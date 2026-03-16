SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    “Se terminó la pasividad”: ministro Claudio Alvarado ante puesta en marcha de “Plan Escudo Fronterizo”

    Por su parte, la ministra de Seguridad aseguró que realizarán más operativos como el desplegado el fin de semana que permitió la captura de más de 2.900 sujetos con orden de detención pendiente.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    El ministro del Interior, Claudio Alvarado, abordó la implementación del “Plan Escudo Fronterizo” que se desplegó en el país luego de que el Presidente José Antonio Kast asumiera el liderazgo.

    En compañía de la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert; el general director de Carabineros, Marcelo Araya; y el director de la Policía de Investigaciones, Eduardo Cerna, Alvarado acompañó al Mandatario hasta la Región de Arica y Parinacota para visitar la base militar “Solo de Zaldívar”.

    Tras realizar el primer comité de seguridad en regiones, el ministro del Interior fue consultado por los detalles del “Plan Escudo Fronterizo”, donde indicó que la primera parte fue un trabajo coordinado entre la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros de Chile.

    Se terminó la pasividad. Hoy día nuestros policías están con un rol proactivo en búsqueda de aquellos que delinquen y que atentan y hacen daño a la sociedad”, apuntó el ministro Alvarado.

    Respecto al plan, indicó que “son medidas que dicen en relación con contramovilidad, al ser más difícil el ingreso de las personas, perseguir, una vez detectados, ingresos de delincuentes, de bandas criminales, que ya en nuestro país no van a encontrar refugio. Nosotros lo que queremos, definitivamente, es disminuir el tránsito irregular por nuestras fronteras para de esa forma ir generando mayor tranquilidad a nuestra población”.

    “La primera etapa es evitar la migración irregular, y para eso, disminuir la porosidad de las fronteras. Y ese es el trabajo que se inicia hoy día, que se va a seguir desarrollando en una longitud del orden de 500 kilómetros, en distintas zonas del Norte Grande de nuestro país, donde están detectados los pasos irregulares”, precisó el secretario de Estado.

    Por su parte, la ministra Steinert destacó el trabajo conjunto de las policías, destacando los más de 2.900 capturados con orden de detención pendiente, en los procedimientos realizados en todo el país.

    “Este operativo o esta especie de operativo lo vamos a seguir realizando, no vamos a parar; es más, vamos a unir a más instituciones del Estado para que la justicia no pare y los autores de delito enfrenten la misma. Vamos a sumar a Policía Marítima y además a otros actores del sistema para que esto no pare. Es importante que los chilenos sepan que nos encontramos trabajando para que efectivamente la seguridad vuelva a nuestro país”, indicó Steinert.

    Más sobre:Claudio AlvaradoTrinidad SteinertEscudo FronterizoMigraciónArica

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Valencia se reúne con fiscal general de EE.UU. y busca estrechar cooperación para investigar el homicidio del Ronald Ojeda

    Ministra de la Mujer, Judith Marín: “Faltó una protección real a las mujeres que ingresaban al mundo laboral”

    Candelabro defiende su show en Lollapalooza: “No dijimos ninguna mentira, hacemos música en torno a lo que vivimos”

    Oficialismo pide apoyo de la oposición en seguridad y respalda “Plan de Reconstrucción Nacional”

    Carabineros toma contacto con excursionistas que iniciaron ascenso a cerro El Plomo el viernes y permanecían inubicables

    Dónde ver las películas ganadoras de los Premios Oscar 2026

    Lo más leído

    1.
    Presidenta del Senado, Paulina Núñez, califica como “un error político” haber avanzado en la conmutación de penas

    Presidenta del Senado, Paulina Núñez, califica como “un error político” haber avanzado en la conmutación de penas

    2.
    Arturo Squella: “Se llevaron todo, el Presidente Boric se llevó hasta los seguidores de las redes sociales”

    Arturo Squella: “Se llevaron todo, el Presidente Boric se llevó hasta los seguidores de las redes sociales”

    3.
    Fallido permiso administrativo y sospechas en torno a un oficio prolongan conflicto por secretario del Senado

    Fallido permiso administrativo y sospechas en torno a un oficio prolongan conflicto por secretario del Senado

    4.
    PPD sigue los pasos de la DC y se suma a pacto con la derecha en la Cámara

    PPD sigue los pasos de la DC y se suma a pacto con la derecha en la Cámara

    5.
    La inquietud en ascenso de los partidos por nombramientos pendientes de Kast

    La inquietud en ascenso de los partidos por nombramientos pendientes de Kast

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los pacientes que aseguran haber visto qué hay después de la muerte (y qué dice la ciencia)

