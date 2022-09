“Revivió Pinochet”: figuras políticas repudian tuit de Gustavo Petro sobre triunfo del Rechazo

Polémica y un reproche transversal causó una publicación del Presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien, tras conocer los resultados preliminares del plebiscito constitucional, que daban como vencedora a la opción Rechazo, difundió por medio de su cuenta de Twitter: “Revivió Pinochet”.

Percibido como un aliado clave del Presidente Gabriel Boric en Sudamérica, el mandatario colombiano agregó por la misma red social que “sólo si las fuerzas democráticas y sociales se unen, será posible dejar atrás un pasado que mancha a toda América Latina y abrir las alamedas democráticas”.

La publicación de Petro remeció las aguas en Chie, generando polémica y la reacción de figuras de la política chilena, quienes calificaron la publicación como una falta de respeto.

En ese contexto, el excanciller Mariano Fernández, quien fue ministro durante el primer periodo de la expresidenta Michelle Bachelet, calificó como “desafortunada” la declaración del Presidente de Colombia, y recalcó que “Chile ha vivido una gran jornada democrática, serena, con resultados rápidos e indiscutibles. Eso no tiene nada que ver con Pinochet. ¡No me ayude compadre!”

Otro exministro de Relaciones Exteriores -del segundo gobierno de Sebastián Piñera-, Roberto Ampuero, indicó en su cuenta de Twitter que “el Presidente Petro, de Colombia, ofende a inmensa mayoría de los chilenos al criticar nuestra decisión soberana de rechazar (con 62%) el proyecto de nueva Constitución Política. ¡Respete a Chile, Pdte @petrogustavo”

Asimismo, el exministro de Defensa y excandidato a la Presidencia, Mario Desbordes, replicó: “Presidente @petrogustavo no le falte el respeto a todo un pueblo. El resultado es aplastante, y con una gran mayoría ciudadana. Quizás es mejor que reflexione un poco antes de tuitear. Así su Gobierno no construirá una buena relación con una nación amiga!”

En la misma línea, el exministro de Justicia y expresidente del PR Carlos Maldonado, manifestó: “Que desatino y que falta de respeto a la gente de Chile. Si esa es la amplitud de mente de su nuevo gobernante, es preocupante el futuro de Colombia”.

Quien fue integrante de la Convención Constitucional, el exsubsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, sostuvo: “Presidente @petrogustavo, tal como en la elección en donde usted fue elegido Presidente de Colombia, se debe respetar la democracia. Aquí ganó el sentido común y fue derrotada la izquierda no democrática. Más respeto por favor”.

El exdiputado y miembro del órgano redactor, Felipe Harboe, igualmente reprochó la publicación del presidente colombiano, asegurando que “el pueblo de Chile habló fuerte y claro y no merece comentarios ignorantes, Chile merece respeto al igual que Colombia. Ahora vendrá un nuevo proceso para una constitución que sea representativa de la gran mayoría del pueblo”.

Por su parte, el exministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, señaló que “¡qué poco conoce a Chile! Aquí no revivió nadie. Se escuchó con fuerza la voz del pueblo chileno que no transa su libertad y democracia. Espero @petrogustavo no se equivoque porque el pueblo colombiano entiende con la misma claridad, cuánto vale defender la libertad”.

Por otra parte, el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, criticó a su compatriota, señalando que “Petro, en medio de su lamento no olvide el refrán popular: ‘Cuando la barba de tu vecino veas afeitar, pon la tuya a remojar’”.