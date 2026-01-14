Republicanos cuestionan a Boric por anunciar que inscribirá candidatura de Bachelet a la ONU

En una definición que busca fijar la posición diplomática de Chile antes del cambio de mando, el Presidente Gabriel Boric confirmó su determinación de formalizar la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet para la Secretaría General de la ONU.

El Mandatario despejó las dudas sobre el respaldo oficial del Ejecutivo en una reciente entrevista con el programa Tolerancia Cero, señalando que el proceso se encuentra en curso, y que el objetivo es concretar la inscripción en una coordinación directa con la propia exjefa de Estado.

“Nosotros vamos a formalizar esa candidatura. Estamos viendo los plazos con la presidenta, en conversaciones también con otros líderes mundiales, pero el objetivo es formalizar nosotros esa candidatura”, aseguró Boric, recalcando que la decisión fue previamente conversada con Bachelet y que el respaldo trasciende a las administraciones de turno.

Este anuncio no constituye un hecho aislado, sino que representa la consolidación de un diseño diplomático que el Mandatario inició oficialmente en septiembre de 2025, durante su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En aquella instancia, Boric ya había planteado la necesidad de que el organismo fuera liderado por una figura con capacidad para recuperar la credibilidad del sistema multilateral. El Jefe de Estado ha fundamentado su determinación en lo que denomina “decisiones de Estado”, subrayando que el nombre de Bachelet posee una trayectoria internacional indiscutible. Según su visión, Bachelet cuenta con un currículum necesario para asumir responsabilidades en los “momentos difíciles que se viven en el mundo y el multilateralismo” y su postulación apunta también a corregir el desequilibrio histórico de género en la organización.

El frente común de republicanos

Desde la vereda opositora, la reacción fue de un profundo escepticismo respecto al destino y la pertinencia de esta jugada. El diputado Stephan Schubert manifestó a La Tercera su extrañeza ante la insistencia de La Moneda: “Me extraña que insista en inscribirla, viendo que no tiene mucho destino, más aún cuando insiste en hablar en contra de Trump que puede vetarla”.

Para el legislador, las señales del Ejecutivo delatan una falta de convicción interna: “Permitir que la embajadora ante la ONU deje el cargo justo ahora demuestra la poca fe que le tiene a la candidatura. Da la impresión que la inscribiría para que no puedan decir que no la apoyó, pero sus actos van en el sentido de que cree que es poco probable que gane”. Schubert también advirtió que la Cancillería se encuentra “desfinanciada” y cuestionó el beneficio para Chile de una postulación en estos términos.

En la misma línea, el timonel del Partido Republicano, Arturo Squella responsabilizó directamente al Presidente Gabriel Boric por la inviabilidad de la carta chilena.

“El mismo Presidente Boric es el responsable de haber hecho inviable la candidatura de la expresidenta. Los insultos permanentes al Presidente de EE.UU. traen consecuencias y una de ellas bastante evidente es el veto a una carta chilena de izquierda”, sentenció a este medio Squella.

El dirigente añadió que “esperamos que el costo de la misma salga de su bolsillo”, enfatizando que “los tiempos que vienen son de responsabilidad fiscal y va a quedar atrás la práctica de dilapidar los recursos de Chile en aventuras políticas”.

EL PRESIDENTE DEL PARTIDO REPUBLICANO Y SENADOR ELECTO, ARTURO SQUELLA

El diputado Cristián Araya manifestó a que “el Presidente Boric pone en un altar y promociona a quien fue la responsable del ingreso de miles de ilegales haitianos a nuestro país; del retroceso de la educación pública y la destrucción de la particular subvencionada; de la nefasta implementación del Transantiago y de quien tuvo una vergonzosa actuación como Alta Comisionada de la ONU para los DD.HH.”.

Y agregó: “Su nacionalidad no puede ser el único argumento para apoyarla”.

Finalmente, la bancada republicana recordó que el poder de decisión de Boric tiene fecha de vencimiento. La diputada Chiara Barchiesi subrayó que “el Presidente Boric está en toda su libertad de presentar a Michelle Bachelet para la ONU, pero él va a ser Presidente solo hasta el 11 de marzo. Luego de eso, el presidente (Kast) va a estar en toda su libertad de retirarla o no”.

Esta advertencia fue reforzada por la vocera del presidente electo, Mara Sedini, quien, en un punto de prensa realizado este martes en la OPE, recalcó que José Antonio Kast tomará la determinación definitiva tras el cambio de mando.

“A partir del 11 de marzo él va a reunir los antecedentes y va a tomar la mejor decisión para Chile en cuanto al nombramiento de Michelle Bachelet en la ONU”, aseguró Sedini, instalando un escenario de incertidumbre que deja la postulación en un complejo limbo político.