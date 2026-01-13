SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Siete ministros salen a defender legado de Boric y La Moneda lanza plataforma que asegura que existen “mil avances”

    La iniciativa cuenta con su propia página web y fue lanzada este lunes en Palacio. Prioriza las 15 medidas más emblemáticas y concentra su foco en tres ideas: estabilizar, avanzar y transformar.

    Por 
    Alonso Aranda
     
    David Tralma
    12/01/2026 - VOCERIA MINISTRO - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    Poco a poco este lunes fueron llegando ministros a La Moneda.

    En total, siete secretarios de Estado se reunieron en el Segundo Piso del palacio de gobierno para salir a defender en conjunto la gestión del Presidente Gabriel Boric, a 58 días de que le entregue la banda presidencial a José Antonio Kast, líder del Partido Republicano.

    La presentación estuvo a cargo de la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, e incluyó a Álvaro Elizalde, de Interior; Antonia Orellana, de Mujer; Luis Cordero, de Seguridad; Ximena Aguilera, de Salud; Álvaro García, biministro de Economía y Energía, y Nicolás Cataldo, de Educación.

    Cada uno de los ministros tuvo su momento para dar cuenta de los avances de sus carteras en el Salón Azul de La Moneda. Todos los discursos giraron en torno a las tres ideas centrales de la defensa del legado de Boric: estabilizar, avanzar y transformar.

    El ministro García aseguró que la gestión del gobierno pavimentó una mayor tasa de inversión para el periodo que sigue; relevó el aumento de los ingresos y aseguró que se crearon las condiciones para distribuir las riquezas naturales del país.

    La ministra Aguilera, en tanto, planteó que avances en el sistema de salud primaria; la reducción de los tiempos de espera y un avance en el acceso a la salud mental.

    La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, por su parte, se refirió al impacto de la aplicación de la ley “papito corazón”, iniciativa legal que castiga la mora en el pago de las pensiones de alimentos. La secretaria de Estado aseguró que hay 3 billones en órdenes de pago por esta norma.

    Asimismo, la ministra aseguró que en este periodo ha habido una reducción de los femicidios.

    El ministro de Educación, en tanto, abordó los efectos de la pandemia en su sector.

    El diseño

    En paralelo a la defensa conjunta de los ministros, el gobierno lanzó una plataforma web que contabiliza “más de 1.000 avances” en el periodo del frenteamplista.

    El relato de La Moneda defiende la idea de que la administración Boric estabilizó al país tras la crisis del estallido social y la pandemia.

    “Al iniciar el gobierno, el país enfrentaba graves crisis, sociales y económicas. Hoy, luego de cuatro años de arduo trabajo, los números y las historias de vida muestran cambios contundentes: el país mejoró y los avances logrados, con porfía y mirada progresista, llegan directamente a las millones de familias de Chile”, dice una de las minutas distribuidas por el gobierno.

    La embestida del gobierno para defender la gestión de Boric ante las críticas de la oposición que se prepara para tomar el poder Ejecutivo se viene trabajando desde hace varias semanas.

    Este lanzamiento ya era un secreto a voces dentro de Palacio y solo faltaba cerrar el día del evento. Finalmente se decidió que fuera este lunes, por lo que se mezcló con la tradicional vocería por contingencia que encabeza Vallejo cada inicio de semana.

    La minuta de gobierno que promociona los 1000 avances pone énfasis en la aprobación de la reforma de pensiones y la PGU, el fortalecimiento de las policías, Copago Cero, Trenes para Chile y buses eléctricos, ley de permisos sectoriales, las 40 horas laborales, ley “papito corazón”, aumento del sueldo mínimo, construcción de viviendas, control de la inflación, Plan Nacional de Búsqueda, pago de la deuda histórica de los profesores, royalty minero y la industria del litio, reducción de la pobreza y desarrollo de centros de cuidados.

    Una de las ideas centrales de la actividad, la estabilización, choca directamente con el concepto de “gobierno de emergencia” que usó José Antonio Kast para ganar la elección presidencial. Esta definición, por lo mismo, ha incomodado a La Moneda al punto de que incluso el Presidente Boric ha salido públicamente a cuestionarla.

