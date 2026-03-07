SUSCRÍBETE
    Política

    RN anuncia indicaciones a proyecto de conmutación de penas y advierte errores en texto aprobado en el Senado

    Indicaron que las indicaciones serán presentadas formalmente el lunes y que apuntan a modificar aspectos centrales del proyecto, con el objetivo de compatibilizar criterios humanitarios con mayores resguardos en materia de justicia penal.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) anunció que presentará indicaciones al proyecto que regula la conmutación o suspensión de penas privativas de libertad para determinados casos, iniciativa que actualmente se discute en el Congreso y que ha generado debate político respecto de su alcance y eventuales beneficiarios.

    El jefe de bancada de RN, el diputado Diego Schalper, señaló que existe coincidencia con algunos de los fundamentos humanitarios del proyecto, particularmente en situaciones vinculadas a personas privadas de libertad con enfermedades terminales. Sin embargo, advirtió que el texto aprobado en el Senado presenta problemas relevantes que, a juicio de la colectividad, deben ser corregidos.

    El parlamentario explicó que la bancada se encuentra coordinando modificaciones junto al senador Rodrigo Galilea.

    “Hemos conversado con el senador Rodrigo Galilea, tenemos un diagnóstico similar. Este es un proyecto que, efectivamente, busca empatizar con una realidad, que es personas que están privadas de libertad en estado terminal, y que, por lo tanto, tal como dijese en su minuto el padre Fernando Montes, la pena no puede constituir una venganza, y también tiene que responder estándares de humanidad”.

    “Pero”, señaló, “al mismo tiempo tenemos un diagnóstico muy crítico del texto final que se ha puesto a disposición, y por lo tanto, habiendo espacio todavía corregirlo y hacer indicaciones, hemos tomado la decisión de que el lunes vamos a anunciar indicaciones muy sustantivas que van a modificar seriamente el contenido del proyecto”.

    Schalper agregó que la bancada busca introducir cambios relevantes al articulado para corregir aspectos que consideran problemáticos en la redacción actual de la iniciativa.

    “Así nos parece que empatizamos con lo que subyace, que es entender que la pena nunca es una venganza, pero al mismo tiempo reconocemos que el contenido del texto tiene errores importantes, y por lo tanto se requieren indicaciones sustantivas que puedan corregir el contenido”, afirmó.

    Desde Renovación Nacional indicaron que las indicaciones serán presentadas formalmente el lunes y que apuntan a modificar aspectos centrales del proyecto, con el objetivo de compatibilizar criterios humanitarios con mayores resguardos en materia de justicia penal.

