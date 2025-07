Reunión de traspaso, vocería y posible cita con Boric: el retorno de Camila Vallejo a La Moneda tras postnatal

Luego de casi siete meses alejada de la primera línea política, por su pre y postnatal legal por el nacimiento de su segundo hijo, este miércoles Camila Vallejo retornó a sus funciones como ministra secretaria general de Gobierno (Segegob).

En su llegada a La Moneda, la portavoz del Ejecutivo mantuvo un breve diálogo con la prensa, en que se refirió a algunas de las principales actividades que mantendrá en esta jornada y también marcó sus énfasis para los últimos meses de mandato del Presidente Gabriel Boric.

Santiago 9 de julio 2025. Camila Vallejo retoma sus funciones como ministra vocera de Gobierno, luego de su periodo de posnatal. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

La ministra detalló que en las siguientes horas se producirá una reunión de traspaso, luego que en su ausencia fuera reemplazada por la ministra de Ciencia, Aisén Etcheverry, como también un encuentro de coordinación con sus equipos, y con el titular de Interior, Álvaro Elizalde.

Vallejo, por otra parte, adelantó que en esta jornada tendrá una vocería en la que responderá consultas sobre contingencia, y que posiblemente tenga una cita con el Mandatario, aunque estará sujeta a la agenda de ambos.

¿Salir del gabinete para unirse a comando de Jara?

“Vuelvo, como me comprometí con el Presidente. Estoy de vuelta con harta energía, con harta convicción. Pasé seis meses entre el prenatal y el postnatal disfrutando mucho de ese derecho, de ese proceso con mi bebé. Pero también observando desde mi hogar los avances del gobierno y todo lo que se pudo lograr que parecía imposible y que gracias al trabajo colectivo, de los equipos, con el liderazgo del Presidente se pudieron cumplir ahora con el país”, dijo a los medios.

Entre esos avances, la secretaria de Estado destacó “la reforma previsional, la deuda histórica, la creación del Ministerio de Seguridad Pública y todas las cosas que se hicieron en la cuenta pública”.

Vallejo fue consultada si existe la posibilidad de que salga del gabinete para sumarse al comando de la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, con quien comparte militancia en el Partido Comunista (PC).

Valparaiso, 10 de julio de 2024. La ministra del Trabajo Jeannette Jara, izquierda, y Camila Vallejo ministra de la Secretaria General de Gobierno asisten a la cuenta publica del Congreso en el salon plenario. Andres Pina/Aton Chile ANDRES PINA/ATON CHILE

“No me voy a ninguna parte”, aseguró, y luego agregó: “Yo en diciembre me comprometí a que iba y volvía. Estoy de vuelta. Me comprometí, como lo solicitó el Presidente y, por lo tanto, mi tarea ahora es seguir siendo ministra vocera del gobierno”.

Ante la insistencia de los medios, remarcó que la permanencia o salida del gabinete: “No es una decisión mía. Es una decisión ahora que está tomada respecto a mi trabajo como ministra vocera del gobierno y yo creo que lo importante es poner foco en que, aunque estén muchos en modo electoral y las elecciones presidenciales son muy importantes, obviamente, el país no puede esperar y no se pone en pausa".

“El país requiere que el gobierno siga trabajando para seguir con los avances que están pendientes y en eso el gobierno tiene un rol importantísimo que jugar. Tenemos el proyecto de fin al CAE en el Congreso, tenemos una agenda importantísima también en materia económica, además de la legislativa. Entonces vamos a seguir trabajando en todos esos ámbitos hasta el 11 de marzo (de 2026) como gobierno”, cerró.