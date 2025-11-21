Sebastián Fierro (PC) deja la Secom y aterriza en el comando de Jeannette Jara

Tras presentar a su “comando 2.0″, en la tarde de este viernes se confirmó un nuevo fichaje para el equipo de la campaña presidencial de la candidata oficialista, Jeannette Jara (PC). Se trata de Sebastián Fierro (PC), subdirector de la Secretaría de Comunicaciones (Secom) del gobierno del Presidente Gabriel Boric que llega para reforzar el equipo de comunicaciones.

El magíster en Ciencias Políticas de la Universidad de Chile, quien deja el gobierno, se desempeñó en dicho cargo, bajo el alero de Pablo Paredes (FA), desde septiembre de 2022, fecha en la que llegó tras la derrota del Apruebo en el plebiscito constitucional.

En Palacio, Fierro estrechó sus lazos con la ministra de de la Secretaría General del Gobierno (Segegob), Camila Vallejo (PC). Con la jefa de gabinete de esta última, Susana González (PC), Fierro hizo tándem -fuera de horario laboral- durante la campaña presidencial de Jeannette Jara en las primarias del oficialismo.

Ambos se encargaron de asesorar a la exministra del Trabajo durante ese período, donde Jara logró derrotar por un amplio margen a sus contendores: Carolina Tohá (PPD), Gonzalo Winter (FA) y Jaime Mulet (FRVS).

En ese sentido, Fierro ayudó a fortalecer las ideas centrales de Jara en dicha campaña, como la lógica de no entrar en el barro para disputar la competencia con sus oponentes de la primaria.

Tras las elecciones donde Jara se convirtió en la abanderada presidencial de todo el oficialismo, Fierro bajó el ritmo de su participación en la campaña, al contrario de Susana González, quien fue ungida por Jeannette Jara como su jefa de comunicaciones.

Ahora, ambos se reencontrarán en la complicada campaña de segunda vuelta de Jeannette Jara, quien tuvo una complicada primera semana por culpa de errores no forzados que no fueron protagonizados por ella.

Por ejemplo, la salida de su principal estratega, Darío Quiroga, luego de que se revivieran sus críticas y burlas en contra de Franco Parisi y la hermana de este, Zandra.

A eso se sumó que este viernes, en el lanzamiento del “comando 2.0″, hubo un paso en falso tras anunciar como “embajador” al artista urbano “Balbi el Chamako”, quien enfrenta un caso por violencia intrafamiliar. Tras esto, el comando de Jara debió comunicar que el cantante ya no estaría en el equipo.