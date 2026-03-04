SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Tras aprobación del Senado: Gobierno advierte que hasta 12 mil reos podrían verse beneficiados con proyecto de conmutación de penas

    El titular de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, calificó la jornada como “día negro para la democracia” y emplazó a quienes respaldaron el proyecto a dar explicaciones al país.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Valparaíso, 27 de enero de 2026. Punto de prensa del ministro de Justicia, Jaime Gajardo. Foto: Sebastián Cisternas/ Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, calificó como un “día negro para la democracia” la aprobación en general por parte del Senado del proyecto que abre la posibilidad de conmutar condenas a criminales condenados por lesa humanidad y otros delitos, y sostuvo que un universo de 12 mil condenados podría verse beneficiado.

    Durante la tarde, la Sala de la Cámara Alta respaldó por 23 votos a favor y 22 en contra, la moción presentada por los senadores Francisco Chahuán (RN), Luz Ebensperger (UDI), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Alejandro Kusanovic (ind) y Carlos Kuschel (RN).

    Luego de conocerse el resultado, el secretario de Estado, en un punto de prensa desde el Congreso, afirmó que “hoy es un día negro para la democracia, para la protección de los derechos humanos, para la persecución penal en nuestro país”.

    Gajardo también cargó contra los senadores que respaldaron la moción y los emplazó a entregar una explicación. “Las personas que aprobaron este proyecto tienen que darle explicaciones al país por qué aprobaron un proyecto que pone en riesgo la seguridad de las personas de nuestro país. ¿Por qué aprobaron un proyecto que va a llevar a victimarios de crímenes tan horrendos a sus casas? ¿Por qué van a permitir la excarcelación de los criminales de lesa humanidad, de los violadores de niño o niña o adolescente? Eso realmente no tiene ninguna explicación", planteó.

    La autoridad también entregó cifras respecto al universo de criminales que se verían beneficiados con la norma y cifró en que se trataría de más de 300 condenados por lesa humanidad, más de 300 criminales condenados por homicidio, femicidio, violaciones de niños, niñas y adolescentes, y parricidio.

    “Eventualmente, como es tan malo técnicamente este proyecto, podría beneficiar a 10.000 personas en situación de discapacidad, 10.000 criminales condenados que estén en situación de discapacidad y eventualmente también a enfermos crónicos. En total, el universo puede llegar a 12.000 personas, de eso estamos hablando, 12.000 condenados por crímenes que el día de mañana podrían volver a sus domicilios y poner en riesgo la seguridad de quiénes fueron sus víctimas, pero además también en riesgo la seguridad de todo el país”, afirmó Gajardo.

    “Lamentablemente el proyecto que se ha aprobado en general hoy en este Senado, es un proyecto que va en contra de lo que ha hecho nuestro país en las últimas décadas en materia de derechos humanos, en contra de lo que ha hecho nuestro país en las últimas décadas en materia de persecución penal, es contrario a los tratados internacionales en materia de derechos humanos y vuelve a victimizar a los familiares de las miles de personas que fueron víctimas de la dictadura militar”, agregó.

    En ese sentido, el titular de Justicia también manifestó que la aprobación de la iniciativa “pone en peligro la seguridad de nuestra sociedad” al permitir que condenados por diversos crímenes (relacionados a derechos humanos o de alta connotación social, como violaciones, homicidios, parricidio, entre otros), salgan de la cárcel para cumplir con sus condenas en sus domicilios, basándose en criterios como la edad avanzada, salud deteriorada o discapacidad severa.

    Gajardo también advirtió que de convertirse en ley, el proyecto podría beneficiar a condenados vinculados al crimen organizado y que “puedan seguir gestionando sus redes criminales, sus bandas de crimen organizado desde su domicilio particular”.

    En la misma línea, Gajardo también defendió el rol del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en la tramitación de la idea legislativa. “Es realmente increíble que el Senado haya aprobado este proyecto en general. Y yo le quiero decir al senador Rojo Edwards, porque se lo dije en la sala, el Ministerio de Justicia nunca estuvo de acuerdo con este proyecto. Nunca estuvo de acuerdo y siempre estuvo presente en las comisiones de Derechos Humanos en las cuales se discutió. En todas las comisiones estuvo la subsecretaria de Derechos Humanos entregando la opinión del Ministerio de Justicia y yo personalmente estuve en todas las sesiones de sala en las que se discutió este proyecto", sostuvo.

    “El Ministerio de Justicia estuvo permanentemente diciendo que era un proyecto que no solo va en contra de los tratados internacionales, que no solo va en contra de la política de persecución penal, que no solo va en contra de las víctimas, de las personas que han sido violentadas en los delitos más graves que conoce nuestra legislación, sino que también es un proyecto deficitario técnicamente. Y no solo lo dijo el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, lo dijo también la Corte Suprema en los informes que entregó en la Comisión de Derechos Humanos. Es decir, opiniones técnicas de poderes distintos a este Congreso Nacional, del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial dijeron: ‘Este proyecto es deficitario en términos técnicos’. Este proyecto lo que puede hacer es poner en peligro a la sociedad chilena y a pesar de eso se aprobó“, manifestó.

    Más sobre:Ministerio de JusticiaDerechos HumanosConmutar penasJaime GajardoSenado

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    En duro informe el CFA reprueba la gestión y los resultados fiscales del gobierno de Boric

    Los kurdos: la carta de Trump para propiciar el cambio de régimen en Irán

    Gremio de la industria del hidrógeno verde admite desafiliación de socios: “Se han ido empresas grandes”

    Programa de beneficios: Banco Santander extiende la vigencia de una maleta gratis en alianza con Latam Pass

    Fracasa intento del Senado estadounidense para limitar poderes de guerra de Trump en Irán

    Quién es Fernando de Peña, el futuro presidente de Falabella

    Lo más leído

    1.
    La simbólica vuelta de Boric a Derecho: Presidente asistirá al lugar que vio nacer su carrera política a días del 11M

    La simbólica vuelta de Boric a Derecho: Presidente asistirá al lugar que vio nacer su carrera política a días del 11M

    2.
    Más $800 millones incautados y 15 detenidos deja operativo contra organización criminal que enviaba dinero de ilícitos al extranjero

    Más $800 millones incautados y 15 detenidos deja operativo contra organización criminal que enviaba dinero de ilícitos al extranjero

    3.
    Por un voto: Senado aprueba en general proyecto que abre puerta a conmutar condenas a presos por causas de DD.HH.

    Por un voto: Senado aprueba en general proyecto que abre puerta a conmutar condenas a presos por causas de DD.HH.

    4.
    Remodelación de nueva casa de Boric avanza a paso firme mientras San Miguel se acomoda a su llegada

    Remodelación de nueva casa de Boric avanza a paso firme mientras San Miguel se acomoda a su llegada

    5.
    ¿Puerto Varas 2.0? Coyhaique se perfila como nuevo destino para santiaguinos que emigran de la capital

    ¿Puerto Varas 2.0? Coyhaique se perfila como nuevo destino para santiaguinos que emigran de la capital

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Servicios

    Importante alza de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Importante alza de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Palestino por la Copa Sudamericana

    Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Palestino por la Copa Sudamericana

    Tras aprobación del Senado: Gobierno advierte que hasta 12 mil reos podrían verse beneficiados con proyecto de conmutación de penas
    Chile

    Tras aprobación del Senado: Gobierno advierte que hasta 12 mil reos podrían verse beneficiados con proyecto de conmutación de penas

    Pese a llamado de Boric: comisión de Educación no logra acuerdo y proyecto de sala cuna no será aprobado antes del cambio de mando

    Defensor de la Niñez desmiente a Sedini por presunto “amarre” del gobierno: “Somos una institución autónoma del Estado”

    En duro informe el CFA reprueba la gestión y los resultados fiscales del gobierno de Boric
    Negocios

    En duro informe el CFA reprueba la gestión y los resultados fiscales del gobierno de Boric

    Gremio de la industria del hidrógeno verde admite desafiliación de socios: “Se han ido empresas grandes”

    Programa de beneficios: Banco Santander extiende la vigencia de una maleta gratis en alianza con Latam Pass

    Qué beneficios aportan los garbanzos a la salud, según expertos en nutrición
    Tendencias

    Qué beneficios aportan los garbanzos a la salud, según expertos en nutrición

    “Fue una audiencia récord”: cuánta gente vio el show de Bad Bunny en el Super Bowl

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    En vivo: O’Higgins enfrenta a Tolima en busca de un cupo en la fase de grupos de la Copa Libertadores
    El Deportivo

    En vivo: O’Higgins enfrenta a Tolima en busca de un cupo en la fase de grupos de la Copa Libertadores

    La Roja femenina derrota a Paraguay de visita gracias a la cabeza de Mary Valencia

    En vivo: Universidad de Chile se mide ante Palestino por el paso a la ronda grupal de la Copa Sudamericana

    Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el regreso de los monitores Studio
    Tecnología

    Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el regreso de los monitores Studio

    Más IA y un nuevo diseño: la apuesta de Samsung con los nuevos Galaxy Buds4 y Buds4 Pro

    Un scooter eléctrico con neumáticos todoterreno y hasta 75 km de autonomía: así es el Xiaomi 6 Ultra

    ¿Una Batalla Tras Otra tendrá una secuela? La actriz Teyana Taylor habla de su sueño
    Cultura y entretención

    ¿Una Batalla Tras Otra tendrá una secuela? La actriz Teyana Taylor habla de su sueño

    Mago Jean Paul Olhaberry llega a la región del Biobio con Infinito, su nuevo espectáculo de escapismo

    Zootopia 2 llega al streaming: dónde ver el gran éxito del cine de animación de 2025

    Los kurdos: la carta de Trump para propiciar el cambio de régimen en Irán
    Mundo

    Los kurdos: la carta de Trump para propiciar el cambio de régimen en Irán

    Fracasa intento del Senado estadounidense para limitar poderes de guerra de Trump en Irán

    La Guardia Revolucionaria afirma que Irán tiene “control total” del estrecho de Ormuz

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana
    Paula

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana

    Empanadas de lavanda

    Hablemos de amor: mi abuela no era una villana