Senadora María José Gatica informa que fue intervenida quirúrgicamente por diagnóstico de cáncer de mama
La militante de Renovación Nacional dio a conocer que se ausentará por un tiempo de las labores parlamentarias para enfocarse en su recuperación.
La senadora María José Gatica (RN) informó que se ausentará de sus laborales parlamentarias por un tiempo para recuperarse tras una intervención quirúrgica a raíz de un diagnóstico de cáncer de mama.
Mediante una publicación en su cuenta de Facebook, la legisladora dio a conocer que hace algunas semanas se realizó una mamografía que arrojó resultados cancerígenos.
Por esto mismo, la senadora compartió que durante este jueves se sometió a una cirugía y que se mantendrá alejada del Congreso para enfocarse en su recuperación. “En la medida de lo posible seguiré pendiente de todos sus encargos y proyectos. Quiero pedirles que me tengan presente en sus oraciones. Su apoyo y compañía significan mucho para mí“, manifestó.
Asimismo, expresó: “Aunque el camino por delante puede ser desafiante, mis esperanzas están puestas en Dios. Creo en un Dios que sana, salva y perdona", expresó la legisladora.
La militante de RN llamó a la ciudadanía a realizarse exámenes periódicos para prevenir el cáncer de mama.
“No olviden hacerse la mamografía. La prevención y la deteccion temprana son fundamentales para la salud”, recalcó.