    Los pacientes que aseguran haber visto qué hay después de la muerte (y qué dice la ciencia)

    La historia secreta de revista Fibra
    paula

    La historia secreta de revista Fibra

    Por qué el insomnio puede ser un signo temprano de Alzheimer, según una investigación

    Por qué el insomnio puede ser un signo temprano de Alzheimer, según una investigación

    Mi canción favorita de Lollapalooza
    paula

    Mi canción favorita de Lollapalooza

    Servicios

    ¿Cuándo son los próximos partidos de Chile? Las fechas confirmadas para la Roja en marzo

    ¿Cuándo son los próximos partidos de Chile? Las fechas confirmadas para la Roja en marzo

    Dónde ver las películas ganadoras de los Premios Oscar 2026

    Dónde ver las películas ganadoras de los Premios Oscar 2026

    Se acerca el primer cambio de hora en Chile: ¿Cuándo se deben ajustar los relojes?

    Se acerca el primer cambio de hora en Chile: ¿Cuándo se deben ajustar los relojes?

    Valencia se reúne con fiscal general de EE.UU. y busca estrechar cooperación para investigar el homicidio del Ronald Ojeda
    Chile

    Valencia se reúne con fiscal general de EE.UU. y busca estrechar cooperación para investigar el homicidio del Ronald Ojeda

    ¿Cuándo son los próximos partidos de Chile? Las fechas confirmadas para la Roja en marzo

    Oficialismo pide apoyo de la oposición en seguridad y respalda “Plan de Reconstrucción Nacional”

    Ministra de la Mujer, Judith Marín: “Faltó una protección real a las mujeres que ingresaban al mundo laboral”
    Negocios

    Ministra de la Mujer, Judith Marín: “Faltó una protección real a las mujeres que ingresaban al mundo laboral”

    La AIE afirma que mantiene más de 1.400 millones de barriles y está lista para liberar más reservas de crudo de ser necesario

    Minerales críticos y geopolítica: Innovar o perder el liderazgo

    Dónde ver las películas ganadoras de los Premios Oscar 2026
    Tendencias

    Dónde ver las películas ganadoras de los Premios Oscar 2026

    Por qué Sean Penn no llegó a la ceremonia a recibir su Premio Óscar por Mejor actor de reparto

    Confirman lluvia y tormentas en la Región Metropolitana hoy: dónde y a qué hora

    La razón de la Roja para borrar a Erick Pulgar de los amistosos frente a Cabo Verde y Nueva Zelanda
    El Deportivo

    La razón de la Roja para borrar a Erick Pulgar de los amistosos frente a Cabo Verde y Nueva Zelanda

    Se retira Sergio Romero, el arquero de Argentina que adorna la historia de la Generación Dorada

    Cuerpo técnico azul, una apuesta, una vieja aspiración y una exfigura de Boca: los entrevistados para la banca de la U

    Review de Marathon: la tensa apuesta de Bungie por los shooters de extracción
    Tecnología

    Review de Marathon: la tensa apuesta de Bungie por los shooters de extracción

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Candelabro defiende su show en Lollapalooza: “No dijimos ninguna mentira, hacemos música en torno a lo que vivimos”
    Cultura y entretención

    Candelabro defiende su show en Lollapalooza: “No dijimos ninguna mentira, hacemos música en torno a lo que vivimos”

    Entre la omisión de Timothée Chalamet y la ausencia de Sean Penn: lo que dejaron los Oscar 2026

    Michael B. Jordan gana el Oscar a Mejor Actor ¿lo merecía realmente? un debate que se abre

    Las rivalidades e intrigas que llevaron a Mojtaba Jamenei al poder
    Mundo

    Las rivalidades e intrigas que llevaron a Mojtaba Jamenei al poder

    Escándalo de su jefe de Gabinete y crisis económica golpean imagen de Milei en encuestas

    Tragedia en excursión escolar en Japón: fallecen al menos dos personas, incluida una menor, tras naufragio de embarcaciones

    Mi canción favorita de Lollapalooza
    Paula

    Mi canción favorita de Lollapalooza

    Datos Paula: Meli Meló, la nueva propuesta culinaria que llega al MUT

    Del test positivo al diagnóstico de endometriosis: crónica de un aborto en shock