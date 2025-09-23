El reclamo del presidente de la DC a la campaña de Jeannette Jara

El senador y timonel de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla, abordó la campaña presidencial de de Jeannette Jara, carta que su partido y el oficialismo respaldan.

En conversación con radio ADN, el parlamentario sostuvo que “la campaña ahora oficial tiene que ser una campaña que sume mucho más de lo que ha sumado, que sea mucho más participativa en todas las instancias, creo que eso se puede mejorar”.

“Creo que es clave avanzar hacia el programa definitivo que tenemos que firmar y proponer”, agregó.

Dicho eso, reparó: “Yo estoy esperando que a mí me manden el borrador de programa definitivo, que me lo iban a mandar el 17, yo he hecho presente de que ya estamos a 23″.

Raúl Bravo/Aton Chile RAUL BRAVO/ATON CHILE

“Yo señalé en el comando que una es la instancia técnica y otra es la instancia política y por lo tanto, nosotros como directiva, yo como presidente, asesorado por los economistas y profesionales del partido de la confianza del presidente y de la directiva, tenemos que echarle una mirada final a este programa que han hecho”, reclamó.

“Yo estoy reclamando una cierta demora, porque tenemos que darle una visión política al programa antes de suscribirlo definitivamente, y eso se comprometió para el 17, estamos a 23″, reiteró.

“Yo espero que pronto se haga para hacer ese trámite importante para nosotros, cual es la mirada política respecto del programa”, concluyó el líder DC.

Si bien la candidata oficialista ya presentó su programa al inscribir su candidatura en el Servicio Electoral (Servel), sigue trabajando con su comando en sus propuestas para el programa “definitivo”.