Senador Insulza se suma a reproches de Huenchumilla sobre programa de Jara y plantea que falta “coordinación”

El histórico senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza, profundizó en los desafíos de la campaña presidencial de Jeannette Jara, luego de que la candidatura fuera blanco de reproches por Francisco Huenchumilla, timonel de la Democracia Cristiana, los últimos aliados en sumarse a la cruzada por La Moneda.

En concreto, el senador de la Falange reclamó demoras en la construcción definitiva del programa, que si bien ya fue ingresado al Servel, buscan ampliar sus lineamientos.

Ante esto, este miércoles, en conversación con radio Pauta, Insulza afirmó que entiende las críticas de Huenchumilla y señaló: “El problema de la Democracia Cristiana es que tiene que alinear a su gente respecto de un tema en el cual no tuvo la misma posición inicial. Entonces, claro, la demora debe costarle para ellos, le debe costar más para alinear a sus gentes en la votación".

Y añadió: “Los partidos tienen menos, por así decirlo, menos poder de discrepancia cuando ven que se demora en salir el programa”.

Independiente de los cuestionamientos de la DC, el senador socialista reconoció una falta de coordinación en la candidatura y un vacío respecto a ciertos temas que considera fundamentales.

“Yo echo de menos dos cosas. Primero, el tema internacional porque hay conductas que todos sabían que a algunos partidos les parecen bien y a otros no. Pero también creo que en los temas económicos, digamos, de tributarios, de empleo, etcétera, debería haber una mayor claridad. Ahora, eso se produce naturalmente porque somos una cantidad de partidos”, precisó.

Insulza fue más allá y planteó que “hace falta mayor coordinación, más acuerdos y reuniones”. Sin embargo, aclaró que no es un trabajo que está al debe en todas las áreas programáticas, sino que principalmente en economía.

“El atraso no es bueno”, zanjó el legislador.

La respuesta de Jara

La candidata salió al paso de las críticas y defendió que están dentro de los plazos que acordaron.

“Hemos estado trabajando en 26 comisiones los distintos temas programáticos que recogimos tanto de la gira nacional como de distintos expertos que han estado colaborando”, partió explicando en radio Cooperativa.

En esa línea, agregó: “Yo entiendo la inquietud del senador Huenchumilla y evidentemente una vez que estén todos chequeados, cierto, porque estamos dentro de los plazos que nosotros habíamos definido como cronograma, yo creo que puede haber algún malentendido, pero que claramente la idea es poder despejarlo, se les van a hacer llegar a todo”.