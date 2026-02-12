SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Senador Núñez reprocha a Jadue por “descalificaciones” a ministros PC de Boric: “Nos hace un daño tremendo”

    El parlamentario comunista, con sus declaraciones, sumó un nuevo episodio a las turbulencias en la colectividad liderada por Lautaro Carmona.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Daniel Núñez / Daniel Jadue

    El senador comunista Daniel Núñez reprochó las declaraciones del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue (ex-PC), en contra de los ministros del Presidente Gabriel Boric que pertenecen a la colectividad.

    En concreto, el parlamentario se refirió a los ataques del imputado ex jefe comunal hacia los secretarios de Estado Camila Vallejo (Segegob), Jaime Gajardo (Justicia) y Nicolás Cataldo (Educación).

    Mediante sus redes sociales, el congresista cuestionó los constantes emplazamientos públicos de Jadue en contra de los integrantes del gabinete presidencial, los que tildó de “descalificaciones”.

    “Se han hecho habituales las intervenciones públicas del compañero Daniel Jadue, donde descalifica y agrede a militantes del partido. Primero fue a Camila Vallejo y Jaime Gajardo Falcón, ahora le tocó a Nicolás Cataldo. Esto debe parar. Nos hace un daño tremendo”, escribió en su cuenta de X.

    Núñez, en su publicación, hace alusión a los dichos más recientes del exalcalde, en que cuestionó -aunque sin nombrarlo- al titular de Educación por un viaje a Marruecos, como uno de los invitados al Congreso Futuro de 2024, que se realizó en Rabat entre el 17 y el 18 de diciembre. Del evento también participó la diputada comunista Karol Cariola, quien en ese momento presidía la Cámara.

    “En ese último congreso hubo varias altas autoridades de gobierno, del Ministerio de Educación, que no sé si se habrán enterado de que Marruecos era una monarquía absoluta, que no hay libertad de nada y que, además, tiene una ocupación militar hace varias décadas (...), violando los derechos humanos (...)“, dijo.

    Esto, en medio de los cuestionamientos al sistema político de Cuba, que desde el gobierno de Boric ha sido calificado como una dictadura.

    La relación de Cataldo y Jadue se mantiene en tensión desde tiempo atrás. Tanto así, que que el titular de Educación, junto a Vallejo y Gajardo enviaron una carta de protesta a la dirección del PC en que pidieron que el exalcalde se retracte de la acusación que hizo sobre que los ministros comunistas forman parte de una “persecución” judicial en su contra.

    Otra parlamentaria comunista que se refirió este jueves a los cruces entre Jadue y ministros PC fue la diputada Alejandra Placencia, en específico con el titular de Justicia. Esto, luego que Gajardo dijo que con los dichos del exalcalde “se están rompiendo los códigos del partido”.

    En su caso, la legisladora apuntó a mantener esos debates en la interna de la tienda. “A mí no me parece que deban darse debates internos del partido por la prensa. Eso nos hace daño y da pie para debilitar nuestra posición de influencia en el mundo político”, dijo a Radio 13C.

