“Es lamentable”: Sedini critica al PC tras calificar como “gustito ideológico” petición de extradición de Galvarino Apablaza

En un punto de prensa en La Moneda, la ministra vocera de gobierno, Mara Sedini, respondió a los dichos de la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, con respecto a la extradición desde Argentina de Galvarino Apablaza, quien es sindicado como el autor intelectual del homicidio de Guzmán.

Esto, a propósito de que en el marco del aniversario número 35 de la muerte de Guzmán, la UDI insistiera en que la extradición se concrete pronto.

En concreto, la representante del PC planteó que el gobierno debería centrarse en el alza de los combustibles y “no en los gustitos ideológicos que se quiera dar una autoridad que después de 12 años logró llegar a la Presidencia de la República”.

Ante esta ofensiva, la vocera contestó: “Yo creo que todos los chilenos queremos que una persona condenada por el vil asesinato del senador Jaime Guzmán cumpla condena en nuestro país”.

“Hoy se cumplen 35 años desde su asesinato, desde su muerte. recuerdo que nos golpea fuertemente como nación y que tenemos que condenar. Y es por eso que siempre como gobierno, como Estado vamos a avanzar en que esto ocurra en colaboración con el gobierno argentino para que el condenado de este asesinato, vil asesinato, cumpla su condena como corresponde en nuestro país y que algo como eso nunca más ocurra en nuestra democracia”, continuó.