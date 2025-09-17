SUSCRÍBETE
Política

Republicanos comienza lanzamiento de campaña presidencial con banderazos: Kast recorrerá la RM este miércoles

En las actividades de las demás regiones participarán otros rostros del partido. Se espera la asistencia de algunos candidatos del Congreso y otros dirigentes locales.

Helen Mora 
Helen Mora
Foto: X de Equipo Kast

A primera hora de este miércoles, los partidos Republicano y Social Cristiano comenzaron a desplegarse en diferentes puntos del país para dar inicio a la campaña presidencial de José Antonio Kast.

“El primer día de campaña, los republicanos estamos desplegados por todo Chile, recorriendo cada rincón del país, conversando con los vecinos, entregando un mensaje de optimismo, de esperanza, y que efectivamente las cosas pueden empezar a cambiar a partir del 11 de marzo con José Antonio Kast”, señaló por ejemplo desde Valparaíso el timonel republicano Arturo Squella.

Por su parte y tras su retorno de Italia, el presidenciable ocupará este miércoles para recorrer algunas zonas de la Región Metropolitana.

05 Septiembre 2025

En el resto del territorio nacional, a través de redes sociales y distintos grupos de WhatsApp, se organizaron una serie de banderazos para dar inicio a la campaña, en los que se espera participen algunos candidatos al Congreso y otros dirigentes locales.

