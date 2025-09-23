SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

El reclamo del presidente de la DC a la campaña de Jeannette Jara

El legislador líder de la Democracia Cristiana acusa una demora en la campaña de la candidata que -junto al oficialismo- está respaldando.

Helen MoraPor 
Helen Mora
Foto: Dedvi Missene Dedvi Missene

El senador y timonel de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla, abordó la campaña presidencial de de Jeannette Jara, carta que su partido y el oficialismo respaldan.

En conversación con radio ADN, el parlamentario sostuvo que “la campaña ahora oficial tiene que ser una campaña que sume mucho más de lo que ha sumado, que sea mucho más participativa en todas las instancias, creo que eso se puede mejorar”.

“Creo que es clave avanzar hacia el programa definitivo que tenemos que firmar y proponer”, agregó.

Dicho eso, reparó: “Yo estoy esperando que a mí me manden el borrador de programa definitivo, que me lo iban a mandar el 17, yo he hecho presente de que ya estamos a 23″.

Raúl Bravo/Aton Chile RAUL BRAVO/ATON CHILE

“Yo señalé en el comando que una es la instancia técnica y otra es la instancia política y por lo tanto, nosotros como directiva, yo como presidente, asesorado por los economistas y profesionales del partido de la confianza del presidente y de la directiva, tenemos que echarle una mirada final a este programa que han hecho”, reclamó.

“Yo estoy reclamando una cierta demora, porque tenemos que darle una visión política al programa antes de suscribirlo definitivamente, y eso se comprometió para el 17, estamos a 23″, reiteró.

“Yo espero que pronto se haga para hacer ese trámite importante para nosotros, cual es la mirada política respecto del programa”, concluyó el líder DC.

Si bien la candidata oficialista ya presentó su programa al inscribir su candidatura en el Servicio Electoral (Servel), sigue trabajando con su comando en sus propuestas para el programa “definitivo”.

Más sobre:EleccionesPresidencialesJeannette Jara

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Cómo es Y Factor, el “Tinder” para buscar con quién tener un hijo

Aumentan estudiantes expulsados por porte de armas en la Región de Valparaíso

Corbo defiende al Central, evalúa gestión de Hacienda y estima cuánto es razonable recortar el gasto fiscal por año

Detienen a jefa y subjefa del Registro Civil de Buin por robo de $20 millones en oficina del organismo

Superintendencia de Educación publica instructivo para aplicación de Dictamen N°75 que impide cancelar matrículas por deuda

Macron llama a Trump desde la calle en Nueva York tras ser bloqueado por la caravana presidencial

Lo más leído

1.
La mitad de los migrantes con empleo en Chile son venezolanos y la mayoría trabaja en el comercio

La mitad de los migrantes con empleo en Chile son venezolanos y la mayoría trabaja en el comercio

2.
El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

3.
Sin presentar estudios concluyentes: Trump vincula consumo de paracetamol durante el embarazo con el autismo

Sin presentar estudios concluyentes: Trump vincula consumo de paracetamol durante el embarazo con el autismo

4.
SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo 5,1 percibido en regiones de Los Ríos y Los Lagos

SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo 5,1 percibido en regiones de Los Ríos y Los Lagos

5.
Villalobos se queda sin vacaciones en Costa Rica: Corte de Santiago revoca permiso del general (r) acusado por fraude

Villalobos se queda sin vacaciones en Costa Rica: Corte de Santiago revoca permiso del general (r) acusado por fraude

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Levante vs. Real Madrid por LaLiga en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Levante vs. Real Madrid por LaLiga en TV y streaming

Rating del lunes 22 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del lunes 22 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

Dónde y a qué hora ver a Levante vs. Real Madrid por LaLiga en TV y streaming
Chile

Dónde y a qué hora ver a Levante vs. Real Madrid por LaLiga en TV y streaming

Rating del lunes 22 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Aumentan estudiantes expulsados por porte de armas en la Región de Valparaíso

Corbo defiende al Central, evalúa gestión de Hacienda y estima cuánto es razonable recortar el gasto fiscal por año
Negocios

Corbo defiende al Central, evalúa gestión de Hacienda y estima cuánto es razonable recortar el gasto fiscal por año

Gremio de la agricultura pide regularizar a los inmigrantes para que puedan trabajar en el sector

OCDE dice que la economía mundial ha resistido los aranceles, pero prevé que EEUU y China crecerán menos en 2026 que este año

Cómo es Y Factor, el “Tinder” para buscar con quién tener un hijo
Tendencias

Cómo es Y Factor, el “Tinder” para buscar con quién tener un hijo

¿Es seguro tomar paracetamol durante el embarazo, por el supuesto riesgo de autismo? Esto dicen los médicos

Qué significa reconocer un Estado palestino y cuáles son las implicancias de esta medida

“El mayor daño moral infligido a un ser humano”: el padre de Lamine Yamal se lanza contra la elección del Balón de Oro
El Deportivo

“El mayor daño moral infligido a un ser humano”: el padre de Lamine Yamal se lanza contra la elección del Balón de Oro

Alejandro Tabilo toca el cielo en Chengdú: el chileno vence a Lorenzo Musetti y levanta su tercer título ATP

Expresidente de la ANFP revela que estuvo a un detalle de llevar a Manuel Pellegrini a la Roja

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones
Finde

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Ed Motta, figura de la música brasileña: “Siento que soy un género aparte y un genio aparte”
Cultura y entretención

Ed Motta, figura de la música brasileña: “Siento que soy un género aparte y un genio aparte”

Una viuda y un repartidor venezolano: mira el trailer de la nueva serie chilena de Prime Video

La Cancionera llega a Chile: Natalia Lafourcade anuncia presentación en Movistar Arena

Macron llama a Trump desde la calle en Nueva York tras ser bloqueado por la caravana presidencial
Mundo

Macron llama a Trump desde la calle en Nueva York tras ser bloqueado por la caravana presidencial

Las duras críticas del mundo científico al anuncio de Trump sobre supuesto vínculo entre el paracetamol y el autismo

La OTAN promete una respuesta “firme” ante las acciones de Rusia contra el espacio aéreo de los aliados

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?
Paula

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint

Miriam Mamani Castro: La eterna aprendiz