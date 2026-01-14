SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Republicanos cuestionan a Boric por anunciar que inscribirá candidatura de Bachelet a la ONU

    "Los tiempos que vienen son de responsabilidad fiscal y va a quedar atrás la práctica de dilapidar los recursos de Chile en aventuras políticas”, manifestó el presidente del partido, Arturo Squella.

    Por 
    Franco Cicchetti

    En una definición que busca fijar la posición diplomática de Chile antes del cambio de mando, el Presidente Gabriel Boric confirmó su determinación de formalizar la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet para la Secretaría General de la ONU.

    El Mandatario despejó las dudas sobre el respaldo oficial del Ejecutivo en una reciente entrevista con el programa Tolerancia Cero, señalando que el proceso se encuentra en curso, y que el objetivo es concretar la inscripción en una coordinación directa con la propia exjefa de Estado.

    “Nosotros vamos a formalizar esa candidatura. Estamos viendo los plazos con la presidenta, en conversaciones también con otros líderes mundiales, pero el objetivo es formalizar nosotros esa candidatura”, aseguró Boric, recalcando que la decisión fue previamente conversada con Bachelet y que el respaldo trasciende a las administraciones de turno.

    Este anuncio no constituye un hecho aislado, sino que representa la consolidación de un diseño diplomático que el Mandatario inició oficialmente en septiembre de 2025, durante su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

    En aquella instancia, Boric ya había planteado la necesidad de que el organismo fuera liderado por una figura con capacidad para recuperar la credibilidad del sistema multilateral. El Jefe de Estado ha fundamentado su determinación en lo que denomina “decisiones de Estado”, subrayando que el nombre de Bachelet posee una trayectoria internacional indiscutible. Según su visión, Bachelet cuenta con un currículum necesario para asumir responsabilidades en los “momentos difíciles que se viven en el mundo y el multilateralismo” y su postulación apunta también a corregir el desequilibrio histórico de género en la organización.

    El frente común de republicanos

    Desde la vereda opositora, la reacción fue de un profundo escepticismo respecto al destino y la pertinencia de esta jugada. El diputado Stephan Schubert manifestó a La Tercera su extrañeza ante la insistencia de La Moneda: “Me extraña que insista en inscribirla, viendo que no tiene mucho destino, más aún cuando insiste en hablar en contra de Trump que puede vetarla”.

    Para el legislador, las señales del Ejecutivo delatan una falta de convicción interna: “Permitir que la embajadora ante la ONU deje el cargo justo ahora demuestra la poca fe que le tiene a la candidatura. Da la impresión que la inscribiría para que no puedan decir que no la apoyó, pero sus actos van en el sentido de que cree que es poco probable que gane”. Schubert también advirtió que la Cancillería se encuentra “desfinanciada” y cuestionó el beneficio para Chile de una postulación en estos términos.

    En la misma línea, el timonel del Partido Republicano, Arturo Squella responsabilizó directamente al Presidente Gabriel Boric por la inviabilidad de la carta chilena.

    “El mismo Presidente Boric es el responsable de haber hecho inviable la candidatura de la expresidenta. Los insultos permanentes al Presidente de EE.UU. traen consecuencias y una de ellas bastante evidente es el veto a una carta chilena de izquierda”, sentenció a este medio Squella.

    El dirigente añadió que “esperamos que el costo de la misma salga de su bolsillo”, enfatizando que “los tiempos que vienen son de responsabilidad fiscal y va a quedar atrás la práctica de dilapidar los recursos de Chile en aventuras políticas”.

    17 DICIEMBRE 2025 EL PRESIDENTE DEL PARTIDO REPUBLICANO Y SENADOR ELECTO, ARTURO SQUELLA, EN LOS PASILLOS DEL SENADO. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    El diputado Cristián Araya manifestó a que “el Presidente Boric pone en un altar y promociona a quien fue la responsable del ingreso de miles de ilegales haitianos a nuestro país; del retroceso de la educación pública y la destrucción de la particular subvencionada; de la nefasta implementación del Transantiago y de quien tuvo una vergonzosa actuación como Alta Comisionada de la ONU para los DD.HH.”.

    Y agregó: “Su nacionalidad no puede ser el único argumento para apoyarla”.

    Finalmente, la bancada republicana recordó que el poder de decisión de Boric tiene fecha de vencimiento. La diputada Chiara Barchiesi subrayó que “el Presidente Boric está en toda su libertad de presentar a Michelle Bachelet para la ONU, pero él va a ser Presidente solo hasta el 11 de marzo. Luego de eso, el presidente (Kast) va a estar en toda su libertad de retirarla o no”.

    Esta advertencia fue reforzada por la vocera del presidente electo, Mara Sedini, quien, en un punto de prensa realizado este martes en la OPE, recalcó que José Antonio Kast tomará la determinación definitiva tras el cambio de mando.

    “A partir del 11 de marzo él va a reunir los antecedentes y va a tomar la mejor decisión para Chile en cuanto al nombramiento de Michelle Bachelet en la ONU”, aseguró Sedini, instalando un escenario de incertidumbre que deja la postulación en un complejo limbo político.

