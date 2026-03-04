SUSCRÍBETE
    Política

    Sedini afirma que gobierno electo de Kast se enteró de la gravedad del cable chino “por la prensa”

    La futura vocera de gobierno, lejos de bajar la tensión luego del inédito quiebre de traspaso, reforzó las críticas a la administración de Boric y remarcó: “Las alertas de Estados Unidos fueron solo a este gobierno”

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Mara Sedini, futura vocera de gobierno de José Antonio Kast. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    La futura ministra secretaria general de Gobierno, Mara Sedini, reforzó el relato del gobierno electo de José Antonio Kast y reafirmó que se enteraron de la gravedad y las consecuencias del proyecto del cable subacuático chino por la prensa.

    La portavoz designada para el Ejecutivo a partir del 11 de marzo, lejos de bajar la tensión luego del inédito quiebre de traspaso ocurrido este martes, en esta jornada reforzó las críticas a la administración del Presidente Gabriel Boric y volvió a acusar una intención de traspasar la crisis al próximo gobierno.

    En diálogo con radio Duna, Sedini sostuvo que “nosotros, lamentablemente, nos enteramos de todo esto a través de la prensa. Todo el escándalo, los detalles, incluso no tenemos todos los antecedentes. El futuro ministro de Transporte (Louis de Grange) también ha dicho que falta mucha información a nosotros de cómo se gestó la idea o la conversación respecto al cable”.

    Esto, en referencia al 20 de febrero pasado, cuando se conoció que la Casa Blanca retiró las visas de tres funcionarios de la administración saliente, entre ellos el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz.

    En la conversación radial, la futura vocera remarcó: “Las alertas de Estados Unidos fueron a este gobierno. Y eso también hay que tenerlo súper claro. La responsabilidad de lo que está pasando, las alertas fueron a este gobierno”.

    Quiebre de bilaterales

    En su declaración de ayer, luego del abrupto término de la cita con Boric, Kast señaló que existió una llamada telefónica previa al impasse diplomático con el gobierno de Donald Trump, el 18 de febrero, pero apuntó que en ese diálogo Boric solo hizo “enunciados” y que no hubo una profundización sobre el estado del proyecto del cable submarino y sus eventuales consecuencias. A raíz de toda la controversia, además, el presidente electo puso fin al traspaso de mando, aludiendo a que ni él ni sus equipos confían en la información que pueda entregar el gobierno saliente.

    Ante esto, Sedini dijo en esta jornada: “No es una locura pedir que se diga la verdad. No es una locura”.

    25/02/2026 - PUNTO DE PRENSA MARA SEDINI JUNTO A CAMILA VALLEJO. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    Asimismo, afirmó que de parte del gobierno electo “no había ni una estrategia tratando de quebrar las bilaterales, eso no es así. Acá había un esfuerzo enorme por parte de nosotros y el presidente electo de generar un buen traspaso, de estar a disposición del gobierno para poder escuchar, para poder ir a reuniones, para que se haga un buen traspaso de información”.

    “Cuando existe esa vocación de transparencia, esa vocación de buen trabajo, y eso no se devuelve por el otro lado y vemos faltas de información, vemos falta de transparencia, diría que mala fe en muchos de los casos. Por eso, llega un punto en donde uno dice, bueno, si vamos a ir a sentarnos a que no nos den toda la información, tenemos mucho trabajo que hacer”, señaló.

    Y planteó: “El Presidente Boric intenta prácticamente traspasar este bote que se está hundiendo al presidente electo. A nosotros eso ya nos parece inaceptable”.

