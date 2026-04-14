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    Política

    Senador Núñez tilda de “irresponsable” la rebaja de impuesto corporativo en reforma de Kast y advierte “inestabilidad social”

    El parlamentario comunista planteó que la idea de que una medida de esas características derivará en crecimiento económico “es un dogma de un fanatismo ideológico que no tiene sustento práctico y real en la economía de los países”.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Senador Daniel Núñez (PC). FOTO: DEDVI MISSENE. DEDVI MISSENE

    Una dura advertencia es la que lanzó el senador Daniel Núñez (PC) a raíz de la rebaja del impuesto a las empresas que incluye la reforma miscelánea -denominada de Reconstrucción Nacional- que finalmente presentará este miércoles el Presidente José Antonio Kast.

    El proyecto del gobierno incluye más de 40 medidas, donde priman la reducción de la burocracia y los permisos para destrabar inversión, una baja escalonada del impuesto a las empresas del actual 27% al 23% y la reintegración del sistema. Además, se contempla la eliminación del impuesto de 10% a la venta de acciones con alta presencia bursátil y un mecanismo de invariabilidad tributaria para grandes proyectos de inversión, entre otros.

    En diálogo con radio El Mostrador, el parlamentario comunista apuntó en contra del argumento que ha esgrimido el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, respecto a que la baja de impuesto traería un impulso en la economía.

    “Este supuesto, este dogma que hay de que al bajar los impuestos hay crecimiento económico es un dogma de un fanatismo ideológico que no tiene sustento práctico y real en la economía de los países”, dijo.

    Y luego agregó: “Es una gran irresponsabilidad lo que se está haciendo, porque estamos perdiendo una base muy importante de financiamiento y vamos a crear entonces conflictos sociales al por mayor y eso trae inestabilidad social y inestabilidad política”.

    El congresista sostuvo que le ha sorprendido la gestión del Ejecutivo en su primer mes en La Moneda: “Lo que más me llama la atención es que la idea del gobierno de la emergencia, de que había que actuar rápido, resolver los problemas que agobiaban a la gente, ha quedado totalmente de lado. Ha sido un gobierno con bastantes desprolijidades, pero sobre todo es un gobierno muy indolente”.

    “Yo lo veo muy insensible frente a los problemas cotidianos que vive la gente, la clase trabajadora en Chile, los ciudadanos de a pie. Y esto se grafica ya incluso en las encuestas. No solamente ha tenido grandes problemas en lo que era su promesa de combatir la delincuencia, dar más seguridad, pero en paralelo hoy día nos creó una nueva emergencia. El gobierno creó una emergencia que el país no tenía, que es la emergencia económica por el alza en el costo de la vida”, remarcó.

    De acuerdo a Núñez, la administración de Kast de lo que está preocupado “es que los superricos la pasen mejor. Ellos también son invitados a la fiesta, se suman, y la gente está angustiada, está con rabia, está con mucha desesperación”

    Asimismo, señaló que está de acuerdo con que la reforma miscelánea sea parcelada en distintos proyectos para ser discutida en el Congreso.

    “Lo que es tributario a un lado, lo que es reconstrucción a otro, y si quieren, podríamos dejar un tercer conjunto de normas que puedan ser de incentivo económico, reactivación, eso es más discutible”, planteó.

    Más sobre:Daniel NúñezReconstrucción NacionalJosé Antonio KastGobiernoReforma miscelánea

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