Republicanos comienza lanzamiento de campaña presidencial con banderazos: Kast recorrerá la RM este miércoles

A primera hora de este miércoles, los partidos Republicano y Social Cristiano comenzaron a desplegarse en diferentes puntos del país para dar inicio a la campaña presidencial de José Antonio Kast .

“El primer día de campaña, los republicanos estamos desplegados por todo Chile, recorriendo cada rincón del país, conversando con los vecinos, entregando un mensaje de optimismo, de esperanza, y que efectivamente las cosas pueden empezar a cambiar a partir del 11 de marzo con José Antonio Kast”, señaló por ejemplo desde Valparaíso el timonel republicano Arturo Squella.

Por su parte y tras su retorno de Italia, el presidenciable ocupará este miércoles para recorrer algunas zonas de la Región Metropolitana.

05 Septiembre 2025 Entrevista a Arturo Squella, presidente del Partido Republicano Foto: Andres Perez Andres Perez

En el resto del territorio nacional, a través de redes sociales y distintos grupos de WhatsApp, se organizaron una serie de banderazos para dar inicio a la campaña, en los que se espera participen algunos candidatos al Congreso y otros dirigentes locales.