Senadores se reúnen con Sedini y buscan dar señal de respaldo en medio de críticas a su rol como vocera

La ministra Mara Sedini fue la invitada de honor en un almuerzo que se desarrolló la tarde de este miércoles en la Cámara Alta, en Valparaíso, al que asistieron los senadores de los distintos partidos del oficialismo. El objetivo era claro: darle una muestra de apoyo a la vocera de gobierno en su momento más delicado al interior del gabinete del Presidente José Antonio Kast.

La titular de la Secretaría General de Gobierno (Segegob) está en el ojo del huracán debido a sus traspiés comunicacionales. El lunes de esta semana protagonizó una cuestionada vocería en que no respondió si el almuerzo que organizó Kast en La Moneda con sus amigos de la Universidad Católica fue financiado o no por él mismo. No aclaró el punto sino hasta horas después, cuando afirmó que el dinero salió del bolsillo del Mandatario.

También este miércoles, la ministra evitó responder si el estrecho de Magallanes es chileno, en referencia a los dichos del jefe de Hidrografía Naval trasandino, Hernán Montero, quien aseguró que la boca del estrecho es argentino.

El canciller, Francisco Pérez, debió salir a enfatizar que la soberanía de Chile en la zona es indiscutible.

7 DE ABRIL DEL 2026 MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES, FRANCISCO PEREZ FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

La conversación al interior del oficialismo sobre el desempeño de Sedini está desatada. Los diagnósticos mayoritarios son negativos. Si bien unos pocos creen que los errores que ha cometido pueden ser enmendados y ven potencial en ella como vocera, otros incluso se abren a la opción de efectuar un cambio de gabinete y reemplazar a la expanelista de Sin Filtros en el cargo.

Por ejemplo, el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, señaló este miércoles -en el podcast Cómo te lo explico, transmitido por La Tercera- que debería hacerse un ajuste en su cartera si es que no hay mejoras de aquí a junio. “Si sigue como sigue, por supuesto”, respondió al ser consultado al respecto.

Extraído de El Líbero

En ese ambiente, los senadores del oficialismo decidieron dar una señal de espaldarazo a Sedini. En el almuerzo, los legisladores le hicieron saber a la ministra que confían en sus capacidades, que tiene todo el apoyo del oficialismo y que puede contar con ellos para lo que necesite. Además de los parlamentarios de gobierno, del encuentro participaron los senadores Matías Walker y Miguel Ángel Calisto.

“Tuvimos una conversación muy franca y abierta, muy constructiva. Pudimos manifestar una serie de cosas que nosotros consideramos que están bien, y algunas que hay que mejorar. Fue muy bien recibido por la ministra. Hicimos un intercambio de opiniones respecto de cómo anticiparnos nosotros en materia legislativa, como tener información previa, que las cosas no nos sorprendan (...). Una mayor comunicación”, dijo el senador Sergio Gahona (UDI).

“Hay que recoger como corolario de todas estas primeras semanas que hoy la ministra vocera debe ser una de las personas con mayor conocimiento del gobierno. Eso tiene sus elementos positivos”, agregó el legislador.

Algunos de los asistentes sinceran que veían necesario tener un gesto con Sedini debido al maltrato que ha recibido en redes sociales, en que varios videos de sus vocerías -marcadas por las reiteraciones- se han viralizado. Uno de los más recientes fue cuando el lunes dijo que “todos estos proyectos para nosotros son de discusión inmediata y tienen que discutirse inmediatamente”.

Tanto ha sido el revuelo en torno a las vocerías de Sedini, que incluso el humorista Stefan Kramer hizo una parodia de ella. Esto es algo que en los partidos de gobierno lamentan, pues, creen, es un golpe duro a la imagen de la ministra.

De acuerdo a quienes participaron del almuerzo de este miércoles, la ministra, sin profundizar, reconoció que hay aspectos que mejorar en las vocerías y agradeció el respaldo de los senadores. A modo de broma, algunos de ellos le recomendaron no salir corriendo, en referencia al vídeo en que le ve escapar de los periodistas en La Moneda. Ella explicó que no era habitual que la prensa estuviera en ese lugar del palacio de gobierno.

Sobre el desempeño de la vocera, los parlamentarios le sugirieron a la portavoz de Palacio tener una conducción del ministerio más guiada y estructurada

Otro aspecto que fue planteado por los senadores fue la coordinación entre el Ejecutivo y los parlamentarios que sustentan al gobierno. Pidieron ser informados de los planes legislativos de La Moneda para que “no los tomen por sorpresa” los anuncios que haga el gobierno de Kast.

Desde la Segegob explican que este tipo de reuniones han sido habituales entre ministros y parlamentarios, precisamente para afianzar relaciones entre ellos. Especialmente, en el contexto de la presentación del plan de reconstrucción de Kast. De hecho, también estuvieron presentes el ministro José García y la subsecretaria Constanza Castillo.

El más reciente flanco que se le abrió a Sedini provino desde la oposición. La diputada comunista Lorena Pizarro presentó un oficio en que solicita “información sobre el cumplimiento del principio de probidad administrativa y la veracidad en las declaraciones públicas” de la ministra, con el argumento de que los funcionarios públicos “deben actuar siempre con integridad y transparencia, lo que incluye honestidad a la hora de comunicar información oficial”.

El oficio fue presentado como respuesta a una entrevista que Sedini dio a El Mercurio, donde dijo que “el PC en sus principios cree en la revolución, cree en la lucha armada”. La diputada Pizarro acusa que su colectividad no nombra la “lucha armada” en sus principios.