abrir más tiendas de alcohol a medida que príncipe heredero relaja las restricciones
    Mundo

    Arabia Saudita se alista a abrir más tiendas de alcohol a medida que príncipe heredero relaja las restricciones

    Incendio afecta varios edificios en Hong Kong: reportan al menos cuatro fallecidos

    La OTAN valora los avances para la paz en Ucrania y respalda los esfuerzos de Estados Unidos para el fin de la guerra

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida
    Paula

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida

    Hablemos de amor: Cuando la vida sigue, pero el “nosotros” no

    Dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile