“Se terminó la pasividad”: ministro Claudio Alvarado ante puesta en marcha de “Plan Escudo Fronterizo”

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, abordó la implementación del “Plan Escudo Fronterizo” que se desplegó en el país luego de que el Presidente José Antonio Kast asumiera el liderazgo.

En compañía de la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert; el general director de Carabineros, Marcelo Araya; y el director de la Policía de Investigaciones, Eduardo Cerna, Alvarado acompañó al Mandatario hasta la Región de Arica y Parinacota para visitar la base militar “Solo de Zaldívar”.

Tras realizar el primer comité de seguridad en regiones, el ministro del Interior fue consultado por los detalles del “Plan Escudo Fronterizo”, donde indicó que la primera parte fue un trabajo coordinado entre la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros de Chile.

“ Se terminó la pasividad. Hoy día nuestros policías están con un rol proactivo en búsqueda de aquellos que delinquen y que atentan y hacen daño a la sociedad”, apuntó el ministro Alvarado.

Respecto al plan, indicó que “son medidas que dicen en relación con contramovilidad, al ser más difícil el ingreso de las personas, perseguir, una vez detectados, ingresos de delincuentes, de bandas criminales, que ya en nuestro país no van a encontrar refugio. Nosotros lo que queremos, definitivamente, es disminuir el tránsito irregular por nuestras fronteras para de esa forma ir generando mayor tranquilidad a nuestra población”.

“La primera etapa es evitar la migración irregular, y para eso, disminuir la porosidad de las fronteras. Y ese es el trabajo que se inicia hoy día, que se va a seguir desarrollando en una longitud del orden de 500 kilómetros, en distintas zonas del Norte Grande de nuestro país, donde están detectados los pasos irregulares”, precisó el secretario de Estado.

Por su parte, la ministra Steinert destacó el trabajo conjunto de las policías, destacando los más de 2.900 capturados con orden de detención pendiente, en los procedimientos realizados en todo el país.

“Este operativo o esta especie de operativo lo vamos a seguir realizando, no vamos a parar; es más, vamos a unir a más instituciones del Estado para que la justicia no pare y los autores de delito enfrenten la misma. Vamos a sumar a Policía Marítima y además a otros actores del sistema para que esto no pare. Es importante que los chilenos sepan que nos encontramos trabajando para que efectivamente la seguridad vuelva a nuestro país”, indicó Steinert.