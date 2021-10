Sichel y RN realizan acto público reafirmando trabajo conjunto de cara a las elecciones: “No nos preocupemos de la política farándula y pongamos a las personas en el centro”

53 días restan para los comicios que definirán a los próximos parlamentarios, consejeros regionales y a los dos candidatos que pasarán a segunda vuelta presidencial. Un plazo que tiene a los siete candidatos a La Moneda desplegados en los territorios, difundiendo sus propuestas y evaluando sus estrategias de campaña.

Sebastián Sichel, candidato del pacto Chile Podemos Más (exChile Vamos), es uno de los aspirantes a la Presidencia que tuvo que reconfigurar su plan comunicacional luego que José Antonio Kast demostrara mayor adhesión. Esto, tras una semana marcada por cuestionamientos a Sichel tras develarse que realizó un retiro del 10% -cuando ha sido un férreo detractor del mismo-.

Ayer domingo hubo una reunión en casa del generalísimo de la campaña de Sichel, Cristóbal Acevedo, con el objetivo de “implementar una estrategia conjunta con los partidos de la coalición y establecer lineamientos para el trabajo estratégico, comunicacional y territorial que potencie las campañas parlamentarias, de CORES y presidencial”, según informaron desde la UDI.

Los frutos de tal cita comenzaron a reflejarse la mañana de este lunes, cuando la directiva de RN junto al candidato Sichel, realizaron un acto público reafirmando su compromiso mutuo como centro derecha.

“Chile necesita cambios, y debe ser una mesa donde quepan todos, pero deben hacerse reconociendo que tuvimos los mejores 30 años de la historia de Chile”, dijo Francisco Chahuán, presidente de RN. “La política debe estar al servicio de las personas, donde la meritocracia sea el símbolo, donde aquellas personas que ponen alma y corazón, puedan salir adelante. También debe ser un Estado que garantice igualdades mínimas para dar dignidad”.

“Somos el partido más grande de Chile, seguiremos reinterpretando las aspiraciones de esos chilenos. (...) Los que creemos en el humanismo cristiano, sabemos que la única forma de construir, es poniendo a las personas en el centro, por eso RN se compromete a no tolerar abusos ni de privados ni del Estado, a proteger a los ciudadanos siempre”, dijo el senador mencionando a Sebastián Sichel como el candidato del partido.

Por su parte, Diego Schalper, secretario general de RN, enfatizó en el trabajo en conjunto: “Probablemente la peor semana que tuvo la centroderecha fue la semana pasada, y quiero decir la semana pasada porque esto es responsabilidad de todos. Quiero partir por casa, se acabaron los conflictos internos”.

“Más que apuntar culpables, el tango se baila de a dos, todos debemos poner de nuestra parte. Hay una sector de la izquierda que encontró un subterfugio constitucional para traficar con las ilusiones de la gente, donde hace creer que hay solidaridad, donde en realidad hay individualismo, se aprovechan de unas de las peores crisis”, dijo el diputado aludiendo a la tramitación del cuarto retiro.

“A la izquierda se le enfrenta con ideas, y quiero felicitar a Sebastián (Sichel), porque se preocupa más de Chile que de las encuestas. Al país no le sirven personas que cambian de opinión. Los proyectos se defienden con convicción y gobernabilidad”, añadió Schalper.

Pero las luces enfocaron principalmente a Sichel, el candidato de la coalición oficialista, quien subió al escenario y tomó la palabra para agradecer el respaldo de parte del bloque Chile Podemos Más. “Creo en los proyectos colectivos y participé en primarias porque quiero representar a una gran mayoría que requiere coraje y gobernabilidad. Una gran mayoría que no solo quiere mano dura, si no también que nos pongamos de acuerdo para hacerlo”.

“No nos preocupemos de la política farándula y pongamos a las personas en el centro”, dijo el exministro y expresidente de BancoEstado. “En este camino tenemos que terminar con la indolencia, porque hemos sido indolentes, no hemos demostrado lo suficiente cuánto nos duele Chile. Nos ha faltado trabajo de calle, decirle a esas pymes que queremos defenderlos, y encarar a los que se quieren quedar con los ahorros previsionales. Los vamos a defender”.

“No es cierto que el país cambió, tampoco que fueron 30 años, que es la mentira más grande que instaló la izquierda. Si no que son los próximos 30 años, y llegar a fin de mes. Yo era ministro y me dio dolió profundamente que algunos no entendieran”, dijo Sichel aludiendo a su cargo a la cabeza del Ministerio de Desarrollo Social.

“No le tenemos miedo a enfrentar la captura del Estado que muchas veces defiende la izquierda, las personas son nuestra prioridad. (...) No se gobierna administrando pobreza, no se hace fingiendo que nos nos importa ahorrar y trabajar, si no que incentivando el ahorro y el trabajo”, expresó contra sus adversarios de oposición.

“Tenemos un desafío grande. Si yo le creyera a las encuestas no estaría aquí de pie. (...) La política es ejercicio de liderazgo y convicciones. Quiero decirles que vamos a tener el coraje para defender las ideas de libertad y justicia, aunque la jauría en redes sociales o los opinológos digan lo contrario. Siempre nos han dicho que estamos equivocados, pero estamos en el lado correcto, del lado de la libertad”, dijo Sichel afirmando que “ganará la elección”.

“No cambia Chile quien ofrece pasado, quien no conoce Chile o quien grita al otro para que se calle. Cambia Chile los que defiende la libertad, la justicia, y los que entienden que Chile nos une”, concluyó en su discurso.