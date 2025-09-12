SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

“Restablece el imperio de la ley” y “pone las cosas en su lugar”: las reacciones parlamentarias al fallo del Tricel que complica a Jadue

Legisladores de RN y del PSC cuestionaron al Servicio Electoral (Servel) por haber permitido el nombre de Jadue en la inscripción de las candidaturas, pese a lo establecido en la Constitución.

Rodrigo Gómez S.Por 
Rodrigo Gómez S.
Tricel excluyó a Daniel Jadue de las elecciones parlamentarias.

Distintos diputados, senadores y partidos de oposición valoraron el fallo del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) que sacó de la papeleta como candidato a diputado por el distrito 9, al exalcalde de Recoleta Daniel Jadue.

Esta jornada se conoció la resolución del Tricel, que dejó sin efecto la resolución del Segundo Tribunal Calificador de Elecciones que anteriormente había permitido continuar al militante comunista su carrera a la Cámara de Diputados. Así, este viernes fue excluido del padrón electoral, impidiéndole su postulación.

Cabe recordar que el requerimiento fue ingresado por el abogado Marcelo Brunet, en representación de Renovación Nacional (RN) y buscaba inhabilitar a Jadue debido a las imputaciones en su contra por los delitos asociados al caso de Farmacias Populares y donde arriesga hasta 18 años de cárcel por fraude al fisco, delito concursal, estafa y otros.

Desde RN, el presidente de la colectividad, el senador Rodrigo Galilea, valoró el fallo y señaló que “la ley es clara y es pareja para todos: aquellas personas que están acusadas por la Fiscalía de haber cometido delitos que merezcan pena aflictiva, simplemente no pueden votar ni tampoco ser candidatos”.

En esa línea, añadió que “creemos que con esto se restablece el imperio de la ley y como RN estamos orgulloso de que esto haya ocurrido por el bien de todos”.

Desde la misma colectividad, el jefe de bancada de diputados, Frank Sauerbaum, afirmó que “el Tricel confirmó algo que hemos venido diciendo por días: ningún órgano puede dejar de lado el texto expreso de la Constitución, que en este caso prohíbe sin matices la candidatura de Daniel Jadue”.

“Lo del Servel estuvo fuera de lugar, pero ahora el Tricel pone las cosas en su lugar. Con esto no solo se respeta el mandato constitucional, sino que se evita el daño al parlamento de tener a un diputado que antes de asumir va a estar desaforado, lo que es un escándalo”, aseveró.

Desde el Partido Republicano, el diputado Stephan Schubert, manifestó que “ha operado el derecho, se ha establecido con una sentencia que hay que respetar y creo además, que (además) de la correcta aplicación del derecho, también está la correcta moral aplicada a un proceso electoral”.

“Esperamos que la justicia también opere respecto de esa investigación y de esa persecución penal y sea sancionada si así corresponde. Los procesos electorales deben ser llevados de acuerdo a la norma y también con personas que aspiramos puedan llegar a cargos de autoridad, y es necesario que ellos puedan presentarse ante el electorado y luego cumplir sus funciones no solamente con el cumplimiento de la norma, sino también con el deber y el correcto obrar”, señaló Schubert.

En tanto, el presidente de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz, valoró la resolución, al señalar que “no merecemos tener candidatos con temas con la justicia”, y llamó a Jadue a “que arregle sus temas pendientes”.

“Es simple, si damos espacio a las dudas sobre corrupción, nunca recuperaremos la confianza en la política”, destacó.

Por su parte, el diputado Roberto Arroyo, del Partido Social Cristiano (PSC), sostuvo que “finalmente ganó no solo la justicia sino que también la cordura en un país donde todos pueden hacer lo que quieren”.

“Un fallo contra el señor Jadue como candidato a diputado habla de que realmente debemos tener normas no tan flexibles como para que personas que están siendo investigadas por situaciones graves en contra del Estado terminen en una papeleta electoral", añadió.

“Lo dijimos anteriormente, la investigación en contra del señor Jadue del Partido Comunista, de haber sido aceptada, podría haber sido el primer caso de anulación de una candidatura. Hay que poner un poco de seriedad y orden en el Servel, y hoy con este fallo vuelve la cordura y la sensatez en un espacio donde no siempre podemos encontrarlo", planteó el legislador.

En tanto, la diputada Karen Medina (ind-DC), aseguró que “al bajar la candidatura de Daniel Jadue, hoy se demuestra a la ciudadanía que existen herramientas para poner atajo a todas aquellas personas que están siendo investigadas, más allá de si han sido condenadas o no”.

“Hoy los partidos políticos tienen la obligación de llevar a personas idóneas como postulantes a cargos de elección popular, sobre todo en aquellos puestos que tienen gran responsabilidad en la toma de decisiones y administración de recursos públicos de todos los chilenos. Es urgente que la probidad y la transparencia sean parte obligatoria en la política”, sostuvo.

En este sentido, añadió que “por ética, corresponde a los partidos hacerse cargo y responsables de los nombres que ponen en las papeletas. Lo que ha pasado hoy es una señal clarísima: todos quienes estén siendo investigados no debieran ir a ningún cargo hasta aclarar si son inocentes o culpable", dijo Medina.

Más sobre:Daniel JadueTricelServelRenovación Nacional

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

El mea culpa de Jara y su equipo por su desempeño en el debate presidencial

Destino de senadora Rincón ya está echado: Tricel escucha alegatos y vota acuerdo en requerimiento para impedir tercera candidatura

Trump dice que Memphis será la próxima ciudad que recibirá tropas de la Guardia Nacional

Esval registra caída en sus ganancias y reporta leve mejora en nivel de embalses

Notarios no se rinden: evalúan recurrir al TC de inaplicabilidad por jubilazo a los mayores de 75 años

Eric Aedo (DC) apunta al PC tras fallo del Tricel sobre Jadue: “Se les advirtió, pero quisieron seguir en un camino equivocado”

Lo más leído

1.
Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

2.
Se suma a ausencias de Frei y Lagos: Bachelet no asistirá a acto del 11-S en La Moneda por culpa de un cuadro viral

Se suma a ausencias de Frei y Lagos: Bachelet no asistirá a acto del 11-S en La Moneda por culpa de un cuadro viral

3.
Se rompe la tradición: Mario Desbordes no bailará un primer pie de cueca con representante del gobierno

Se rompe la tradición: Mario Desbordes no bailará un primer pie de cueca con representante del gobierno

4.
Senado aprueba histórico cambio a la Constitución para limitar voto de extranjeros a partir de 2026

Senado aprueba histórico cambio a la Constitución para limitar voto de extranjeros a partir de 2026

5.
Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk

“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Cómo fue la maniobra de los aviones de la OTAN para derribar los drones de Rusia que entraron en Polonia

Cómo fue la maniobra de los aviones de la OTAN para derribar los drones de Rusia que entraron en Polonia

Él se atrevió pero yo me asusté
hablemos de amor

Él se atrevió pero yo me asusté

Por Natalie

Servicios

Comienza venta de entradas para las dos fechas de Ricardo Arjona en Chile: estos son los precios

Comienza venta de entradas para las dos fechas de Ricardo Arjona en Chile: estos son los precios

Revisa los resultados del Subsidio Eléctrico con el RUT y el monto asignado por familia

Revisa los resultados del Subsidio Eléctrico con el RUT y el monto asignado por familia

Rating del jueves 11 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 11 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

“Restablece el imperio de la ley” y “pone las cosas en su lugar”: las reacciones parlamentarias al fallo del Tricel que complica a Jadue
Chile

“Restablece el imperio de la ley” y “pone las cosas en su lugar”: las reacciones parlamentarias al fallo del Tricel que complica a Jadue

El mea culpa de Jara y su equipo por su desempeño en el debate presidencial

Destino de senadora Rincón ya está echado: Tricel escucha alegatos y vota acuerdo en requerimiento para impedir tercera candidatura

Esval registra caída en sus ganancias y reporta leve mejora en nivel de embalses
Negocios

Esval registra caída en sus ganancias y reporta leve mejora en nivel de embalses

Clínica Las Condes registra fuerte aumento de sus pérdidas al primer semestre

Ministro García y controversia por impacto del salario mínimo en el empleo: “requiere una visión más amplia”

¿Por qué condenaron a Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, a 27 años de cárcel?
Tendencias

¿Por qué condenaron a Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, a 27 años de cárcel?

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

La NASA encuentra la señal más clara de vida en Marte hasta ahora

La suerte del campeón: Coquimbo Unido gana en los descuentos y camina firme rumbo a la corona
El Deportivo

La suerte del campeón: Coquimbo Unido gana en los descuentos y camina firme rumbo a la corona

Los elogios del DT del Sevilla a la jugada de Alexis Sánchez que terminó en el empate: “Estaban volando”

Repasa el triunfo de Coquimbo sobre Ñublense que lo deja aún más encumbrado en la cima de la tabla de la Liga de Primera

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Kidd Voodoo anuncia su show número 11 en el Movistar Arena durante este año y supera el récord de Luis Miguel
Cultura y entretención

Kidd Voodoo anuncia su show número 11 en el Movistar Arena durante este año y supera el récord de Luis Miguel

Cumbia, rock, humor y hasta estrellas como Myriam Hernández: guía con las fondas para las Fiestas Patrias 2025

Twenty One Pilots lanza “Breach” su nuevo disco

Trump dice que Memphis será la próxima ciudad que recibirá tropas de la Guardia Nacional
Mundo

Trump dice que Memphis será la próxima ciudad que recibirá tropas de la Guardia Nacional

OTAN se reforzará tras la incursión de drones rusos en Polonia

Trump advierte de que se le está agotando “rápido” la paciencia con Putin

El miedo a engordar enferma más que una empanada
Paula

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté