BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Sebastián Fierro (PC) deja la Secom y aterriza en el comando de Jeannette Jara

    Se trata de una figura cercana a la ministra de la Segegob, Camila Vallejo, quien arribó en el equipo de Pablo Paredes tras la debacle que significó la derrota del Apruebo en el plebiscito constitucional de 2022. Fierro tuvo un rol clave en las primarias y ahora fortalecerá al equipo de comunicaciones.

    David TralmaPor 
    David Tralma

    Tras presentar a su “comando 2.0″, en la tarde de este viernes se confirmó un nuevo fichaje para el equipo de la campaña presidencial de la candidata oficialista, Jeannette Jara (PC). Se trata de Sebastián Fierro (PC), subdirector de la Secretaría de Comunicaciones (Secom) del gobierno del Presidente Gabriel Boric que llega para reforzar el equipo de comunicaciones.

    El magíster en Ciencias Políticas de la Universidad de Chile, quien deja el gobierno, se desempeñó en dicho cargo, bajo el alero de Pablo Paredes (FA), desde septiembre de 2022, fecha en la que llegó tras la derrota del Apruebo en el plebiscito constitucional.

    En Palacio, Fierro estrechó sus lazos con la ministra de de la Secretaría General del Gobierno (Segegob), Camila Vallejo (PC). Con la jefa de gabinete de esta última, Susana González (PC), Fierro hizo tándem -fuera de horario laboral- durante la campaña presidencial de Jeannette Jara en las primarias del oficialismo.

    Ambos se encargaron de asesorar a la exministra del Trabajo durante ese período, donde Jara logró derrotar por un amplio margen a sus contendores: Carolina Tohá (PPD), Gonzalo Winter (FA) y Jaime Mulet (FRVS).

    En ese sentido, Fierro ayudó a fortalecer las ideas centrales de Jara en dicha campaña, como la lógica de no entrar en el barro para disputar la competencia con sus oponentes de la primaria.

    Tras las elecciones donde Jara se convirtió en la abanderada presidencial de todo el oficialismo, Fierro bajó el ritmo de su participación en la campaña, al contrario de Susana González, quien fue ungida por Jeannette Jara como su jefa de comunicaciones.

    Ahora, ambos se reencontrarán en la complicada campaña de segunda vuelta de Jeannette Jara, quien tuvo una complicada primera semana por culpa de errores no forzados que no fueron protagonizados por ella.

    Por ejemplo, la salida de su principal estratega, Darío Quiroga, luego de que se revivieran sus críticas y burlas en contra de Franco Parisi y la hermana de este, Zandra.

    A eso se sumó que este viernes, en el lanzamiento del “comando 2.0″, hubo un paso en falso tras anunciar como “embajador” al artista urbano “Balbi el Chamako”, quien enfrenta un caso por violencia intrafamiliar. Tras esto, el comando de Jara debió comunicar que el cantante ya no estaría en el equipo.

    Más sobre:Sebastián FierroJeannette JaraPresidencialesEleccionesSecom

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Simpertigue se defiende y entrega sus “aclaraciones” sobre puntos que le cuestionan en la llamada trama bielorrusa

    Comisión de Libertad Condicional de Aysén rechaza solicitud de Mauricio Ortega para salir de la cárcel

    “Chile no acepta ningún tipo de tutelaje”: Boric responde a orden de “vigilancia” de Trump a embajadores

    “Es el retador el que trata de ir a debates con el que está en primer lugar”: Kaiser desdramatiza posible ausencia de Kast en Bad Boys

    Gobierno evalúa refuerzo policial en Viña del Mar y otras comunas durante el verano tras solicitud de Ripamonti

    Investigan a conductor de camión que derramó 25 mil litros de soya en lago Chungará por contaminación grave imprudente

    Lo más leído

    1.
    Contraloría frena privilegios de corporaciones municipales y prohíbe anticipar pago de licencias médicas a funcionarios

    Contraloría frena privilegios de corporaciones municipales y prohíbe anticipar pago de licencias médicas a funcionarios

    2.
    Maite Orsini y resultados del FA en el distrito 9 tras quedar fuera de la papeleta: “Permitió que la derecha avanzara”

    Maite Orsini y resultados del FA en el distrito 9 tras quedar fuera de la papeleta: “Permitió que la derecha avanzara”

    3.
    Jueces colmaron la paciencia del gobierno: Gajardo raya la cancha y pide que concursos de notarios respeten nuevas reglas

    Jueces colmaron la paciencia del gobierno: Gajardo raya la cancha y pide que concursos de notarios respeten nuevas reglas

    4.
    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    5.
    Jeannette Jara le solicita la renuncia a Darío Quiroga por dichos contra Franco Parisi y su hermana Zandra

    Jeannette Jara le solicita la renuncia a Darío Quiroga por dichos contra Franco Parisi y su hermana Zandra

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    Servicios

    Dónde ver Calurosa Navidad, la nueva película de 31 Minutos

    Dónde ver Calurosa Navidad, la nueva película de 31 Minutos

    Dónde y a qué hora ver a Audax Italiano vs. Everton por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Audax Italiano vs. Everton por TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Deportes Limache vs. Unión Española por TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Deportes Limache vs. Unión Española por TV y streaming

    Simpertigue se defiende y entrega sus “aclaraciones” sobre puntos que le cuestionan en la llamada trama bielorrusa
    Chile

    Simpertigue se defiende y entrega sus “aclaraciones” sobre puntos que le cuestionan en la llamada trama bielorrusa

    Comisión de Libertad Condicional de Aysén rechaza solicitud de Mauricio Ortega para salir de la cárcel

    “Chile no acepta ningún tipo de tutelaje”: Boric responde a orden de “vigilancia” de Trump a embajadores

    Las ganancias de la naviera Csav del grupo Luksic caen en medio de menor tarifa de flete y costos al alza
    Negocios

    Las ganancias de la naviera Csav del grupo Luksic caen en medio de menor tarifa de flete y costos al alza

    Eli Lilly alcanza el billón de dólares en bolsa gracias a su éxito por la droga para bajar de peso

    Sebastián Edwards: “La segunda vuelta del año 2029 va a ser entre Boric y Parisi. Y va a ganar Parisi”

    Quién era Spencer Lofranco, el actor que trabajó con John Travolta y falleció a sus 33 años
    Tendencias

    Quién era Spencer Lofranco, el actor que trabajó con John Travolta y falleció a sus 33 años

    Quién es Fátima Bosch, la mexicana que ganó Miss Universo 2025

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    Clemente Montes deja en suspenso su continuidad en la UC: “Quiero salir de la mejor manera”
    El Deportivo

    Clemente Montes deja en suspenso su continuidad en la UC: “Quiero salir de la mejor manera”

    La emoción de Pablo Lemoine antes del test match de los Cóndores frente a Italia: “Es una oportunidad increíble”

    Brasil vence sobre el final ante Marruecos y se definen las llaves de semifinales del Mundial Sub 17

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025
    Finde

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber

    Los legendarios Panico se suman a la Feria Pulsar 2025: cerrarán la jornada del sábado 6 en la Estación Mapocho
    Cultura y entretención

    Los legendarios Panico se suman a la Feria Pulsar 2025: cerrarán la jornada del sábado 6 en la Estación Mapocho

    Se reeditan en vinilo los discos de los años 2000 de Los Tres

    El presente de Delfina Guzmán entre un importante reconocimiento y un documental: “Ella está bien para tener 97 años”

    Trump da ultimátum a Zelensky: debe aceptar plan de paz para Ucrania en una semana
    Mundo

    Trump da ultimátum a Zelensky: debe aceptar plan de paz para Ucrania en una semana

    Antonio Cazorla Sánchez, historiador: “La derecha española tiene una relación muy ambigua con el franquismo”

    Zelenski sostuvo conversación con los líderes de Alemania, Francia y Reino Unido para evaluar el plan de paz de Trump

    Festival Nube: arte, juego y creatividad
    Paula

    Festival Nube: arte, juego y creatividad

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”

    El alza silenciosa del VIH en mujeres: por qué Chile no logra frenar los contagios