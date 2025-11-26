Rincón defiende reunión de Frei con Kast: “Es muy importante lo que él ha hecho”
La senadora y presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, valoró el encuentro del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle (DC) con el candidato de la oposición, José Kast (republicano). La cita fue considerada como un gesto de cara al balotaje.
Eso sí, desde la Democracia Cristiana el encuentro no cayó bien, esto considerando que la abanderada del partido es la candidata Jeannette Jara.
En ese escenario, Rincón, quien militó por varios años en la DC, aseguró que el gesto de Frei es de “importancia real”.
“Creo que para ser consistente con su historia y su trayectoria, el expresidente Frei habla cuando tiene que hablar y comunica lo que tiene que comunicar en el momento preciso y oportuno para él”, indicó en diálogo con radio 13c.
En ese sentido, planteó que, a su parecer, el encuentro con Kast “es muy importante. Yo no solo admiro al expresidente Frei, sino que me siento muy cercana a él. Me tocó trabajar con él en su gobierno, me tocó ser colega de él como senadora, coincidimos en prácticamente todo en nuestra vida parlamentaria”, indicó.
“Me cuesta identificar algo en lo que no hayamos estado de acuerdo, y desarrollamos una amistad que gracias a la vida hasta el día de hoy mantenemos”, sostuvo.
En esa línea, señaló que “es muy importante lo que él ha hecho ayer”.
Cabe recordar que hace dos días la senadora mantuvo un encuentro con el comando de Kast.
