Sedini y Quiroz: los ministros en la mira oficialista en medio de la crisis por el alza de los combustibles

A poco más de un día del anuncio, la crisis por el alza de los combustibles y el ajuste al Mepco puso en la mira el desempeño de ministros del gabinete de José Antonio Kast.

Se trata de los titulares de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Mara Sedini, y de Hacienda, Jorge Quiroz. Ambos han sido parte de las autoridades de gobierno que se han desplegado tras la decisión de La Moneda y, en ese contexto, se han convertido en uno de los principales focos de atención en el oficialismo.

En el sector reconocen que no ha habido una buena evaluación de sus desempeños y los roles que han cumplido en la crisis.

“Acá sin duda se necesita que algunos ministros entiendan cómo funciona el mundo político y eso es lo que estamos pidiendo, desde una crítica constructiva, justamente para que hagamos bien las cosas y no perdamos tiempo en errores que se podrían evitar y que terminan desviando la discusión como ocurrió ahora. Acá tiene que haber un aprendizaje y que más adelante este tipo de decisiones se puedan enfrentar con más claridad”, dijo a La Tercera la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Ximena Ossandón.

El caso de Sedini es el que más preocupa, según transmiten en el oficialismo. Antes del anuncio por el Mepco, la vocera de gobierno ya había recibido algunos cuestionamientos públicos por su primeras intervenciones.

Durante el fin de semana, el jefe de bancada de RN, Diego Schalper, la había instado a ordenar y fortalecer la comunicación del gobierno para enfrentar los distintos temas abiertos, una de las principales preocupaciones del sector en los últimos días tras el diseño de La Moneda de copar la agenda.

Su rol en la crisis solo intensificó esa inquietud. Aunque en la derecha han evitado realizar cuestionamientos públicos, en privado afirman que ya van varios episodios en los que Sedini ha dejado en una posición incómoda al Ejecutivo.

Sus vocerías por el Mepco durante este martes -dicen- son el principal reflejo de un desempeño que consideran que está “débil”.

24/03/2026 - VOCERIA MINISTRA MARA SEDINI. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

Y es que como parte de su despliegue por la crisis, la ministra asistió ayer en la mañana al matinal de Canal 13 donde no solo -acusan- fue poco clara respecto a la decisión el Ejecutivo, y se mostró dubitativa, sino que también incurrió en algunos errores que incomodaron a los parlamentarios como, por ejemplo, al afirmar que el barril de petróleo en España estaba a dos euros.

Más tarde, en tanto, sostuvo una vocería desde el Palacio de Gobierno que tampoco fue bien evaluada en el sector.

Desde el ministerio, en todo caso, no dudan en defender el trabajo. Aunque reconocen que se han cometido errores, recalcan que se ha estado trabajando intensamente y que, en el caso de la crisis por el Mepco, la evaluación es positiva, pues -afirman- que se han entregado de buena forma los distintos mensajes planificados.

Lo cierto es que antes de que José Antonio Kast llegara a La Moneda, durante el periodo de traspaso, Sedini ya había sufrido algunos traspiés.

Uno de ellos fue cuando, en entrevista con La Tercera tras el anuncio de gabinete, afirmó que las conversaciones con Trinidad Steinert para que se convirtiera en ministra de Seguridad “ya llevaba un buen tiempo“, lo que le abrió un flanco a la nueva administración al tratarse de una fiscal que por esos días aún se encontraba ejerciendo el cargo.

A ello también se sumó la polémica por la decisión de la entonces Oficina del Presidente Electo (OPE) de terminar con las bilaterales de traspaso tras la controversia por el cable submarino chino. En el episodio, la vocera no pudo aclarar quiénes sabían de la llamada de Kast con Gabriel Boric, que inicialmente había sido desmentida por la OPE.

El complejo debut de Quiroz

El rol de Sedini, en todo caso, no ha sido el único que ha generado ruido en la derecha. Y es que en la crisis por el Mepco, uno de los ministros que se ha vuelto protagonista es Quiroz.

En el sector, de hecho, es considerado como el principal impulsor de la decisión de intervenir el mecanismo de los combustibles y, por lo mismo, su despliegue ha sido mirado con atención y también, cierta inquietud.

Aunque en la derecha valoran su despliegue durante los últimos días -en los que sostuvo reuniones con distintos parlamentarios oficialistas y tomó distancia del concepto del “Estado de quiebra”-, su debut en la sede legislativa durante este martes dejó a varios incómodos.

24 DE MARZO DEL 2026 MINISTRO DEL INTERIOR, CLAUDIO ALVARADO, MINISTRO DE HACIENDA, JORGE QUIROZ Y MINISTRO SEGPRES, JOSE GARCIA RUMINOT, DURANTE PUNTO DE PRENSA TRAS VOTAR LAS MEDIDAS PALEATIVAS POR ALZA DE COMBUSTIBLE. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

No solo en la oposición su estilo generó críticas en el marco de la tramitación del proyecto que contiene el alza del precio del kerosene doméstico, sino que también varios diputados lo fueron a encarar a la salida por sus declaraciones del lunes cuando anunció el ajuste.

Sus palabras también generaron incomodidad en la derecha, sobre todo -apuntan- por la “poca sensibilidad” al anunciar las distintas medidas. Por ejemplo, en privado, algunos reparan en su respuesta cuando confirmó que no habría subsidio al gremio de camioneros.

“Los camioneros van a tener que traspasar a precio. Los camioneros no hacen milagros, igual que este ministro de Hacienda, no son capaces de hacer milagros... van a tener que traspasar a precio", dijo sobre las implicancias de la determinación.

En ese contexto, en el sector cuestionan que ha sido poco flexible en las negociaciones en el Congreso. De hecho, entre los diputados de derecha no esconden que sin la intervención del ministro del Interior, Claudio Alvarado, el resultado de ayer en la Cámara habría sido otro.