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    Más de 2.900 detenidos en tres días: comité de seguridad recibe datos de Carabineros y PDI sobre operativos de los últimos días

    En medio de su gira por la zona norte, el Presidente José Antonio Kast lideró el comité de seguridad este lunes. En la instancia también participan la ministra de Seguridad, Interior, Defensa Nacional y Justicia, además de los jefes de Carabineros y la PDI.

    Por 
    Helen Mora
     
    Rocío Latorre

    A las 11.10 horas de este lunes, el Presidente José Antonio Kast aterrizó en Arica y Parinacota para poner en marcha el “Plan Escudo Fronterizo“.

    Su gira por la zona norte comenzó en la base militar “Solo de Zaldívar”, allí saludó a las Fuerzas Armadas mediante un breve discurso. " Quiero agradecerles el servicio a la patria, entregar la vida por Chile, si fuera necesario (...) y hoy día también agradecerles su colaboración permanente con una función que no es la que es la habitual para las Fuerzas Armadas", dijo.

    Ya a eso de las 11.30 partió el comité de Seguridad, liderado por el mismo Presidente y la ministra de esa cartera, Trinidad Steinert.

    En la cita, también participaron el ministro del Interior, Claudio Alvarado; de Defensa Nacional, Fernando Barros; y de Justicia, Fernando Rabat.

    El objetivo del comité, según señalan desde Presidencia, es descentralizar el trabajo del gobierno central, además de que las autoridades puedan monitorear la situación en la frontera.

    Balance de detenidos

    En esta ocasión, también asistieron presencialmente el General Director de Carabineros, Marcelo Araya; y el Director de la Policía de Investigaciones, Eduardo Cerna; con el fin de que den cuenta de los operativos que se realizaron entre el 12 y el 14 de marzo, para la búsqueda y detención de personas prófugas.

    El resultado total de ambas diligencias fue de 2.905 detenidos en todo el país durante los tres días. De esa cifra, 2.411 corresponden a hombres y 494 a mujeres. Del total de detenidos, 8 personas fueron capturadas por homicidio, 174 por robos violentos por intimidación y 66 por delitos sexuales, entre otros delitos.

    En detalle, Carabineros detuvo a 1.328 personas; 1.087 en regiones y 241 en la Región Metropolitana. Del total, 1.260 son de nacionalidad chilena, 23 venezolanos, 17 bolivianos, 14 colombianos, 9 otra nacionalidad y 5 peruanos.

    Además, durante el procedimiento se incautaron 421 kilos de marihuana y 244 kilos de ketamina, además de 4 automóviles y 7 armas.

    Por otro lado, la Policía de Investigaciones, detuvo a 1.577 personas: 4 por homicidio, 2 por secuestro, 31 por robo con intimidación, 9 por violación, 23 por abuso sexual, 41 por tráfico de drogas, 104 por microtráfico y 47 por porte de armas de fuego. El resto por delitos de mayor frecuencia como por alimentos devengados, amenazas simples contra personas, lesiones menos graves.

    Con todo, durante el operativo de la PDI se incautaron más de 684 kilos de drogas entre clorhidrato de cocaína, cannabis sativa procesada, cocaína base y otras. Asimismo, la PDI incautó 16 armas de fuego y 20 vehículos.

    Construcción de zanjas

    Más tarde, el Presidente visitará el paso de Chacalluta, donde desde hace unos días efectivos del Ejército han empezado a preparar la implementación del “Plan Escudo Fronterizo”, presentando por Kast durante su campaña.

    La idea, según explican desde La Moneda, es supervisar los primeros pasos del plan que empezaría este lunes con la construcción de zanjas y muros para impedir el paso de inmigrantes irregulares y reforzar el control en la frontera, una de las principales promesas de campaña de Kast.

    Más sobre:José Antonio KastSeguridad

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