    Más sobre:Gabriel BoricONUMichelle Bachellet

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El discurso con miras a la ONU de Michelle Bachelet en Congreso Futuro

    Congreso aprueba extensión de estado de excepción en macrozona sur

    Nuevo espacio verde para el sur de Santiago: obras del parque Cerro Chena alcanzan un 75% de avance

    Senado aprueba de forma unánime el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados

    El dólar logra nuevos mínimos desde 2023, con la mirada puesta en la decisión sobre aranceles

    Fiscalía abre investigación de oficio por polémica fiesta de SLEP de Atacama

    Lo más leído

    1.
    Tensión en las derechas: Ley de Reajuste se transforma en prueba de gobernabilidad de futuro oficialismo

    Tensión en las derechas: Ley de Reajuste se transforma en prueba de gobernabilidad de futuro oficialismo

    2.
    Sube tensión por equilibrios en el gabinete de Kast: inquietud se traslada a republicanos

    Sube tensión por equilibrios en el gabinete de Kast: inquietud se traslada a republicanos

    3.
    Tras más de 3 meses con licencia médica por cáncer de mama: senadora María José Gatica (RN) retoma sus labores en el Congreso

    Tras más de 3 meses con licencia médica por cáncer de mama: senadora María José Gatica (RN) retoma sus labores en el Congreso

    4.
    Catalina Parot se suma al gabinete de José Antonio Kast: asumirá Bienes Nacionales

    Catalina Parot se suma al gabinete de José Antonio Kast: asumirá Bienes Nacionales

    5.
    Furia en libertarios: Kaiser reconoce “incomodidad” por conformación de gobierno de Kast y acusa falta de información

    Furia en libertarios: Kaiser reconoce “incomodidad” por conformación de gobierno de Kast y acusa falta de información

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Temporada de fragata portuguesa: cómo reconocerla, síntomas y qué hacer si te pica

    Temporada de fragata portuguesa: cómo reconocerla, síntomas y qué hacer si te pica

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    El mejor accesorio para laptops no es un mouse ni un teclado

    El mejor accesorio para laptops no es un mouse ni un teclado

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    Servicios

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    Cómo comprar entradas para el Festival del Huaso de Olmué 2026 y cuáles son los precios

    Cómo comprar entradas para el Festival del Huaso de Olmué 2026 y cuáles son los precios

    La parrilla del Festival del Huaso de Olmué 2026 con los artistas por día

    La parrilla del Festival del Huaso de Olmué 2026 con los artistas por día

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días
    Chile

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    El discurso con miras a la ONU de Michelle Bachelet en Congreso Futuro

    Cómo comprar entradas para el Festival del Huaso de Olmué 2026 y cuáles son los precios

    El dólar logra nuevos mínimos desde 2023, con la mirada puesta en la decisión sobre aranceles
    Negocios

    El dólar logra nuevos mínimos desde 2023, con la mirada puesta en la decisión sobre aranceles

    Actividad económica de Estados Unidos repuntó a fines de 2025 por compras navideñas

    Reajuste sector público: Cámara despacha al Senado alza salarial, pero rechaza “las normas de amarre”

    Qué se sabe sobre las acusaciones contra Julio Iglesias por agresiones sexuales
    Tendencias

    Qué se sabe sobre las acusaciones contra Julio Iglesias por agresiones sexuales

    5 señales de que estás sobreprotegiendo a tus hijos y cómo impulsar su desarrollo, según una psicóloga de Harvard

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    El Circuito Nacional de Surf comienza la temporada en Viña del Mar
    El Deportivo

    El Circuito Nacional de Surf comienza la temporada en Viña del Mar

    En vivo: Betis de Manuel Pellegrini se enfrenta a Elche por la Copa del Rey

    Sin partido por el tercer lugar: la ANFP confirma la programación de la Supercopa que da el vamos a la temporada 2026

    Ñam 2026: lo que debes saber de la nueva edición del festival gastronómico
    Finde

    Ñam 2026: lo que debes saber de la nueva edición del festival gastronómico

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú

    El trío de indie rock Horsegirl anuncia su debut en Chile
    Cultura y entretención

    El trío de indie rock Horsegirl anuncia su debut en Chile

    Chile irrumpe en el Festival de Berlín con Maite Alberdi, Matapanki y La Casa de los Espíritus

    “Por primera vez empezaba a tener fe”: Euphoria estrena intenso trailer de su tercera temporada

    Cómo las amenazas de Trump a Groenlandia ponen a prueba a la OTAN
    Mundo

    Cómo las amenazas de Trump a Groenlandia ponen a prueba a la OTAN

    Nicolás Albertoni, exvicecanciller de Uruguay: “Bachelet sería una gran secretaria general de la ONU”

    Estados Unidos congela el procesamiento de visas para 75 países, incluyendo Brasil, Uruguay y Colombia

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel
    Paula

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender