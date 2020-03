“Si no es por Sebastián Piñera no habría coalición funcionando”: La defensa de Desbordes (RN) al rol del Mandatario en Chile Vamos

Este lunes a las 11.30 horas el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente del Senado convocaron a una reunión de los convocantes al acuerdo político del pasado 15 de noviembre.

En las horas previas a esta reunión, uno de los principales articuladores del pacto, el diputado y presidente de Renovación Nacional, se refirió a los hechos de la contingencia de los últimos días.

En conversación con Radio Pauta, entre otros temas, abordó la relación con la UDI al interior de Chile Vamos y se refirió al rol del Presidente en el plebiscito del 26 de abril.

Consultado sobre los cuestionamientos al liderazgo del Mandatario, afirmó que "yo creo que otro Presidente o Presidenta podría perfectamente pasándolo igual o peor, podría ya no estar gobernando. Si no es por Sebastián Piñera, no habría coalición funcionando. El Presidente ha tomado decisiones duras, como por ejemplo el 12 de noviembre no convocar a los militares, no sacarlos a la calle en un Estado de Emergencia”.

También respecto a su propio liderazgo al interior de Renovación Nacional, afirmó que “yo estoy en minoría en cuanto a lo que voy a votar el 26 de abril, pero estoy con una amplia mayoría en todo lo que tiene que ver con las reformas sociales, con las propuestas que estamos haciendo”.

Junto con ello, se refirió a que la relación entre la UDI y RN es la misma que la de antes del estallido, aunque criticó el actuar de su presidenta, Jacqueline van Rysselberghe, en base a la discusión sobre paridad de género y las divisiones internas: "Respecto a la paridad, lamentablemente ella recurre, generalmente, a omitir información, a faltar un poco a la verdad”.

“No ha sido nunca una relación en lo humano muy buena (con Van Rysselberghe). No tenemos por qué ser amigos, uno tiene que trabajar y ser responsable para entender que uno tiene que trabajar y hacer lo que corresponde si es presidente de un partido político”, sostuvo Desbordes.