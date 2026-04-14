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    Seremi de Justicia de Antofagasta renuncia tras cuestionamientos por causas que defendió como abogada

    Karina Trujillo indicó que su salida del cargo se debe a "razones profesionales y personales".

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    La seremi de Justicia de la Región de Antofagasta, Karina Trujillo, presentó su renuncia voluntaria al cargo argumentando “razones profesionales y personales”, en medio de cuestionamientos por causas que tramitó como abogada.

    La ahora exautoridad presentó su decisión al Ministerio de Justicia, desde donde habían respaldado a la abogada al presentarla en su cargo pese a las críticas por su trayectoria y representación en causas vinculadas a la Ley 20.000 sobre tráfico de drogas, esto mientras trabajaba en la Defensoría Penal Pública o como apoyo a la institución.

    En esa línea, el Colegio de Abogados de Antofagasta, a raíz de todos los cuestionamientos públicos hacia Karina Trujillo, emitió una declaración en su defensa donde indicó que rechazaban “categóricamente que un abogado sea identificado con las causas o conductas de sus representados(as)”.

    A pesar de ello, la abogada decidió dar un paso al costado y en una declaración señaló que “mi intención fue hacer un aporte al gobierno, pero por los cuestionamientos de la prensa y las consecuencias que aquello acarreó en cuanto al nombramiento y en mi persona y profesión, he debido tomar esta determinación”.

    El trastabillado nombramiento de seremis

    El gobierno de José Antonio Kast ha mantenido un trastabillado proceso de nombramientos en los cargos de las Secretarías Regionales Ministeriales (Seremi). Solo en la Región de Antofagasta, contando la salida de Trujillo, se han producido tres renuncias de autoridades designadas.

    La de la exseremi de Justicia se suma a los casos de Desarrollo Social de Lizet Tapia, quien no cumplía con los 10 semestres en una carrera exigidos para asumir dicho cargo, y de la seremi de la Mujer, Anggel Colque.

    Junto con ello, otros casos que han marcado la renuncia de seremis son el de Valparaíso en la cartera de Salud, donde Aldo Ibani alcanzó a estar solo tres días en el cargo por los cuestionamientos por su falta de experiencia en salud pública, gestión y conocimiento de la red asistencial.

    En la misma región, Carlos Montero dejó el cargo de seremi de Trabajo y Previsión Social a una semana de haber asumido.

    Uno de los casos que tuvo más atención fue el nombramiento que no se concretó del seremi de Educación del Biobío, Alexander Nanjarí; había sido anunciado por redes, pero poco más de 24 horas después todo se deshizo.

    Esto debido a antiguos posteos en sus redes sociales que internautas dieron a conocer tras su designación. A través de una cuenta que ya no existe, el profesional respondía a un usuario que preguntaba si “10 años de diferencia es un problema?”, con un “10 años no son nada” y “mucho mejor si es más joven JAJAJAJAJ”. En ese intercambio, la otra persona señala que “parece que se está convirtiendo en mi preferencia” y Nanjarí vuelve a responder con un “si hay madurez a pesar de la edad menor, eso es un 11/10”.

    Más sobre:AntofagastaSeremi

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